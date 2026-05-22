Cuántas horas se puede dejar a un perro solo en casa

Los perros son una de las mascotas más dependientes del ser humano. A diferencia de otros animales domésticos, como los gatos, necesitan mayor interacción, actividad y acompañamiento para mantenerse equilibrados física y emocionalmente. Sin embargo, en medio de las rutinas laborales, reuniones, viajes y obligaciones diarias, muchas personas se preguntan cuánto tiempo puede quedarse un perro solo en casa sin que eso afecte su salud o bienestar.

Veterinarios y especialistas en comportamiento animal aseguran que no existe una única respuesta universal, ya que todo depende de la edad, la raza, el nivel de energía y las necesidades específicas. En los últimos años, distintos profesionales estudiaron cómo impacta la soledad prolongada en los perros y cuáles son los límites recomendados.

Incluso, la Ley de Bienestar Animal promulgada en España en 2023 estableció parámetros específicos sobre el tiempo máximo que una mascota puede permanecer sin supervisión humana. La normativa señala que los perros no deberían quedarse solos más de 24 horas seguidas. Superar ese límite podría interpretarse como una situación de abandono.

Los perros sufren la soledad y sus reacciones pueden verse reflejadas rompiendo cosas o haciendo sus necesidades en lugares poco habituales del hogar (Foto: Pexels)

Aunque esa ley no rige en Argentina, muchos especialistas consideran que funciona como referencia sobre el bienestar animal y la necesidad de actualizar legislaciones vinculadas al cuidado de mascotas.

El tiempo recomendado según la edad del perro

Los expertos explican que la edad es uno de los factores más importantes a la hora de definir cuánto tiempo puede permanecer solo un perro:

Cachorros

Los perros menores de cinco meses necesitan supervisión mucho más frecuente. Los veterinarios recomiendan que permanezcan solos un máximo de dos horas seguidas y preferentemente dentro de un espacio seguro, con agua, alimento y una cama cómoda. Durante esta etapa todavía no logran controlar completamente sus necesidades fisiológicas ni manejar bien la ansiedad por separación.

Los cachorros pueden estar solos un máximo de dos horas (Foto: Freepik)

Perros adultos

Según explicó Alexandra Bassett al portal The Dog People, un perro adulto saludable, que ya hizo ejercicio y tiene sus necesidades cubiertas, puede tolerar entre seis y ocho horas de soledad. Sin embargo, aclaran que eso no significa que sea lo ideal todos los días. Los especialistas remarcan que los perros siguen siendo animales extremadamente sociables y que la falta constante de interacción puede afectar su comportamiento.

Perros mayores

En el caso de perros ancianos, el tiempo recomendado vuelve a reducirse. Los veterinarios sugieren no superar las seis horas sin supervisión, ya que muchos necesitan salir con mayor frecuencia, requieren medicación o pueden sufrir ansiedad más fácilmente.

¿Qué puede pasar si un perro pasa demasiadas horas solo?

Los especialistas advierten que la soledad prolongada puede provocar distintos problemas físicos y emocionales en los perros. Entre las consecuencias más comunes aparecen:

Ansiedad.

Estrés.

Conductas destructivas.

Ladridos excesivos.

Depresión.

Agresividad.

Muchos animales, además, pueden comenzar a romper muebles, morder objetos o hacer sus necesidades dentro de la vivienda debido al aburrimiento o la falta de estímulos. “Son animales sociables que perciben el abandono de manera inmediata”, explican los expertos.

Los signos de estrés en los perros son sutiles y requieren una observación detallada Foto ilustrativa: PIXABAY

Además de la edad, otro punto fundamental es el nivel de energía del perro. No todas las razas necesitan el mismo nivel de actividad o atención. “Una de las referencias más intuitivas es el nivel de energía que posee”, explicó Alexandra Bassett. Por ejemplo, razas como los labrador retriever suelen necesitar más ejercicio, juegos y actividad diaria que otras más tranquilas como el bulldog.