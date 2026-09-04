Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: “La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente”

Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos que más cuestionó las ideas aceptadas de su época. A lo largo de su obra reflexionó sobre la moral, la religión, la educación, la libertad y la forma en que las personas construyen sus propias creencias. Una de las frases que se le atribuyen resume una preocupación vinculada con la formación de los jóvenes: “La forma más segura de corromper a un joven es enseñarle a tener en mayor estima a quienes piensan como él que a quienes piensan diferente”.

La idea puede interpretarse como una advertencia frente a una educación que enseña a valorar a las personas según la coincidencia con sus propias opiniones. Para Nietzsche, aprender a pensar no debería significar incorporar determinadas respuestas como verdades definitivas, sino desarrollar la capacidad de ponerlas a prueba y enfrentarse también con aquello que las contradice.

El valor de cuestionar las propias certezas

Una de las claves del pensamiento de Nietzsche está en la necesidad de poner en duda aquello que parece evidente. En lugar de aceptar una idea únicamente porque fue transmitida por una autoridad, una tradición o una persona considerada superior, el filósofo propone someterla a un examen propio.

La reflexión de Friedrich Nietzsche sobre el peligro de pensar siempre igual Gustav-Adolf Schultze

En ese proceso, el desacuerdo puede tener un papel importante. Escuchar una postura diferente permite descubrir argumentos que quizás no habían sido considerados y obliga a revisar las razones detrás de las propias opiniones. Eso no significa que cualquier punto de vista deba ser aceptado como verdadero: analizar una idea también implica poder refutarla cuando los argumentos no resultan convincentes.

La comodidad de escuchar siempre lo mismo

El problema de rodearse únicamente de personas que piensan de la misma manera es que desaparece buena parte de la posibilidad de cuestionamiento. Cuando el entorno confirma permanentemente lo que una persona cree, resulta más sencillo mantener sus certezas, pero también puede ser más difícil reconocer sus errores.

Las diferencias de opinión pueden contribuir a construir un pensamiento más crítico (Foto: Freepik) KIENGCAN

La discrepancia, en cambio, introduce una cierta incomodidad. Obliga a detenerse, comparar argumentos y preguntarse por qué se sostiene una determinada posición. En algunos casos, ese proceso puede llevar a modificar una idea.

La frase atribuida a Nietzsche apunta justamente a esa tendencia humana a buscar aprobación. Sin dudas, es agradable encontrarse con personas que coinciden con nosotros y nos hacen sentir que tenemos razón, pero también resulta desafiante escuchar a alguien capaz de señalar una contradicción o cuestionar una convicción que parecía segura.

Desde esta perspectiva, pensar de manera independiente no significa rechazar todas las ideas ajenas, sino conservar la posibilidad de evaluarlas sin decidir de antemano que una persona merece mayor consideración simplemente porque coincide con nosotros.