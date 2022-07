Habrá que creerlo: el tercer amor es el verdadero, dice la ciencia, y tiene una característica particular

LA NACION

Dos lindas historias distraen de la locura cotidiana y nos sumergen por un rato en lo que realmente importa: los sentimientos. Liliana Caldini y Cacho Fontana; y la millonaria brasileña Lili Safra y su amado Edmond, cada uno con sus particularidades, nos recuerdan la fuerza volcánica del amor cuando es verdadero, ése que todos deberíamos experimentar alguna vez antes de dejar este plano.

Liliana Caldini Archivo

Los primeros escandalizaron a la sociedad del momento por la gran diferencia de edad. Sin embargo, era tan sólida la base que siguieron queriéndose a pesar de, e incluso estando ya separados. Tanto fue así que, como Romeo y Julieta, hasta sus muertes nos resultan conmovedoras: Liliana murió un domingo, Cacho el martes siguiente.

La saga de Lily Safra

Recientemente fallecida a los 87 años, archirrica y con cuatro maridos en su prontuario amoroso, y tragedias en el medio, también tiene condimentos de biopic. Nacida en Porto Alegre, rubia y de ojos claros, a los 19 se casó por primera vez con el argentino Mario Cohen, empresario dueño de un emporio de medias de nylon. Tuvieron tres hijos y lo pasaron muy bien, pero las diferencias acabaron en divorcio años más tarde. De nuevo sola, conoció a Alfredo Greenberg - otro magnate, pero del rubro electrónico- con el que estuvo casada entre 1965 y 1969, exactamente hasta que él decidió suicidarse en una habitación de hotel, dejándola viuda y más rica que al principio. Pasado un tiempo prudencial, el destino finalmente puso en su camino al banquero libanés Edmond Safra, a quien le dio el control de su inmenso patrimonio. El romance comenzó enseguida. Entonces, él era el soltero más codiciado (pese a no ser ningún espléndido), razón por la que su familia hizo lo imposible para impedir la relación con la viuda millonaria, quizá convencidos de que era una hábil cazafortunas.

Lily Safra y Edmund

Tanto hicieron que la mujer terminó casándose en Acapulco con el financista de origen marroquí Samuel Bendahan. Pero, sin dudas, no podían olvidarse. El matrimonio se disolvió a los diez meses, y Lili volvió a los brazos del hombre que amaba de verdad y con el que compartió más de dos décadas de felicidad. Edmond falleció de forma trágica durante el incendio que se desató en la habitación de una de sus fabulosas mansiones, a 15 kilómetros de Mónaco. Una de las frases que mejor describe el vínculo que tuvieron la pronunció como benefactora de una de las decenas de obras de caridad en las que repartió la herencia de su marido: “Fue con Edmond que aprendí la alegría de dar, porque cuando apoyas a personas que están marcando una verdadera diferencia en el mundo, acabas recibiendo mucho más”.

Una persona solo se enamora tres veces en la vida

Como bien decía Viktor Frankl en su Psicoanálisis y Existencialismo. De la Psicoterapia a la Logoterapia, “el que verdaderamente ama, no ama algo que el otro tiene, sino lo que es. Quien de verdad ama ve, por decirlo así, a través del ‘ropaje’ físico de la otra persona”. Ve su alma, algo que pocos tienen la dicha de apreciar. De hecho, si lo pensamos... ¿cuándo fue la última vez que conocimos y conectamos con alguien especial? Según la ciencia, el ser humano solo se enamora tres veces en la vida y de forma muy distinta en cada ocasión. La primera coincide con la idealización del ser elegido, a quien dotamos de un encanto que quizá no tiene pero que la sobredosis de oxitocina y dopamina le atribuyen. El efecto calabaza llega al cabo de un año, cuando las hormonas bajan y la realidad asoma haciendo evidentes la incompatibilidad y las diferencias. Luego viene el amor por “necesidad”, el que llega consciente (o inconscientemente) para rescatarnos del chasco anterior. Su evolución se corresponde con nuestra propia evolución personal, pues en el vínculo vamos creciendo, plasmando nuestros problemas, anhelos y otros sentimientos que despiertan mientras vamos conociéndonos mejor. De este amor solemos egresar “diplomados” (con suerte).

En el siguiente nivel aparece el amor inesperado, la serendipia, el que cae cuando no lo buscábamos, y ése que probablemente unió a Lili y al malogrado Edmond. No todos tienen semejante fortuna, la de encontrarse, y coincidir. Libre de prejuicios y expectativas, es el más sincero y duradero, dicen, pues superadas las etapas anteriores, ya no sentimos la necesidad de demostrar nada, por eso una vez que aparece debemos cuidarlo. Si lo perdemos corremos el riesgo de pasar el resto de la existencia tratando de repetir ese estado de gracia porque, cuando el vinculo es sano, lo que trae es - como describió Lili ya viuda- alegría de dar...