Fue dado en adopción y a los 59 años descubrió que su padre biológico era una estrella de rock: “Todavía no lo creo”

Michael Goessling había sido dado en adopción cuando era un bebé y, aunque siempre estuvo al tanto de esa parte de su historia, con el paso de los años comenzó a sentir curiosidad por conocer quiénes eran sus padres biológicos.

Sin embargo, en una entrevista al canal de YouTube KMOV, el hombre reveló que su interés por conocer más sobre su historia no se debió a haber atravesado una dura infancia. “Tuve una infancia maravillosa. No podría haber elegido a dos personas mejores para criarme”, contó.

Sin embargo, una inesperada notificación abrió una puerta hacia un pasado que había permanecido oculto durante 59 años. Un medio hermano cuya existencia desconocía se había realizado una prueba genética a través de 23andMe, lo que permitió establecer el vínculo familiar.

Michael junto a su padre biológico (Foto: LadBible)

Luego de contactarse con él, Michael decidió seguir su propio camino de búsquedas de respuestas y fue así como después de distintos estudios descubrió que su padre biológico era Michael McDonald, una de las voces más reconocidas de la banda The Doobie Brothers y ganador de cinco premios Grammy.

Esto fue toda una sorpresa para el hombre, quien confió que durante años fue un fanático del grupo y cantaba sus canciones sin saber que el compositor de muchos de sus temas favoritos era su padre. “Era un fanático acérrimo de los Doobie Brothers y la gente recuerda que cantaba ‘China Grove’ y escuchaba su música, como ‘Black Water’, en aquella época. Siempre fui un apasionado de la música y ahora empiezo a entenderlo”, explicó en diálogo con CNN.

Al lograr ponerse en contacto con su madre biológica, la invitó a tener una charla cara a cara. Sin juzgarla por haberlo dado en adopción, solo se limitó a preguntarle todas las dudas que siempre había guardado en su interior. Fue así como descubrió que había nacido producto de un embarazo adolescente. Sus padres tenían tan solo 14 años cuando lo concibieron y desde el primer momento supieron que no podrían darle la vida que merecía.

Michael Goessling se reencontró con sus padres biológicos

Si bien esto llevó a dar en adopción al bebé y pronto cada uno siguió con su vida, la marca que dejó en sus corazones esta decisión hizo que siguieran en contacto 60 años más tarde. Gracias a esto, Michael logró ponerse en contacto vía telefónica con su padre biológico sin saber que se trataba de una estrella internacional.

Durante aquella primera conversación le preguntó a qué se dedicaba. Del otro lado del teléfono, el hombre respondió que era músico y comentó que casualmente estaría de gira por St. Louis ese mismo verano. Las piezas comenzaron a encajar y fue entonces cuando Goessling decidió hacer la pregunta que ya resultaba inevitable. “Y entonces finalmente dije: ‘¿Es usted Michael McDonald?’”, recordó. La respuesta confirmó sus sospechas: “Sí, me temo que sí”.

Esto lo llevó a pensar que desde niño siguió teniendo una conexión especial con su padre, ya que, además de ser amante de su música, su familia adoptiva había decidido nombrarlo, sin saberlo, con el nombre de su progenitor.

Michael Goessling (izquierda) se reencontró con su padre biológico, Michael McDonald, el año pasado (Foto: Michael Goessling)

Después de conocerse por teléfono, ambos decidieron coordinar un encuentro. “Él simplemente extendió los brazos, me dio un fuerte abrazo de oso y me dijo que me quería, y yo le dije lo mismo”, relató sobre el gesto que tuvo el cantante para con su primer hijo.

Cabe recordar que, después de Michael, el cantante tuvo dos hijos más, producto de su romance con Amy Holland: Dylan McDonald y Scarlett McDonald. Es por esto que, habiendo podido ejercer el rol de padre, siempre tuvo la intriga de qué había sido de la vida de su primer niño. “Fue una experiencia maravillosa ver a Michael y reencontrarme con mi hijo después de tantos años pensando en él”, expresó el músico también a CNN.

“Siempre cargué con esa culpa, pero saber que él estaba bien y que tenía una buena vida, una vida que sin duda yo no le habría podido ofrecer en aquel momento de mi vida, fue una gran recompensa”, aseguró. Además, destacó el rol de Paul y Kay, la pareja que lo crió. “Para nosotros, las verdaderas estrellas de esta historia son sus padres adoptivos, quienes realmente le dieron a Michael todo lo que un niño necesita en términos de amor y seguridad”, afirmó.