Fue un político rico, tiene 12 esposas y 102 hijos pero cayó en bancarrota y ahora pide un susbsidio

escuchar

Mzee Musa Hasahya es un hombre de 67 años, residente de la población de Butaleja, en Uganda. En el pasado fue un político y exitoso empresario, quien gracias a su fortuna, pudo tener una vida privilegiada a pesar de las condiciones económicas de su país. Este hombre también es conocido en su nación por tener y mantener a una amplia familia: es esposo de 12 mujeres, padre de 102 hijos y abuelo de 568 nietos.

“¿Cómo puede un hombre estar satisfecho con una mujer? Eso es señal de haber nacido hombre, pero con hormonas femeninas. Todas mis esposas viven juntas en la misma casa”, mencionó el ugandés, en una entrevista para el medio Monitor.

Hasahya explicó que él vive con todas sus mujeres y muchos de sus hijos en la misma casa, la cual es una granja autogestionada, por lo que el tener una familia muy amplia también le ha ayudado a trabajar la tierra en su finca.

Asimismo, también aclaró que la convivencia con tantas personas fue muy buena: “Todas mis esposas viven juntas en la misma casa”. Sobre cómo empezó su numerosa familia, aseguró que su primer matrimonio lo tuvo a los 16 años: “Me casé con mi segunda esposa y pagué tres vacas, cuatro cabras y una multa de 15.000 chelines ugandianos. Más tarde me casé con una tercera esposa y pagué la dote de tres vacas, cuatro cabras y 15.000 chelines”.

El hombre es esposo de 12 mujeres, padre de 102 hijos y abuelo de 568 nietos Daily Monitor

Pese a que toda la familia vivió gracias a la siembra producida en su hogar, la crisis económica que vive el mundo también tocó la puerta de su casa, al punto de que el hombre tomó la decisión de pedir ayuda al Gobierno de su país.

“Ya no puedo tolerar tener hijos debido a los recursos limitados y, en ese sentido, he aconsejado a todas mis esposas en edad de tener hijos que opten por la planificación familiar”.

Asimismo, no desaprovechó la ocasión para aconsejarle a las personas que no se excedieran con los matrimonios y la cantidad de hijos que llegasen a tener. “También desaconsejo a aquellos que deseen casarse con más de cuatro esposas que no lo hagan porque las cosas no están bien”.

¿Qué piensa su comunidad ante esto?

Zabina Hasahya, de 28 años, es la más joven de las 12 esposas del hombre, y aseguró que el trato que él tuvo con todas sus mujeres fue siempre muy cordial.

“La armonía en nuestro matrimonio proviene de nuestro esposo a quien también tratamos como padre. Ninguna de nosotras lo engaña; tiene 67 años, pero tiene la energía de alguien de 25″, explicó a Monitor.

El aumento de los precios en los alimentos en el país africano obligó al hombre en pedir ayuda al gobierno de su nación (Foto: iStock)

No obstante, no todo fue perfecto para todas las mujeres de Hasahya. Bumaru Hifunde, uno de sus hijos mayores, aseguró que varias esposas se separaron de él luego de declararse en bancarrota. “Tenía dinero, pero hace cuatro años colapsó su negocio ganadero y las mujeres se fueron yendo una a una hasta quedar seis”, aclaró.

La numerosa familia tampoco pasó desapercibida por su comunidad. Ayub Maliki, uno de los vecinos de los Hasahya, expresó que, para él, el sujeto es una persona muy inspiradora: “Es un hombre honesto y lleno de sabiduría; por eso ha sido nuestro líder durante tanto tiempo”.

El Tiempo (Colombia)