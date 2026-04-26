Sigmund Freud, psicoanalista: “Las emociones no se pueden evitar. Son una parte esencial de nuestra existencia y tienen un propósito importante en la vida”

El legado de Sigmund Freud atraviesa la cultura de muchos países. Su reconocida frase “Las emociones no se pueden evitar. Son una parte esencial de nuestra existencia y tienen un propósito importante en la vida”, apunta al estado de bienestar de las personas y de qué forma los estímulos son pueden renovar las energías.

Nacido el 6 de mayo de 1856, Freud se constituyó como una eminencia en la medicina al crear nuevos paradigmas en la neurología. Reconocido como el “padre del psicoanálisis”, el médico logró erigirse como una de las figuras intelectuales del siglo XX.

Sigmund Freud (1856 - 1939) es conocido como el "padre del psicoanálisis".

Según informa el medio Britannica, la carrera de Freud se consolidó tras estudiar en 1885 con el neurólogo Jean-Martin Charcot en París. Allí, la observación de pacientes con histeria le permitió intuir que los síntomas físicos, tales como parálisis o alucinaciones, no siempre respondían a causas fisiológicas, sino a traumas mentales ocultos.

Sigmund Freud cambió de manera definitiva la comprensión de la psiquis humana tras su regreso a Viena, donde inició una colaboración clave con Josef Breuer. Juntos trataron casos paradigmáticos, entre los cuales destacó el de Anna O (Bertha Pappenheim), hito que impulsó el método catártico conocido como “cura por la palabra”.

Esta técnica marcó el inicio de un camino profesional que Freud recorrió hasta transformar los cimientos de la salud mental. Con el paso del tiempo, el especialista perfeccionó su enfoque al sustituir la hipnosis por la asociación libre, una herramienta que permitía a sus pacientes expresar ideas sin restricciones y acceder así al inconsciente. La metodología resultó fundamental para el desarrollo de su famosa metáfora del iceberg: mientras la conciencia representa apenas la punta visible, la inmensa masa sumergida contiene los impulsos y deseos reprimidos que dirigen la conducta de formas que las personas no comprenden con facilidad.

Sigmund Freud dejó un tendal de frases para el recuerdo

El legado freudiano incluye conceptos que hoy integran el lenguaje cotidiano, como los mecanismos de defensa, el narcisismo y la represión. Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de críticas y debates académicos constantes.

Durante 1938, ante el avance arrollador del nazismo en Europa, Freud sufrió la presión política y social de la época, motivo por el cual tomó la decisión de exiliarse en Londres. En la capital inglesa, el pensador residió hasta su fallecimiento en 1939, fecha que cerró su ciclo vital pero abrió una etapa de análisis profundo sobre su teoría.

A pesar de las controversias que rodearon su figura, su visión sobre la infancia perdura como un pilar fundamental en el campo de la psicología. La premisa acerca de la protección paterna permanece hasta hoy como un marco de referencia esencial para comprender las fortalezas y fragilidades de la personalidad adulta en la sociedad contemporánea.