Descubrió que su marido la engañaba y aplicó una polémica táctica contra él y su amante: “Se va a dormir”

En las redes sociales se viralizó el video de una mujer mexicana, que al escuchar una canción logró dedicársela a su marido y a su amante al mismo tiempo. A partir de la grabación de un testigo de la escena que capturó a la mujer infraganti, las imágenes circularon masivamente. Luego de su difusión, miles de usuarios comentaron sobre el hecho.

Diariamente, todo tipo de contenido viral circula en las redes sociales. Gracias al poder de difusión que tienen las plataformas, cualquier situación o anécdota puede ser conocida por millones de personas en cuestión de horas.

En ese sentido, algunos formatos y cuestiones suelen destacarse por sobre otros y toman más notoriedad. Uno de ellos es el relacionado a infidelidades, especialmente por el debate que generan estos casos. Mientras que la mayoría se indigna con la persona responsable y se pone en el lugar de la pareja, otros justifican la decisión por diversos motivos.

En este caso, una pareja mexicana fue protagonista involuntariamente de un video viral. En las imágenes, se puede observar cómo la mujer le dedica un tema a su novio y a su amante al mismo tiempo, gracias al uso de su celular.

Le dedicó una canción a su esposo y su amante al mismo tiempo

Así, en vido, quedó grabado el momento cuando, en medio de una celebración, suena “Fuerte no soy”, canción del grupo Intocable que fue reversionada por Reik. Al escucharla, ella decidió dedicársela a su pareja y cantó con mucho sentimiento el verso del tema: ”Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo. Pues sin ti no soy nada, oh, no. Si tú te vas me quedare muerto en vida, mi mundo se acabará. Será imposible para mi existir, sin tu amor, sin tu cara. Y arrepentido de todos mi errores, te suplico por favor. Que no me odies y que no abandones. Porque fuerte no soy”.

Al mismo tiempo que le cantaba la canción a su marido, le grababa un audio a su amante Captura

Lo que él nunca se imaginó fue que ella, al mismo tiempo, estaba grabando una nota de voz para un contacto que tenía guardado como “Pestañas”, con quien había pactado verse esa noche después de que el marido se fuera a dormir. En la grabación, se puede leer el chat, donde la mujer le pidió que la pasara a buscar por la noche y le indicó que su pareja se quedaría dormido rápidamente porque había consumido alcohol.

A partir de que un testigo de la escena lo grabó y lo difundió, la escena fue replicada masivamente y se volvió viral. De hecho, solamente en Facebook ya superó las 5.000.000 reproducciones y acumuló más de 80.000 reacciones y otros miles de comentarios.

Allí, la mayoría de los usuarios expresó su indignación por el hecho y cargó contra la mujer y su acción. En esa misma línea, muchos remarcaron que la infidelidad es indistinta del género. Esto ocurrió especialmente porque en general suelen difundirse situaciones inversas dentro de la plataforma, en las que el hombre es el responsable de la traición. Por otra parte, algunos dudaron de la veracidad del video.

El Tiempo (Colombia)