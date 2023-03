Su hija se casó en Dinamarca, no pudieron ir y le grabaron un video con final inesperado: “Sacá eso, empiezo yo”

escuchar

Un matrimonio argentino que no pudo asistir a la boda de una de sus hijas, que se casó en Dinamarca, decidió enviarle un video para acompañarla a la distancia en ese feliz momento de su vida. Pero las cosas no salieron tal como ellos esperaban, ya que, en cada intento por grabar un mensaje formal, alguno de los dos se tentaba y terminaban ambos riendo descontrolados.

El video de la pareja que trata infructuosamente de grabar un mensaje para su hija y su novio antes del casamiento y se interrumpen una y otra vez muertos de risa se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. Pero finalmente la grabación llegó al país europeo, donde, según dijo quien publicó el video, la novia “mandó una foto llorando de la risa”.

Su hija se casó en Dinamarca, no pudieron ir y le grabaron un video con final inesperado

La grabación del matrimonio fue subida a su cuenta de TikTok por la usuaria @terriblescarnes, que es una de las hijas de la pareja que aparece en el video. “La idea era mandar cada uno su video para el casamiento. Mis papás, mi hermana menor y yo. Y como todos vivimos por separado, cada uno grabó el suyo”, cuenta a LA NACION Brenda Neyret, la usuaria que publicó la grabación de sus papás, cuyos nombres son Moni y Roberto.

La joven tiktoker cuanta también que sus papás, oriundos de Villa Ballester y que tienen una casa de matafuegos en Villa Lynch, no pudieron viajar al casamiento por un tema económico. “Está complicada la situación para ir al exterior”, dice. Sin embargo, Brenda cuenta que una amiga de la familia llevó para el casamiento por civil “caretas de nosotros en tamaño real para las fotos”.

Moni y Roberto trataron de mantener la seriedad en el video para su hija Nani que se casaba en Dinamarca, pero sus intentos duraban poco Tiktok / @terriblescarnes

El video viral

En el inicio del video que se volvió viral, unas letras blancas sobre fondo negro anticipan algo de lo que iba a suceder: “Mi hermana se casó en Dinamarca y mis papás no pudieron ir. Quisieron mandarle un video y esto es lo que salió”.

A continuación, aparecen en cámara los dos integrantes del matrimonio, sentados en un sillón. De inmediato, Moni arranca con su saludo para los novios residentes en Europa: “Hola, Nani y Simón”. Pero, al segundo, estalla en una risa imparable con la que contagia a su marido, quien también se ríe, sin poder evitarlo. “No puedo, no puedo”, dice ella, todavía entre risas, y se ve que la toma se corta.

Enseguida vuelven a aparecer ambos, en la misma posición, para un segundo intento de saludo. “Che, qué lindo, la verdad, qué lindo que se casen, qué lindo que tengan esta celebración del amor, qué lindo que puedan estar ustedes juntos, reunidos y apoyarse y amarse...”, arranca Roberto, muy seriamente, pero no se contiene, y se vuelve a reír. “Horrible”, lo sentencia Moni, que le dice a quien está grabando: “Sacá eso. Empiezo yo”.

Moni y Roberto están juntos hace 45 años y su hija Brenda está contenta de que se viralicen, para que todos vean "su amor y que se puede ser feliz" Gza. Brenda @terriblescarnes

La siguiente toma es la que más dura de todas las que el matrimonio intentó, pero va a culminar de la misma manera que las otras, con un estallido de risa.

“Hola, chicos, hola Nani y Simón”, dice ella. “Hola, Nani y Simón, ¿cómo están?”, dice él. “En esta ocasión tan especial estamos allí con ustedes, estamos presentes”, añade ella. “Estamos presentes con todo nuestro amor, con toda nuestra experiencia, con todo nuestro conocimiento de haber podido mantener la pareja...” acota él, pero en ese instante ella se tienta, y él comienza a reírse. “¿Por qué otra vez? ¿Por qué?”, se pregunta él, entre divertido y resignado.

Moni y Roberto no estuvieron en el casamiento de su hija en Dinamarca, pero unos amigos llevaron sus caretas, para que salieran en la foto Gza. Brenda Neyret

A continuación, se suceden más intentos, que no pueden pasar del saludo inicial -”Hola, Nani y Simón”- sin interrumpirse por la risa. “No puedo, no puedo. Son los nervios”, se excusa ella, sin parar de reír. Otra vez intentan, y otra vez. Hasta que el video finaliza con ambos riendo. Ella sale de cámara a las carcajadas y él se tapa la boca y luego hace un gesto gracioso con la lengua afuera.

“En el video formal parecen embalsamados”

El resultado fue que, en casi dos minutos de video, los papás de Nani no pudieron dejarle el mensaje que querían, pero hicieron en cambio una grabación desopilantes, que hizo morir de la risa a todos los que la viralizaron en el TikTok.

Sin embargo, según Brenda, sí existió un video formal para los dos jóvenes que se casaban en Dinamarca, pero no fue gracioso: “El video formal parece que están embalsamados del esfuerzo que hacen por no reírse y mi mamá sale con el maquillaje corrido. No es tan divertido el oficial”.

Sobre el final del video de Moni y Roberto, todo se desmadra y ya las risas de ambos son incontrolables Tiktok / @terriblescarnes

Lo cierto es que el video del matrimonio, que fue publicado a fines de la semana pasada, ya cuenta con más de 405.000 reproducciones. Además, fue subido a cuentas de otras redes como Twitter y Facebook, donde también ha recogido miles de visualizaciones.

En TikTok, los usuarios se mostraron encantados con el video de los papás de la novia, felicitaron su buen humor y elogiaron lo bien que se llevaban. “Ya veo por qué duraron tanto”, escribió una seguidora; “Les dieron (a los novios) la receta para perdurar: reírse mucho”, comentó otra; “Cuenta la leyenda que aún siguen intentando hacer el video”, bromeó un tercero.

Brenda es la tiktoker que subió el video de sus papás, Moni y Roberto, que hizo reír a todos y se volvió viral Gza. Brenda @terriblescarnes

Pero lo importante también es cómo tomaron los mismos novios, Nani y Simón, el involuntariamente cómico envío de sus papás y suegros, respectivamente. “Ellos no vieron los bloopers en el momento que fueron mandados porque estaban paseando por Dinamarca -dice Brenda-. Cuando llegaron al hotel y vieron que no parábamos de reírnos en el grupo, se pusieron a revisar y encontraron los bloopers. Mi hermana mandó una foto llorando de la risa”.

“Yo había publicado varias veces cosas de mis papás, porque son terribles y siempre tenían muchas views. Pero esta vez la gente lo pasó a otras plataformas”, dice Brenda sobre la viralización del video y, en cuanto a la fama alcanzada por Moni y Roberto, la tiktoker señala: “Mis papás están juntos hace 45 años. Se conocieron en un baile de barrio a los 16 y 17. De casados llevan 37 y somos tres hijas frutos del amor. Me encanta que todos vean su amor y que se puede ser feliz”.