Franc Molinos se compró un camión y cambió su vida para siempre: “No pago alquiler, ni luz y apenas gasto en agua”

Cada vez más personas buscan alternativas a la vivienda tradicional para reducir gastos y ganar libertad. Pero la idea que tuvo Franc Molinos revolucionó las redes sociales. Conocido como @4patas4ruedas, el creador de contenido comparte desde hace años todos los detalles de su vida en una casa móvil completamente equipada. Según cuenta, el cambio transformó por completo su rutina y también su economía.

“Llevo siete años sin pagar alquiler, no pago luz y apenas pago agua”, dijo y le explicó a sus seguidores por qué no volvería a vivir de otra manera. Lejos de tratarse de un vehículo improvisado, el camión fue diseñado para funcionar como una vivienda de tiempo completo.

Franc Molinos vive en un camión junto a sus dos perros (Foto: Instagram @4patasy4ruedas)

En uno de sus videos, Molinos muestra que el interior cuenta con 5,60 metros de largo, 2,45 metros de ancho y 2,35 metros de alto, lo que se traduce en casi 14 metros cuadrados habitables. El espacio fue pensado como un estudio abierto, razón por la que prefiere definirlo como una “tiny house con ruedas” antes que como una simple casa rodante.

La cocina ocupa más de dos metros de largo e incluye una hornalla de doble fuego, horno y una heladera de 80 litros. Además, el salón puede adaptarse a distintas necesidades: funciona como un espacio para descansar, comedor, oficina y también puede convertirse en una cama para invitados. La vivienda también dispone de un baño completo con ducha y baño seco, una cama fija con espacio de guardado y un amplio garaje que utiliza como depósito.

Quienes también notaron un significativo cambio en sus vidas fueron las mascotas de Franc, quienes hoy viven mucho más libres (Foto: Instagram @4patasy4ruedas)

Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes siguen su historia es que prácticamente no tiene gastos de electricidad. Esto es posible gracias a un sistema de energía autónomo compuesto por un panel solar de 405 watts, un regulador MPPT, una batería de litio y un inversor de corriente que abastecen el consumo diario de la vivienda.

En cuanto al agua, el camión cuenta con un tanque de 150 litros para agua limpia y otro de 103 litros para aguas grises, lo que le permite administrar el recurso y reducir al mínimo los costos. Según explicó, muchos de los gastos fijos que tenía cuando vivía en una casa desaparecieron por completo tras adoptar este estilo de vida.

Franc Molinos mostró las comodidades de su nuevo hogar

Para Molinos, el beneficio más importante no es únicamente el ahorro económico, sino que el dinero que antes destinaba al alquiler y a los servicios ahora lo utiliza para mantener el vehículo, viajar y desarrollar nuevos proyectos personales. Sin embargo, aseguró que el verdadero cambio fue la libertad que ganó al no depender de un domicilio fijo. “Para mí, la mayor riqueza es poder decidir dónde quiero despertar mañana”, afirmó muy contento, y mostró el atardecer de uno de los muchos lugares de Europa que logró conocer con su vivienda de cuatro ruedas.

Quienes también habrían notado el cambio en su vida son sus dos perritos, a los que antes debía dejar solos en su casa para ir a trabajar y solo podían pasear por los alrededores de su barrio. Hoy en día, disfruta de llevarlos a lugares alejados de los tumultos para que los animales puedan vivir una vida más libre en la naturaleza.