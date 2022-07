“Fuiste muy amable”: el conmovedor gesto de un piloto con una niña que perdió un diente en el avión

Un tierno momento se vivió en un vuelo que partió desde Nueva York hacia Carolina del Sur. Lena, una niña de 6 años que viajaba con su mamá, se angustió porque perdió su diente en el avión y no iba a poder guardarlo aquella noche bajo la almohada para el ratón Pérez. En medio de su tristeza, al llegar al aeropuerto, el gesto que tuvo el piloto sorprendió a todos los pasajeros y se volvió viral.

Después de un retraso de 36 horas para subir al avión, la pequeña y su madre, Lauren Larmon, llegaron a Carolina del Sur, donde viven. Antes de abandonar el Aeropuerto Internacional de Greenville-Spartanburg, algo salió mal. Lena notó que había perdido un diente en la aeronave, y, desesperada, intentó volver a subir.

La madre de la niña compartió la emotiva carta del piloto Facebook: Lauren Elisabeth Larmon

Más allá de sus deseos por intentar regresar al avión, el control de seguridad ya estaba cerrado. Eran las 2 de la mañana y Lena comenzó a llorar porque creyó que no lo recuperaría y no podría recibir su preciado regalo. “Estaba durmiendo en el avión. Mi mamá me despertó... e íbamos a ir a recoger nuestras maletas. Y dije: ‘Mami, mami, creo que se me cayó un diente’”, relató en diálogo con Good Morning America.

Ante la situación en la que Lena no pudo contener el llanto por la angustia, el piloto a cargo del avión de United Airlines el 17 de junio, llamado Josh Duchow, decidió contener a la pequeña y escribirle él mismo una carta al ratón Pérez explicándole lo sucedido y pidiéndole que tomara el texto como reemplazo por el diente perdido.

Lena quedó feliz tras el gesto del piloto Facebook: Lauren Elisabeth Larmon

En el texto en cuestión se leía: “Querido ratón Pérez, a Lena se le cayó un diente en su vuelo a Greenville. Por favor, tome esta nota en lugar de su diente”. Acto seguido, el hombre firmó la nota como “Comandante Josh”.

La mamá de la niña se conmovió tanto con el gesto que no dudó en compartirlo en sus cuentas de Facebook e Instagram. “En un mundo lleno de malas historias de aerolíneas, United Airlines apareció cuando Lena se quedó dormida en su vuelo a casa y se despertó sin un diente. Muy preocupado de que el ratón Pérez no apareciera porque el diente estaba en el avión, el piloto la vio tratando de volver a pasar por seguridad y la ayudó”, escribió. Y añadió: “¡Gracias, Capitán Josh! Estoy segura de que el ratón Pérez aceptará esta nota en lugar del pequeño diente”.

El posteo de la mujer no tardó en viralizarse Instagram/@ laurenelarmon

En la misma línea, un portavoz de la aerolínea declaró al medio americano que sintió orgullo ante la acción del piloto: “En United, viajar no se trata solo de llevar a los clientes de A a B, sino de crear experiencias memorables que hagan que los clientes se entusiasmen por volar con nosotros”.

La respuesta del ratón Pérez a Lena

Más allá del tierno momento que vivió la pequeña, poco después recibió una carta del mismísimo ratón Pérez donde le habló del incidente en el aeropuerto y le dejó un mensaje: “Lena, está bien que hayas perdido un diente en el avión. Lo conseguiré. Sigue cepillándote”.

Lena tiene 6 años y se volvió viral por su historia Instagram/@laurenelarmon

La pequeña mostró tranquilidad ante la respuesta y dijo: “Gracias por no estar enojado conmigo. Y gracias por todos mis regalos cuando perdí los dientes. Te amo”. Además, en declaraciones al mencionado medio, le dejó un mensaje al piloto: “Gracias por intervenir y ayudarme. Fuiste muy amable conmigo”.