Trabajaba en un frigorífico, pero pegó el volantazo y sorprendió a todos con su nueva profesión: “Es realmente lo que quiero”

En TikTok, un joven se volvió viral luego de relatar su historia y su fuerte transición de trabajar en un frigorífico a volverse modelo. A través de unos videos que subió a la plataforma, dejó ver su cambio físico y de estilo y contó cómo pegó ese volantazo en su vida. En diálogo con LA NACION, profundizó en el tema, mencionó factores claves de su trabajo y contó sus aspiraciones profesionales.

El protagonista de esta historia se llama Kevin Rodríguez y tiene 27 años. Oriundo de Santa Fe, hasta hace algunos años trabajaba en un frigorífico y actualmente se encuentra en Milán, Italia en medio de una campaña como modelo profesional. Su situación alcanzó mucha repercusión a partir de los videos que publicó en su cuenta de TikTok @keyarr_. “Dejé de ser bandido para ser modelo”, reza en broma el texto de la primera publicación, en la que comparó fotos de su pasado con su estilo actual.

Los videos que compartió el modelo y se volvieron virales

A partir de la viralización de las imágenes, realizó otra grabación en la que contó su historia. En el comienzo, aclaró que la primera foto que compartió es de cuando tenía 16 años y el modelaje no se presentaba ni en el radar de su vida. En la segunda, donde se lo ve arriba de una moto, ya tenía 21 y mostraba algo de interés en el tema.

Una amiga suya le insistió para que se anotara en una escuela de modelaje y así lo hizo. “Empecé el curso y a la vez estaba trabajando en un frigorífico. Imaginate estar descargando 50 vacas a la mañana y a la tarde hacer la apertura de temporada para una marca”, describió. Con esas vidas paralelas entre su vida laboral y el modelaje, terminó el curso y luego comenzó también a trabajar en campañas. Ambas cosas convivieron en su vida hasta que en 2019 llegó una oportunidad única.

En aquel entonces, le ofrecieron un contrato para trabajar en China y él no dudó: “Renuncié al trabajo y vendí la moto que tenía”. En el video, también reveló que en 2022 se mudó a Buenos Aires para tener más oportunidades de modelaje. Sobre el final de la grabación, agradeció a todos los que colaboraron durante su venta de rifas con el objetivo de pagarse viajes al exterior y trabajar como modelo.

Actualmente, Kevin Rodríguez trabaja como modelo y ya realizó campañas en distintas partes del mundo Instagram @keyarr_

En su charla con LA NACION, especificó que en 2019 comenzó a trabajar con la agencia AR Models, donde sigue hoy en día, y que gracias a ellos consiguió la oportunidad de viajar a China. Según su testimonio, ese fue el momento clave en el que decidió que iba a enfocarse profesionalmente en el modelaje: “Ya estar en una agencia de Buenos Aires era saber que iba a tener buenas oportunidades. De a poco y siempre esforzándome, fui de a poco agarrando trabajos como modelo y ahí me fueron conociendo un poco más. De la nada me cayó el contrato en China y ahí supe que esto es realmente lo que yo quiero”.

A pesar de la oportunidad en el continente asiático, la pandemia fue un golpe duro para el joven. “Estaba deprimido y no sabía si quería seguir o no”, rememoró en torno a su experiencia personal. Además de sus inquietudes, el hecho de estar en Santa Fe en el contexto sanitario de restricciones lo alejaba de las oportunidades: “No tenía mucho laburo porque no se podía hacer nada y no podía viajar a Buenos Aires tampoco”.

Afortunadamente, Kevin nunca abandonó el camino del modelaje y después de la pandemia recibió otras dos oportunidades irrepetibles: realizar trabajos en Londres y Milán. Con esas experiencias a la vista, el joven decidió seguir enfocado en su objetivo de crecer dentro de la industria y continuar su camino.

Con respecto a su trabajo, aseguró que en los castings la competencia es muy dura: “Es ir y ganártelo, no es que la posibilidad te cae del cielo. Tenés que dar lo mejor de vos para que te elijan”. En ese sentido, destacó no solo “entrenar” y “comer saludable” como claves para el cuidado de su cuerpo, si no también tomarse el tiempo para averiguar el perfil de la marca y qué tipo de imagen busca para sus modelos, especialmente a la hora de pensar en la elección de la ropa para presentarse a la prueba.

Durante su curso de modelaje y sus primeros trabajos, Kevin Rodríguez mantenía un trabajo paralelo en un frigorífico Instagram @keyarr_

Más allá de su éxito en ese ámbito, en su charla con este medio también dejó en claro que no vive solo con ese trabajo. “No es que soy solo modelo, porque no se puede vivir solamente de eso. Siempre tenés que tener otra salida laboral”, explicó. En su caso, él trabaja en un emprendimiento de indumentaria. En esa misma línea, también tiene la idea de estudiar en el corto plazo, aunque todavía no se decidió entre algunas opciones que baraja.

Por último, Kevin habló con ilusión sobre su sueño profesional en el modelaje. “Mi aspiración es desfilar para las mejores marcas del mundo. A mí me gusta caminar y estar en la pasarela”, comentó. A pesar de que aseguró que disfruta su trabajo en campañas, el joven no tiene dudas de que su máxima aspiración es estar en escenarios: “Me alegra el corazón. Es mucho más estresante, pero hermoso”.