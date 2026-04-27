Ciudadanía italiana: tienen la sentencia pero no pueden sacar el pasaporte

El reconocimiento de la ciudadanía italiana por vía judicial creció de forma sostenida en los últimos años, especialmente entre descendientes en Argentina y en otros países con fuerte inmigración europea. Sin embargo, tras obtener una sentencia favorable, muchos ciudadanos se encuentran con un obstáculo que retrasa el acceso pleno a sus derechos.

Ante esta situación, LA NACION consultó al Estudio De.Martin & Asociados, especializado en la materia, con el objetivo de brindar información clara a los descendientes y facilitar la correcta finalización del proceso.

Un paso clave

Desde el Estudio De.Martin & Asociados explican que una de las principales dificultades radica en el desconocimiento de una etapa clave: la transcripción de las actas en Italia. Sin este paso, la ciudadanía reconocida judicialmente no queda operativa en el sistema italiano.

Mariel Bartolomeo, representante legal del estudio, señala: “recibimos mensajes a diario de ciudadanos que nos dicen: ‘Tengo la sentencia, pero no puedo sacar el pasaporte’, o ‘Nadie me informó que debía transcribir las actas’. En muchos casos, los procesos fueron incompletos o divididos, lo que genera costos adicionales y desinformación”.

Tras obtener una sentencia favorable en el trámite de la Ciudadanía Italiana, muchos ciudadanos se encuentran con un obstáculo que retrasa el acceso pleno a sus derechos.

El estado de la sentencia

Para que el reconocimiento tenga efectos prácticos, la sentencia debe estar firme (con “cosa juzgada”) y luego deben inscribirse las actas en el Comune correspondiente. Solo así es posible avanzar con la registración en el A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), operar en la plataforma y solicitar el pasaporte italiano.

La transcripción de las actas constituye así el paso que consolida el proceso y permite ejercer plenamente los derechos como ciudadano italiano. Contar con información adecuada y completar correctamente esta instancia resulta clave para evitar demoras y garantizar el acceso efectivo al pasaporte.

Para quienes deseen comunicarse con el Estudio De.Martin & Asociados, pueden hacerlo vía WhatsApp. También pueden seguir sus novedades y contenidos en Instagram (@‌ciudadaniaitalianadmartin), Facebook, visitar su sitio web oficial, suscribirse a su canal de YouTube y encontrar más información en TikTok.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.