Fue a comer a un restaurante, pidió la cuenta y lo que lo trajeron lo dejó perplejo

Salir a comer afuera suele ser uno de los planes más elegidos entre los grupos de amigos. Un ambiente distendido, algo rico para compartir y un buen trago son claves a la hora de reunirse. Algunas mesas deciden que cada comensal abone lo que consumió, por lo que, cuando llega el ticket, se hacen las cuentas. Sin embargo, a veces estos pueden traer algunas sorpresas y dejar a los clientes sin palabras y, no únicamente, por el precio. Esto le sucedió a un usuario de las redes que fue a un restaurante y quedó atónito cuando le trajeron la cuenta por una cuestión muy particular.

Ir a un restaurante, ya sea en la Argentina, o en cualquier parte del mundo, puede resultar costoso en algunos casos. Siempre se le recomienda a los comensales verificar el ticket que trae el mozo para corroborar que efectivamente el cobro haya sido el correcto y que no se haya sumado algún plato de más. Pero, hay veces en las que no está el detalle y uno tiene que adivinar si va a pagar lo que corresponde o no.

En Twitter, el usuario @hematocritico contó la experiencia que vivió cuando salió a comer en Portugal y la inesperada sorpresa que se llevó. “Restaurante portugués: ¿Nos traes la cuenta? La cuenta:”, escribió y acompañó sus palabras con una foto del ticket que recibió y que llamó la atención a más de uno. En lugar de ser un papel impreso, con la fecha, hora, datos del lugar, y un detalle de todos los consumos de la mesa, se trató de un simple pedazo de hoja rayada cortada a mano.

Un usuario de las redes compartió el ticket que le trajeron en un restaurante de Portugal (Foto: Twitter @hematocritico)

Pero, no solo fue eso. El monto que tenía que abonar la mesa estaba escrito a mano con una lapicera negra. Lo único que decía era “127,60″ con dos rayas debajo. Como el usuario comentó que comió en un restaurante portugués, el precio sería en euros. Rápidamente, la publicación cosechó varios me gusta y los usuarios comenzaron a dejar sus reacciones tras leer el posteo.

“Págale con billetes del Monopoli”, le sugirió un usuario, mientras que alguien comentó: “El que le chivaron la respuesta en el examen de mates, pero no el procedimiento”. “¿Eso cuenta como factura para declararlo?”, agregó otro.

Por otro lado, algunos pusieron su atención en el precio y, cómo no estaba el detalle del consumo, especularon si era caro o barato. “He estado en Portugal varias veces. Si has pagado 127 pavos, o te has comido medio Portugal o te han estafado”, sostuvo un usuario. El protagonista de la historia, decidió responder a la pregunta y reveló que fueron 17 personas las que comieron en la mesa.

A su vez, otros usuarios aprovecharon la oportunidad para contar experiencias similares que vivieron cuando salieron a comer. “En el único restaurante del pueblo de mi suegra (350 habitantes) pedimos la cuenta y la camarera nos miró asombrada, se fue a la barra, volvió a los 10 segundos y nos dijo ‘la cuenta son 42 euros’”, contó un usuario.

Como el monto a pagar estaba escrito a mano en un pedazo de papel y no se podía saber cuánto gastó cada uno de los que comió, podría pensarse que la mesa habría decidido dividir el total entre los 17 comensales para evitar conflictos, porque, como dice el dicho, ‘cuentas claras conservan la amistad’. Con esa modalidad, cada uno habría pagado 7,50 euros, aunque no se supo qué fue lo que comieron.