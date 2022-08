Fue a buscar su auto y le dio $100 al “trapito”, pero su reacción la dejó atónita: “No sabía que eras tarifado”

Más allá de que la actividad de los cuidacoches en la ciudad de Buenos Aires constituye una infracción a la ley contravencional, la presencia de “trapitos” en los lugares donde se concentran los restaurantes, bares y boliches sigue existiendo. En las últimas horas, una tuitera relató su experiencia con un hombre que apareció cuando fue a buscar su auto -pese a que no estaba allí cuando lo aparcó- y le pidió plata. Pese a que ella le dio $100, la reacción que tuvo la dejó perpleja.

En la Capital, la actividad de los cuidacoches está prohibida, pero la amenaza ante posibles reacciones violentas contra la persona o el auto hace que los conductores terminen entregando dinero por temor.

La usuaria @ciberpatrullada relató su experiencia a través de su cuenta de Twitter, donde contó cuando le ofreció dinero a un “trapito” luego de estacionar y este lo rechazó. “Dejé el auto frente a la facultad (7.30 am). Cuando salgo, había trapitos. Le quise dar $100 y me dijo: ‘Dejalo, mami, con $100 no hago nada’”, escribió.

Una usuaria de Twitter relató su experiencia con un "trapito" y su reacción la dejó atónita. Twitter: @ciberpatrullada

Y agregó, a modo de descargo: “Disculpame, rey. No sabía que eras tarifado. Buscate un laburo honesto”.

Los usuarios de la red social aportaron sus experiencias. “Nos pasó en la Costa, fuimos a caminar y cuando volvemos, mi marido le dio $50 a una ‘trapita’. Nos dijo: ‘Dejá que te sirva de remedios para tus hijas’”, relató una mujer. “Lo poco que hay, no se regala. Además, la calle es pública y bien caro sale el estacionamiento medido”, expresó otra.

“Una vez me quisieron cobrar en mi propia entrada de garaje”, contó una usuaria. La creadora de la publicación aportó: “A mis papás les pasa igual. Viven a la vuelta de un registro y los trapitos le quieren cobrar por estacionar en la vereda de su edificio. Es un chiste”.

Uno incluso reveló su huida ante la situación: “Me dijeron: ‘Maestro, te lavé el auto. Son $500. Al subir al auto, hice que buscaba la plata, metí primera y me fui. Antes de que me rayen el auto o me hagan daño. Ahora todo subte”.

El cuidacoches le robó el limpiaparabrisas

Una experiencia similar fue la que relató el usuario de Twitter @PabliSiciliano, luego de una situación que vivió su novia al estacionar entre las calle Bulnes y la avenida Libertador. “Un trapito le pidió plata, pero como no tenía efectivo prometió dársela al regreso. Cuando volvió encontró un papel en el que explicó por qué le robó el limpiaparabrisas. Increíble”, expresó.

Un "trapito" le dejó una nota a una joven que no le pagó el lavado. Twitter: @PabliSiciliano

“Les dije que a las 17 me iba. Cuando vuelvan, les cobro el lavado y les devuelvo los parabrisas”, escribió el “trapito”, en una hoja de papel que dejó sobre el vidrio del auto. El tuit se volvió viral en apenas instantes y superó los 14 mil likes y más de mil retuits.

A su vez, varios usuarios se mostraron preocupados por lo que podría ocurrirle a la pareja cuando regresara a la zona del hecho si es que se cruzan de nuevo con el “trapito”. Mientras, otros usuarios contaron sus experiencias, que iban desde rupturas de espejos laterales, gomas pinchadas y vidrios rotos hasta rayones en las puertas o el capó.