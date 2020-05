Daniela Chueke Perles Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2020 • 00:56

Icono de estilo, el alemán Günther Krabbenhöft se volvió uno de los influencers más queridos de Instagram. Al no saber su edad, distintas fuentes de Internet le atribuyen 104 años, pero él mismo dice en su Facebook que esto es más del doble. Algunos le adjudican entre 68 y 70 años, pero eso no es lo importante . Lo que destaca su figura es su particular buen gust o y dicen ciertos críticos de moda que los hipsters de hoy podrían tomar el buen ejemplo de este caballero.

"A mi me parece que visto bastante normal," dice Krabbenhöft. "Siempre me he vestido así, para ir a trabajar o a hacer ejercicio. Quiero mirarme a mi mismo con alegría. También es un reflejo de mi interior."

Consciente de que por su edad pertenece al llamado grupo de riesgo en tiempos de pandemia de Covid-19, sigue subiendo fotos y videos de sus looks pero también aprovecha para enviar mensajes de aliento y amor.

Como uno de los más recientes en que celebra un hermoso día soleado y sostiene: "Tengo que agradecerles enormemente a todos los que me siguen aquí en Instagram, porque muchas personas maravillosas están interesadas en mis pensamientos, ideas, preguntas y sí, también en mi gusto por la ropa, la elegancia, la creatividad y el estilismo. Realmente logré ignorar el tema del Corona esta vez. ¡Qué bueno! Pero todavía tengo una solicitud para vos: no solo seas sincero sino también actúa según lo que piensas y según cómo ves las cosas. Claro, los pensamientos de los demás a veces son difíciles de soportar. Pero todos pueden tener su opinión, por muy absurda que sea. ¡No hagas que otras personas se sientan despreciables con tus comentarios. Aquellos que piensan que saben todo exactamente, ¡tengan cuidado! ¡Los que dudan, son más agradables! ? ?Tengan días soleados agradables y mantengan la confianza y el amor siempre con firmeza".

Tengo que agradecerles enormemente a todos los que me siguen aquí en Instagram, porque muchas personas maravillosas están interesadas en mis pensamientos, ideas, preguntas y sí, también en mi deseo de ropa, elegancia, Creatividad, estilo, estilo. Realmente logré ignorar el tema de Corona esta vez. ¡Qué bueno! Pero todavía tengo una solicitud para ti. No solo seas sincero y aplique lo que piensas y cómo ves las cosas. . Claro, los pensamientos de los demás a veces son difíciles de soportar. Pero no pensar, ¡NO! Todos pueden tener su opinión, por muy absurda que seas. ¡Para hacer que otras personas sean despreciables, NO! Debido a que no es un curso de abrazo, aquellos que piensan que saben todo exactamente, ¡tengan cuidado! ¡Los que dudan, muy agradables! [R] ?Tengan días soleados agradables y mantengan la confianza y el amor firmes

Con su aspecto vital y sus outfits elegantes, siempre con prendas de buen calce, perfectamente combinadas, sus sombreros y sus zapatos de las mejores marcas, Gunter emergió en la que la escena de la moda de Berlín y desembarcó tempranamente en las redes sociales, adonde creció su reputación.

Su gusto impecable y su particular estilismo orientado a los detalles cautiva a sus seguidores en todo el mundo.

Su secreto es cultivar una elegancia clásica con un sentido de aventura juvenil, que ostenta no solo en las pantallas, sino en el ambiente cultural de Berlín.

Antes de la pandemia, era común encontrarlo tomando algo en algún bar cool o verlo, por las noches, bailando en alguno de los clubes de moda, tal como le pasó a esta periodista argentina que lo compartió en twitter.

En sus posteos promueve actitudes ante la vida: disfrutarla, cultivar el propio estilo y seguir un lema. El suyo es: "Vive salvaje y peligroso".

Con su estilo único, su sentido del humor y una alegría de vivir que escapa a los efectos apaciguadores del paso del tiempo, Günther Krabbenhöft sorprende cada día en Instagram.

También tiene una agencia de relaciones públicas que gestiona sus contratos y ya prestó su imagen a varias campañas publicitarias de alcance mundial como: Google Play, Picard y Sparkasse.