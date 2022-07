Le puso los puntos a un cliente en un local de comida rápida y se hizo viral: “No lo intentaremos más”

Ser empleado en atención al cliente puede ser una tarea difícil, sobre todo porque muchas veces hay que lidiar con personas que no son amables y que hacen el trabajo más complicado. En este contexto, se viralizó un video en redes sociales en el que una mujer que trabajaba en un McDonald’s corrió a un cliente que fue grosero con ella, mientras la audiencia alababa su acción.

El clip fue compartido desde la cuenta @ghettogaragebuildss, donde se ve a la mujer decirle a un hombre que tuvieron que rehacer su bebida, pero aún así él no dejaba de quejarse. “Obviamente no pudimos satisfacerte la primera vez y ya no lo intentaremos más. Sal de mi drive-thru”, le gritó la empleada del local de comidas rápidas de manera firme. No se alcanza a ver quién está dentro del vehículo, ni qué tipo de comida pidió.

La trabajadora causó revuelo por su manera de actuar, ya que para ella el cliente no siempre tiene la razón y no dudó en pedirle que se fuera al notar que no estaba conforme con el servicio. En realidad, este clip tiene dos versiones: la primera es de 37 segundos y la segunda de seis, que es la que se viralizó. La cuenta que compartió las imágenes con la grabación más larga fue desactivada, pero las reacciones permanecieron e incluso algunos tiktokers se sumaron a la tendencia y empezaron a dramatizar la escena, ya sea con una actuación de la mujer o con la continuación de la historia.

Empleada viral que corrió a un cliente grosero inspira a tiktokers

Yahoo! Noticias compartió que el hombre estaba inconforme con su bebida y detalló el contexto de la reacción de la mujer. Lejos de criticar que le haya gritado a un cliente, los usuarios de tiktok la respaldaron y contaron algunas de sus experiencias.

“Así es como debe ser todo el comercio minorista y la comida rápida. El cliente rara vez tiene razón”, comentó una usuaria. Otra compartió el clip y la comunidad virtual no pudo evitar compararla con la protagonista, ya que su apariencia física era muy similar, desde el cabello blanco hasta las gafas.

Trabajadora de cadena de comida rápida corre a cliente grosero

Otros se imaginaron cómo habría respondido quien estaba a bordo del vehículo, que sería quien compartió la publicación.

¿Cómo se vengan los empleados de establecimientos de comida rápida?

Los buenos modales son requisitos en cualquier lugar. El año pasado, una exempleada de una cadena de comida rápida reveló lo que puede ocurrir si algún cliente se comporta de manera irrespetuosa.

Business Insider hizo un recuento de sus relatos, en los que la joven de 18 años explicaba la venganza que se toman algunos empleados con las personas que los llevan al límite de su paciencia.

“Si eres grosero con nosotros, tardamos a propósito en darte la comida o te aparcamos en una bahía” (una costumbre en la que les piden esperar para no obstruir el paso de otros clientes cuando viajan en auto), manifestó.

Además, recordó que pueden oír a los clientes que se acercan a hacer su pedido en automóvil aunque no lo parezca. “Cuando te adelantas en el drive-thru, ya te vemos y te oímos, aunque no te hayamos saludado. Cuando te ponemos en pausa porque estamos ocupados, aún podemos oírte: la cantidad de insultos que he oído”, dijo la mujer al medio citado.

Finalmente, la adolescente criticó las condiciones de higiene y advirtió a los vegetarianos de que su comida, si bien no tiene carne, probablemente esté cocinada en el mismo aceite que las piezas de nuggets.