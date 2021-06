Los polémicos dichos de Viviana Canosa sobre los médicos: “¿Cómo puede ser que nos llenen de miedo?”

Viviana Canosa protagonizó un controversial momento el lunes por la noche en su programa Viviana con vos (A24). La conductora invitó a Matelda Lisdero, una profesional dedicada a estudiar y divulgar medicinas alternativas, a conversar sobre la atención de los médicos durante la pandemia. En esa charla, Canosa criticó al personal de salud por aplicar siempre los mismos métodos con distintos pacientes y por infundir “miedo” a la población en un intento de frenar los contagios de Covid-19.

“Yo casi no estoy yendo a los médicos, te dije que la semana que viene te quiero ir a ver a vos”, señaló la periodista. “¿Cómo puede ser que el médico llene de más miedo al paciente en vez de calmarlo?”, se preguntó, en diálogo con Lisdero. Y agregó: “Porque, además, mi síntoma no puede ser igual al de [Carlos] Campolongo, lo que me das a mí puede ser lo mismo que le das a Campolongo o no”.

Las controversiales declaraciones de Viviana Canosa sobre la medicina - Fuente: A24

En ese sentido, Canosa consideró erróneo que se apliquen los mismos tratamientos a diferentes personas. “[El médico] es como un sastre que te hace la ropa a medida. ¿Por qué somos todos iguales y a todos nos dan lo mismo? ¿Y por qué nos dicen ‘ojo, tené cuidado, te podés morir, además podes matar’? Porque ahora los chicos crecen pensando que pueden matar a toda la familia”, añadió. “¿Eso está planeado o es ignorancia?”, le consultó a su invitada.

“Yo creo que es miedo e ignorancia”, respondió Lisdero. “A todos mis colegas [y a mí], en la facultad nos enseñaron la medicina de la misma forma y nos enseñaron que cuando no hay más nada que hacer, según la medicina hegemónica oficial, ya no hay más nada que hacer [con el paciente]. Lo correcto sería decir ‘yo no tengo más nada para hacer’ o ‘este modelo no tiene nada que ofrecerte’. Hay tantas medicinas como personas en el planeta, los que nos están escuchando se han curado de mil maneras, hasta no haciendo nada, muchas veces”, señaló.

Durante la emisión del ciclo y las horas que siguieron, tanto las declaraciones de la periodista como de la médica resonaron en las redes sociales. Distintos comentarios apuntaron al rol de Canosa como comunicadora en plena campaña de vacunación contra el coronavirus, incitando, directamente, a cuestionar las medidas sanitarias para contener la pandemia.

Viviana Canosa recibió el repudio de cientos de usuarios de Twitter tras sus dichos sobre los médicos

Las críticas a Viviana Canosa por sus dichos en Viviana con vos, en A24

