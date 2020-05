Hot a los 64: posó en Instagram con su hija y se robó todas las miradas

Belleza de madre a hija: Tiffiny (34) y Jeanette (64) Crédito: Instagram @tiffhall_xo

El domingo pasado, la instructora de fitness australiana Tiffiny Hall publicó en Instagram una foto con su madre que dejó con la boca abierta a todos por el increíble look de esta mujer. Jeanette , de 64, luce espléndida, tan en forma como su hija, de 35, y muchos comentaron: "Parecen hermanas".

Jeanette se hizo conocida hace dos años por su belleza que desafía la edad . En aquel momento, su hija posteó una foto de ambas en malla y la imagen se viralizó en el oceánico país. Fue entrevistada por varios medios donde dio a conocer su historia y sus secretos para mantenerse bella y saludable.

Tiffiny con Jeanette, una foto que se hizo viral en 2018. Crédito: Instagram @tiffhall_xo

Esta abuela, cinturón negro de taekwondo , contó que entrena todas las mañanas. "Es lo primero que hago cuando me levanto y nunca me pierdo una sesión" le dijo a la revista WHO. Agregó que no hace dieta, sino que come "limpio". Además del ejercicio cotidiano, es esencial para verse y sentirse bien, afirma. "A veces cocino de forma muy sencilla, a propósito, porque me gusta comer 'limpio' y me encanta comprar alimentos frescos todos los días", explicó.

Tiffiny, la hija, una reconocida entrenadora, reveló que Jeanette le ha "pateado el trasero" en uno de sus propios entrenamientos. "Mi madre es asombrosa . Ha sido instructora de fitness y taekwondo toda su vida. Ella es la razón por la que estoy donde estoy hoy", dijo.

Jeanette con su pareja y Tiffiny, hace más de 30 años. Crédito: Instagram @tiffhall_xo

"¡Dios mío! ¡Espero verme tan hot cuando sea mayor! En realidad, desearía verme así ahora ", comentó una seguidora de Tiffiny. "¡Guau! Podría ser tu hermana. Esos brazos", agregó otra. Otro fan expresó: "No parece de 64, más bien de 44".

"Ella es un ejemplo de que hacer pequeñas cosas todos los días suman resultados fantásticos", la elogió Tiffiny.