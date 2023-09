Ocurrió en un hospital de Capilla del Señor; Patricia Coronel vivió un momento insólito junto a su marido Matías Brizzola (37) y su ex pareja, Diego Actis (50)

LA NACION

escuchar

El fin de semana pasado, bajo la leyenda “Amo mi familia...”, el video se hizo viral en redes sociales. Una mujer y dos hombres protagonizaron una situación que parece tomada de una película de Adrian Suar. ¿Qué posibilidad hay de que tu actual marido y tu ex pareja se infarten al mismo tiempo? ¿Y que terminen internados en la misma habitación de hospital?

Patricia Coronel (48), peluquera canina, cuenta entre risas los pormenores de la internación, en un hospital bonaerense de Capilla del Señor, de su actual marido, Matías Brizzola (37), y su ex marido, Diego Actis (50).

En el video, una voz en off, que se presenta como “amigo de la familia”, explica el contexto: “La situación es la siguiente: Matías, marido actual de Patricia, se infartó el viernes a la tarde. Lo trajeron al hospital de Capilla, lo operaron y se recuperó. Dos días después, ¿quién llega? Diego, que también se infartó el lunes. Diego es ex marido de Patricia, que ahora comparte habitación con el nuevo marido de Patricia”.

Patricia, sorprendida por la viralización del video, habló con LA NACION: “El viernes, Matías tuvo un infarto y fuimos a atendernos a Cardales, pero lo derivaron al hospital de Capilla del Señor. Ahí le hicieron un cateterismo y le pusieron un stend. A los dos o tres días de estar Matías internado apareció mi expareja Diego, el padre de Tomás, mi hijo, que había sido derivado a ese mismo lugar por el equipo de hemodinamia”, explica.

-¿Cuál fue tu reacción cuando apareció tu ex pareja para internarse también ahí, en el mismo cuarto?

-Fue gracioso porque nosotros estábamos esperando que nos den el alta y, cuando abrí la puerta, apareció a mi hijo Tomás con su novia. Lo primero pensé fue “¡Ay, qué dulce, viene a verlo a Matías!”. Pero detrás de él, en una silla de ruedas, apareció su papá, Diego. Le habían asignado la misma habitación. Cuando me dijeron que a él también le hicieron cateterismo y pusieron un stend, me causó mucha gracia. Los dos tenían la misma patología. Diego había ingresado el lunes, pero estuvo en terapia intensiva.

-Es insólito y por eso llama tanto la atención: tu pareja y tu ex internados en el mismo momento, en el mismo lugar y con el mismo problema de salud.

-Sí, eso es lo más lo loco de toda esta situación. Matias tiene miocarditis desde el año pasado, cuando estuvo internado. Él tenía una arteria coronaria tapada en un 90 por ciento y por eso le hicieron el cateterismo y le pusieron un stend. Y Diego tenía lo mismo, pero la arteria estaba obstruida en un 100 por ciento.

-En las redes sociales hicieron muchos chistes sobre la situación

-Sí... pero hay que reírse y tomar solo los comentarios positivos. Siempre van a existir comentarios de ese tipo y las malas siempre vamos a ser nosotras.

-Imagino que en la intimidad ustedes también bromearon.

-Sí. “Son Patocardíacos”, decíamos. Con Diego nos separamos hace muchos años, 17 años... así que creo que le dejé un daño residual bastante importante [risas]. Con Matías hace un par de años que estamos juntos. Pensábamos que aunque Cardales es un pueblo chico y el único lugar de la zona para atender estos casos con cierta complejidad es Capilla, lo que pasó no es algo que ocurre todos los días. ¿Qué probabilidades hay de que tu marido y tu ex marido se infarten al mismo tiempo y terminen internados mismo lugar? Nos reímos mucho y por eso nos sacamos los tres una foto en el hospital donde yo aparezco en el medio y bromeábamos “Doña Flor y sus dos maridos”

Patricia Coronel y Matías Brizzola

-¿Cuál fue la reacción de Tomás, tu hijo?

-Siempre somos muy abiertos, hablamos de todo. Que nuestra relación con Diego no haya funcionado no significa que no podamos ser buenos padres, es algo de sentido común que gracias a Dios el padre de Tomás lo entiende porque se de casos que no se pueden ni ver.

Patricia cuenta que Matías y Diego evolucionan favorablemente y que más allá de lo anecdótico de la situación, fue grato para ellos compartir los días de internación.

Para ella, “la frutilla de la torta” ocurrió el día que les dieron el alta. “¡Se la dieron a los dos juntos! Fue el jueves pasado y, como yo estaba con el auto e íbamos todos para el mismo lado, hice de chofer de mi marido, de mi ex marido y de su pareja, Virginia”, remata.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project