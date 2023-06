Fue a un restaurante y cuando pidió la cuenta se indignó por un recargo inesperado: “Es la primera vez que lo veo”

escuchar

En un restaurante de España, un cliente quedó anonadado al ver la descripción del ticket. Como sucede al finalizar un servicio, el camarero recibe la seña para que lleve la cuenta a la mesa correspondiente. Hasta ese momento se describe una situación habitual. A partir de la lectura de la misma, transcurre otra circunstancia: el desconocimiento de lo facturado, como por ejemplo el descorche de un vino.

Tras observar el ítem “descorche”, esta persona decidió llamar nuevamente al mozo para que le dé una explicación sobre el hecho y, en paralelo, acudió a las redes sociales para saber si era común en España que le cobren este tipo de servicio. “Hola, esto del descorche es la primera vez que lo veo, me gustaría saber si es típico de alguna zona o es un suplemento especial. ¡Un saludo a todos los camareros y camareras que tienen el cielo ganado!”, aseguró el usuario de Twitter @UNCHEÑORMAYOR, quien adjuntó la foto del ticket, con el valor de 4.50 euros.

El ticket de la discordia: un cliente mostró cómo le cobraban el "descorche" de un vino

A la hora de desglosar el ticket que detalla todos los gastos, se observa que esta persona consumió un agua saborizada, una “croqueta casera” y diversas comidas típicas de la gastronomía española, hasta toparse con el adicional del destapado del vino, lo que trajo diversas opiniones en su red social.

Una de las respuestas que más asidero tuvo en la publicación fue la de un usuario, el cual aseguró que el descorche estaba asociado al cliente que llevaba su propio vino al restaurante: “Generalmente, se cobra el descorche cuando llevás una botella, en varios lugares te cobran el precio del vino más barato de la casa”, aseguró un usuario llamado @Mike59405971.

A partir de ese comentario, otros followers se sumaron para aportar su opinión a la causa: “Soy gerente en un restaurante, la respuesta ya te la han dado al principio. Normalmente, no se permite el consumo de comidas o bebidas del exterior, por lo que cuando pides que te dejen beber un vino que trajiste vos se te cobra lo que se llama “descorche””; “A mí me pasó en un restaurante hace unas semanas. El mozo nos explicó que cuando pedís un vino caro y una vez abierta la botella, el vino no te gusta; en vez de cobrar la botella entera, solo te cobran el descorche” y “Yo lo vi en los cruceros. Llevamos las botellas y nos cobran creo que unos 15 euros, pero en un restaurante no lo había visto”, fueron otras de las respuestas.

Finalmente, sin descubrir el verdadero motivo de la adición de dinero por el descorche, esta persona manifestó su queja en su perfil público de Twitter y reabrió un nuevo capítulo sobre cómo en los restaurantes pueden surgir diferentes tipos de imprevistos que dejan al cliente expuesto ante un importe que no correspondería cobrar. “Hiciste bien en publicarlo, tenías que dejar ver el nombre del restaurante para que nadie pase por lo mismo”, manifestó otro follower, quien se sumó a la ola de quejas.

LA NACION