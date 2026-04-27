Del living al estadio: el televisor como protagonista del hogar

Hubo un tiempo en que ver un partido de fútbol en casa era una prueba de fe. La imagen en blanco y negro, el sonido entrecortado y ese delay que hacía que el gol lo gritara primero el vecino. Ver fútbol era completar con la imaginación lo que la televisión no podía mostrar. El televisor era una ventana empañada al estadio, y aun así, era todo.

Esa escena cambió de manera radical. El torneo de fútbol más importante del año —que promete ser el más visto de la historia— va a encontrar a millones de personas frente a pantallas que no tienen nada que ver con aquellas. Samsung, líder mundial en ventas de televisores desde 2006, llega a esta cita con una propuesta que va mucho más allá de la calidad de imagen: un ecosistema de dispositivos conectados que transforma el hogar en un espacio diseñado para vivir el fútbol de otra manera.

La nueva generación de televisores Samsung incorpora inteligencia artificial que trabaja en segundo plano. Si hay una jugada rápida, el sistema reduce el desenfoque de forma automática. Si el cuarto está muy iluminado, ajusta el brillo sin que el usuario tenga que hacer nada. El audio sigue el movimiento en pantalla: cuando la pelota cruza de lado, el sonido también se desplaza.

El Modo Fútbol, por su parte, optimiza imagen y audio de manera específica para los deportes, intensificando el verde del campo y la claridad de los comentarios. Son funciones que, en la práctica, hacen que ver un partido se sienta más fluido y más nítido.

Hay aspectos menos visibles que también pesan. Samsung Knox protege los datos del usuario a nivel de hardware —un detalle relevante en dispositivos cada vez más conectados a cuentas personales y redes domésticas—, el modo AI Energy optimiza el consumo eléctrico según el uso real, y el control remoto con carga solar elimina la necesidad de pilas. El sistema operativo Tizen garantiza actualizaciones por hasta siete años, lo que extiende la vida útil del equipo bastante más allá del ciclo habitual de renovación.

Para quienes estén pensando en renovar la pantalla antes del arranque del torneo, Samsung ofrece envío gratuito a todo el país y financiación sin interés en hasta 12 cuotas con bancos seleccionados. El Plan Canje EcoCambio permite entregar un dispositivo usado —de cualquier marca y aunque tenga la pantalla rota— como parte del pago, con descuentos de hasta el 54%. Y para los más indecisos, “Comprá y Probá” da 60 días para usar el televisor en casa y devolverlo con reembolso completo si no convence.

La posibilidad de seguir el mismo contenido desde múltiples pantallas —el televisor, la tablet, el celular y hasta la heladera— transformó la dinámica familiar durante los eventos deportivos. Con SmartThings, el ecosistema inteligente de Samsung, los dispositivos del hogar se coordinan entre sí: la heladera avisa cuándo reponer bebidas, las luces pueden acompañar el clima del partido y el juego puede trasladarse de una pantalla a otra sin interrupciones. El concepto de “Estadio en Casa” parte de esa idea: que el ambiente colectivo del estadio pueda recrearse, al menos en parte, dentro del hogar.

Desde 2014 Samsung también lidera el mercado global de barras de sonido, según FutureSource. Sus modelos están diseñados para complementar las pantallas: la tecnología Q-Symphony permite que los parlantes del televisor y la barra funcionen en simultáneo, ampliando el campo sonoro sin que uno anule al otro. Para un partido, eso se traduce en escuchar tanto el comentario como el ruido de la tribuna con mayor claridad y profundidad. Porque a fin de cuentas, el fútbol siempre fue también una cuestión de sonido. Para quienes quieran vivir cada partido como si estuvieran en la cancha, las torres y barras de sonido también son parte del programa “Comprá y Probá”.

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