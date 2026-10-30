Fue el primer barco de Europa, navegó hasta principios de los años 90, pero en 2004 decidieron hundirlo intencionalmente por una razón en particular

A lo largo de la historia, muchos de los barcos militares que quedaron en desuso fueron desmantelados o abandonados. Sin embargo, el HMS Scylla (F71), una fragata de guerra británica, tuvo un destino completamente diferente. Tras navegar durante más de dos décadas, fue retirado del servicio en 1993 y, once años después, fue hundido intencionalmente en el océano Atlántico.

Su historia comenzó en 1966, cuando el Almirantazgo británico encargó la construcción de una nueva fragata de clase Leander para incorporarla a la Marina Real del Reino Unido. Los trabajos se iniciaron el 17 de mayo de 1967 en el Astillero Real de Devonport, ubicado en Plymouth, Inglaterra. Pero recién logró entrar en servicio el 14 de febrero de 1970, logrando una trayectoria militar que se extendería durante 24 años.

El buque tenía 113,4 metros de longitud, un desplazamiento de hasta 3200 toneladas y podía alcanzar una velocidad aproximada de 52 kilómetros por hora. Además, contaba con una autonomía de hasta 8500 kilómetros, características que le permitían realizar operaciones prolongadas y recorrer diferentes regiones del mundo.

La fragata HMS Scylla comenzó a ser construida en 1966 (Foto: The Ships Project)

Durante las décadas siguientes, el HMS Scylla participó en distintas misiones de la Marina Real británica. A lo largo de su actividad sufrió daños, atravesó muchas reparaciones y recibió modificaciones destinadas a mantener su funcionamiento. Sin embargo, el avance de la tecnología militar y la incorporación de embarcaciones más modernas marcaron el final de su trayectoria. En diciembre de 1993 fue retirado del servicio, después de más de dos décadas de navegación.

Aunque todo parecía indicar que sería guardado en algún museo naval por ser considerado el barco más antiguo de Europa, en 2004 el Acuario Marino Nacional de Plymouth adquirió la embarcación por aproximadamente 200.000 libras esterlinas para convertirlo en un arrecife artificial. Para concretar el proyecto, la embarcación fue preparada para su hundimiento controlado y trasladada hasta las inmediaciones de la bahía de Whitsand, en Cornualles, al sudoeste de Inglaterra.

Dibujo de la fragata HMS Scylla de la Marina Real Británica (Foto: The Ships Preject)

Finalmente, el 27 de marzo de 2004, el HMS Scylla fue hundido intencionadamente. La operación permitió que el barco quedara asentado sobre el fondo del océano Atlántico a aproximadamente 24 metros de profundidad. Los primeros resultados comenzaron a observarse rápidamente. Apenas tres meses después del hundimiento, distintos sectores ya habían sido colonizados por anémonas de mar, mejillones y vieiras. Con el paso del tiempo, también comenzaron a aparecer erizos y estrellas de mar. Para 2021, los registros del proyecto indicaban que el arrecife artificial albergaba más de 250 especies.