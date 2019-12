Gastronomía. Opciones de take away para no cocinar en estas Fiestas

Animate a cambiar el menú de las Fiestas: opciones de take away con variedad de sabores. Fuente: Archivo

Si ya viviste demasiadas mesas navideñas con huevos rellenos, vitel toné, tartas y pollo frío o simplemente no tenés tiempo ni ganas de cocinar para el familión, acá te te ofrecemos algunas opciones con take away para variar el menú de estas Fiestas.

Sushi y platos nikkei

SushiClub: ofrecen el combinado de edición especial "Let's Celebrate", que incluye 75 piezas de sushi con 14 variedades, y dos botellas de espumante ($3290).Ideal como entrada para compartir entre varios o de plato principal para cuatro o cinco personas.

Los pedidos se pueden hacer hasta el lunes 23 al 0810-222-SUSHI (7874)

Sucursales en: sushiclub.com.ar/nuestros_espacios

La Causa Nikkei: entre los platos, recomiendan la Tabla de Piqueos para compartir ($690) que trae chicharrón de calamar (rabas), ceviche clásico y papas crocantes a la huancaína; la Degustación de Ceviches para compartir ($850) que trae una versión clásica (pesca del día en leche de tigre), una versión nikkei (salmón y langostinos en leche de tigre nikkei) y una versión de mariscos (mariscos en leche de tigre al rocoto), y el Arroz con Langostinos ($665) en salsa de ají amarillo, ají panka y ají mirasol, acompañado de ensalada criolla peruana.

El 24 y el 31 hasta las 16. Los pedidos se pueden hacer a través de su página www.lacausanikkei.com/.

Av. Cerviño 3550 (Palermo) y Av. Callao 1290 (Recoleta)

Cocina de Medio Oriente y vegetariana

Benaim: además de su reconocido hummus (pasta de garbanzos suave y cremosa) con pan pita ($160) y de la ensalada israelí que lleva cous cous, rabanitos, cebolla morada, tomate, pepino y hojas verdes ($210), para estas fiestas prepararon combos especiales para delivery, como el de 6 knishes (empanaditas de papa y cebolla) + 3 bohios de verdura y queso + 3 sambusak (empanadita de quesos maduros) a $380.

El 24 y el 31 abierto hasta las 17. Se puede retirar por el local o pedir a través de las apps de delivery.

Gorriti 4015, Palermo.

La Falafería: aquí se lucen las opciones veggie, como los falafels (albóndigas de garbanzo fritas) con coleslaw, hummus, tahine y vegetales asados ($250) o su versión más fresca en ensalada, que lleva hojas verdes, berenjenas asadas, zanahoria rallada, cebolla morada, cilantro, tomate, pepino, tahine y vinagreta de mostaza ($250), y el sabbich (berenjenas asadas) con tomate, huevo, pepino, tahine y alioli de cilantro ($250).

El 24 y el 31 abierto hasta las 17. Se puede retirar por el local o pedir a través de las apps de delivery.

Ravignani 1780, Palermo.

Fayer Buenos Aires: con propuestas de la cocina de Medio Oriente en clave moderna, recomiendan el hummus de remolacha asada, un clásico reversionado ($350), la ensalada fatoush con pepino, cilantro, tomate, rabanito, cebolla morada, queso feta y croutones de pan pita ($450), el lajmayin, una especie de pizza de pan pita con salsa de tomates, tamarindo, naranjas y carne, servida con lebaneh y zahatar ($700) y la estrella del restaurante: el pastrón con hueso, un costillar de novillo de pastura pampeano, curado, ahumado y cocido a baja temperatura durante 24 horas, ideal para una mesa multitudinaria ($3000).

El 24 y el 31 abierto de 12 a 16 ambos días. Pedidos al 4774-3313.

Av. Cerviño 4417, Palermo.

Cocina mediterránea

Gran Caffe Vergnano: en este nuevo espacio en microcentro que fusiona la herencia italiana con las influencias de la cocina española en la Argentina, sugieren la selección de quesos y fiambres (prosciutto, jamón cocido, mortadela, salame, quesos, bocconcinos, aceitunas, frutas secas y bruschetas) y los tartines de pollo, puerro y queso brie o de atún al estilo tarta gallega ($280). Como plato principal, recomiendan los Linguini alla Puttanesca con tomates, olivas, alcaparras, anchoas y peperoncino ($470) y la lasagna Parmiggiana, una receta centenaria con berenjenas seleccionadas, curadas y horneadas en suave salsa de tomates ($495). Entre las carnes a la parrilla, hay cortes clásicos como bife de chorizo ($510), medallón de lomo ($540), bife americano ($540), colita de cuadril ($510) y entraña ($400), todos servidos con papas.

Se puede retirar hasta las 19. Pedidos al 4326-5008.

Av. Córdoba 602

Panadería y pastelería francesa

Gontran Cherrier: la reconocida boulangerie ofrece, para la mesa de celebración, la baguette "tradición" ($65), de cereales o de sésamo con nuez moscada ($80), el pain de champagne ($180), de levain (masa madre), de salvado ($190) o de nuez y pasas uvas ($200), la ciabatta de aceitunas o de tomates secos ($110) y el bun de páprika o de cúrcuma ($100), entre otros.

Para la mesa dulce, el viennoise con chocolate ($100), el chausson de manzanas ($110), el brioche con praliné ($90), el pain au chocolat ($95), el croissant Lima Cloud ($120), la tarta kouign-amann ($115) y chouquettes ($25).

El 24 y 31 de diciembre hasta las 19.

Malabia 1805, Palermo