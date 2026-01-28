Fútbol, playa y movimiento: una experiencia de verano para vivir el deporte en Mar del Plata

Fútbol, juegos y actividades al aire libre se combinan en una activación de verano que propone vivir el deporte en comunidad durante la temporada.
- 3 minutos de lectura'
Durante enero, Mar del Plata suma una propuesta que combina playa, deporte y entretenimiento. En Cabo Largo, Rexona inauguró el Rexona Point, una activación de verano diseñada para que los fanáticos del fútbol puedan encontrarse, moverse y disfrutar del juego en un entorno al aire libre.
El espacio estará abierto hasta el 31 de enero, de martes a domingos entre las 13 y las 19 horas, y ofrece una experiencia pensada para quienes viven el verano en clave deportiva: canchas de fútbol con tribuna, torneos diarios, juegos y actividades recreativas que convierten a la playa en un punto de reunión para la comunidad futbolera.
Deporte, movimiento y comunidad
La propuesta invita a participar activamente, ya sea jugando, alentando o compartiendo la experiencia con amigos y familia. Con el fútbol como eje, el Rexona Point busca reforzar la idea de movimiento constante, uno de los valores centrales de la marca.
En línea con su rol como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Rexona propone trasladar parte de la energía del torneo más importante del fútbol mundial a la costa argentina, acercando esa pasión a quienes eligen Mar del Plata para sus vacaciones.
Ediciones Coleccionables con espíritu mundialista
En el marco de esta activación, la marca presentó sus nuevas Ediciones Coleccionables, una colección exclusiva que celebra la energía del fútbol y la determinación de quienes no se detienen.
La línea incluye antitranspirantes en aerosol y jabones con diseños especialmente desarrollados para esta edición, pensados para acompañar el movimiento diario y sumar un componente lúdico y coleccionable.
Un torneo especial junto a influencers
Uno de los momentos destacados de la activación fue el torneo especial realizado el viernes 16 de enero, que reunió a reconocidos creadores de contenido en una jornada marcada por el deporte, la playa y la pasión por el fútbol.
Entre los influencers que formaron parte del encuentro estuvieron Mica Vázquez, Marcos Giles, More Beltrán, El Rufián y Nati Jota.
Movimiento y confianza, dentro y fuera de la cancha
Con el lanzamiento de las nuevas Ediciones Coleccionables y la instalación del Rexona Point en Mar del Plata, la marca consolida su posicionamiento como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, acompañando a los fanáticos en un verano atravesado por el fútbol.
La propuesta se alinea con el mensaje histórico de Rexona: inspirar a las personas a moverse más, disfrutar más y vivir el deporte con confianza, sabiendo que cuentan con una protección que acompaña cada desafío, dentro y fuera de la cancha.
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
