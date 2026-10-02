Francesc Torralba, filósofo, sobre la paternidad: “Puede ser un motivo infinito de felicidad, pero también de sufrimiento”

Vivir en un mundo atravesado por la incertidumbre —guerras, crisis climáticas y la inteligencia artificial que avanza sin freno— nos obliga a replantearnos las bases de nuestra existencia y una pregunta incómoda se hace recurrente: ¿tiene realmente sentido traer un niño en este escenario global? Francesc Torralba, reconocido filósofo y teólogo, sorprendió con una inesperada revelación al respecto.

¿Tiene realmente sentido traer un niño en este escenario global?, la pregunta de Francesc Torralba que dejó pensando a más de uno Shutterstock

En diálogo con La Vanguardia, Torralba abordó el tema con una franqueza absoluta. Para él, tener hijos es sin duda una “bendición” y una oportunidad magnífica de regalarle a un nuevo ser la posibilidad de experimentar el milagro de la vida. Sin embargo, advierte que la crianza está lejos de ser un camino lineal, sencillo o exento de sobresaltos. “Un hijo puede ser un motivo infinito de felicidad, pero también un motivo infinito de sufrimiento”, lanzó.

Para el especialista, tener hijos es sin duda una “bendición” y una oportunidad magnífica de regalarle a un nuevo ser la posibilidad de experimentar el milagro de la vida Shutterstock

En esa línea, el doctor en Filosofía se animó a desenterrar uno de los grandes tabúes de la sociedad contemporánea: el arrepentimiento en la crianza. Según explicó, existen personas que se arrepienten de haber dado el paso hacia la paternidad o la maternidad, pero prefieren guardárselo en silencio por temor a ser juzgados. “Es muy fácil tildar de egoístas a aquellos que eligen conscientemente no tener hijos para priorizar su propio bienestar y su libertad. No cabe duda de que, en ocasiones, la maternidad y la paternidad son una fuente de profunda infelicidad; exigen una entrega brutal, desgaste emocional y representan, en términos de tiempo y energía, una inversión a fondo perdido”, reflexionó con total honestidad.

Aun así, el pensador catalán equilibra la balanza al recordar que todo ese sacrificio cobra sentido cuando uno comprende que, gracias a la guía, el esfuerzo y la donación personal, el otro logra desplegar sus alas y construir su propio proyecto de vida.

¿Amigos de nuestros hijos? Mejor mantener las distancias

Otro de los ejes interesantes de la charla pasa por derribar un mito muy instalado en la cultura actual: la falsa necesidad de convertirse en los “mejores amigos” de nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes. Para Torralba, buscar ese tipo de complicidad igualitaria es un error conceptual grave.

“La amistad nunca se ha descrito como una relación paternofilial. De entrada, es un vínculo fundado en la responsabilidad, no en dos iguales que se juntan a compartir penas o a negociar normas”, argumentó con firmeza. Para él, un padre o una madre cumple una función irremplazable: corregir cuando es necesario, premiar el esfuerzo, poner límites claros y marcar el rumbo cotidiano mediante el ejemplo personal.

Para el filósofo, un padre o una madre cumple una función irremplazable: corregir cuando es necesario, premiar el esfuerzo, poner límites claros y marcar el rumbo cotidiano mediante el ejemplo personal Augusto Famulari

Esta misma visión es respaldada desde el terreno de la psicología por profesionales como Javier de Haro. En sus intervenciones, el especialista suele recalcar que asumir este rol de guía genera debate porque choca contra el deseo humano de aprobación. “Puede resultar polémico porque todos tenemos la ilusión de llevarnos bien con ellos y que nos tengan confianza. Pero hay que poner límites aunque no les gusten. Los protegemos precisamente cuando ellos no alcanzan a ver el peligro, anteponiendo siempre su salud física y emocional a nuestro propio deseo de caerles simpáticos”, comentó en sus redes sociales en más de una ocasión.