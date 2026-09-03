Gabriel Rolón, psicólogo: “Una verdadera pareja son dos personas que aprenden a compartir bien sus soledades”

Hoy por hoy, los vínculos amorosos plantean nuevos interrogantes sobre qué significa estar en pareja, cómo preservar la individualidad y de qué manera acompañarse sin perder la propia identidad. En este sentido, el psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón reflexionó sobre el amor sano y las relaciones de pareja durante una conversación reciente con Eial Moldavsky, en el podcast De Puan con Amor. Allí dejó una definición que sintetiza buena parte de su mirada: “Una verdadera pareja son dos personas que aprenden a compartir bien sus soledades”.

La frase resume una de las ideas centrales que desarrolló el reconocido psicoanalista y escritor durante la charla, en la que abordó la manera en que se construyen las relaciones sentimentales y cuestionó algunas de las concepciones más extendidas sobre el amor. Para Rolón, una pareja saludable no supone que dos personas pierdan su individualidad para convertirse en una sola, sino que implica aprender a construir un vínculo sin dejar de lado la propia identidad.

Gabriel Rolón explicó qué hace que una pareja sea saludable y cuestionó una idea instalada sobre el amor (Captura: Instagram @eiomoldavsky)

“La pareja no son dos. (Jean) Allouch decía que estaba el de ti, el de mí y el de sí, que es ese vínculo que es diferente y que no existe sin vos y sin mí. Vos y yo generamos un vínculo que va más allá de vos y de mí y que existe solo si estamos juntos”, comenzó diciendo, y agregó: “Cuando vos te separás de alguien y estás con otra persona, listo, ese ‘de sí’ desapareció, tenés que formar uno nuevo. No importa que seas vos y traigas lo tuyo y quieras aportar lo mismo, va a ser diferente porque lo que se arma es distinto”.

Desde esa perspectiva, el especialista también se refirió a los conflictos que aparecen inevitablemente en cualquier relación. En lugar de presentar las diferencias como una señal de que algo no funciona, planteó que forman parte de la propia condición humana y, por lo tanto, también de los vínculos amorosos.

Gabriel Rolón explicó cuál es la clave de una pareja sana y habló de la importancia de la soledad (Foto: imagen ilustrativa) Wavebreak Media LTD

“El ser humano es conflictivo, o sea, pensar un vínculo sin conflicto es pensar un vínculo que no sea humano y eso no existe”, argumentó Rolón. Así, cuestionó la idea de una pareja ideal en la que no existen discusiones, desacuerdos o momentos de tensión.

Para el psicoanalista, además, el amor sano tampoco debería pensarse como una solución para todos los problemas personales. “La persona que uno ama, la persona con la que podés construir un amor sano, no es una persona que te quita los dolores, es una persona que te permite manejar los dolores en el límite de lo tolerable”, concluyó.