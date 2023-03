Fue a un restaurante y cuando le dieron el ticket descubrió una “avivada”: “No está permitido”

escuchar

Los problemas con la cuenta en los locales de comida son un tema que a menudo se viraliza en las redes sociales, debido a la denuncia de sus usuarios, los cuales toman la decisión de “mandar al frente” a los restaurantes que, luego de una velada fabulosa, los sorprenden con una factura impensada. En sintonía con ello, Sebastián hizo pública su queja luego de que tomó conciencia de la exorbitante suma que le cobraron por consumir un plato que nunca pidió. “No está permitido”, señaló.

El usuario, de Barcelona, España, escribió una reseña negativa en la cual manifestó su descontento con el restaurante Eat Caribbean, de la localidad catalana. Mediante la plataforma Tripadvisor, la cual es fuente de consulta entre los viajeros que buscan consejos y opiniones verídicas de diferentes atracciones turísticas, calificó de “mentiroso” al local de comida y detalló una por una las faltas que cometió el, ahora, famoso lugar.

Sebastián enseñó su factura y repudió el restaurante al que asistió por no coincidir el detalle con lo que él pidió (Fuente: Sebasti_ln999/Tripadvisor)

“Me enfurece la deshonestidad, especialmente cuando decidimos pasar una noche agradable para salir a cenar. Como pueden verificar en mi perfil, salimos frecuentemente a comer en Barcelona, y jamás nos hemos encontrado con este tipo de factura, donde primero no se establece lo que uno ordenó; segundo: agregar valores con una lapicera no está permitido, lo que se vaya a cobrar debe ir debidamente facturado o incluido en el menú”, comenzó Sebastián, quien su nombre de perfil es sebasti_ln999.

“No me interesa ninguna explicación del restaurante. Si se va tener un negocio las cosas se hacen bien sin engañar a la gente, sea el valor que sea me sabe mal porque me siento engañado”, recalcó el catalán, atónito por la respuesta omisa que tuvo de parte del local de comida.

Antes de concluir su reseña, el usuario resaltó: “Además, se les acabó el pollo y tuve que pedir otro plato, no me gustó y me dieron un postre; el restaurante estaba vacío y nos demoramos demasiado por lo lento del servicio”. En tanto, en la imagen del ticket señaló que el total de su consumo fue de 146,50 euros, pero con birome se remarcó sobre ello un 10%, por lo que la cifra final ascendió a 161,15 euros (unos $36.419 al cambio oficial argentino).

