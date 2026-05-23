Un búfalo albino llamado “Donald Trump” se volvió viral por su insólito parecido con el presidente norteamericano

En una granja ubicada en las afueras de Daca, capital de Bangladesh, un búfalo albino se convirtió en la estrella del lugar. El animal, de casi 700 kilos, fue bautizado como “Donald Trump” por su llamativa melena rubia, que muchos comparan con el característico peinado del mandatario estadounidense.

Las imágenes del búfalo comenzaron a viralizarse en redes sociales y rápidamente despertaron la curiosidad de miles de personas. Desde hace semanas, multitudes llegan hasta la granja para sacarse fotos con Donald, que ya se transformó en una verdadera atracción local.

El búfalo fue visitado por miles de personas en el mes de mayo SALAHUDDIN AHMED - AFP

El dueño del búfalo, Zia Uddin Mridha, explicó a la agencia de noticias AFP que fue su hermano menor quien decidió ponerle el nombre del presidente norteamericano debido a que su pelo le hacía acordar a él. “Mi hermano eligió ese nombre por el extraordinario pelaje del búfalo”, contó el hombre.

Según relató su propietario, durante todo el mes de mayo gran cantidad de visitantes llegaron desde distintas regiones del país para conocer al famoso animal. Influencers, familias, curiosos y muchos niños se acercaron a la granja con la esperanza de verlo en persona, sacarse fotos y hasta hacer videos de TikTok con él.

A pesar de ser un atractivo turístico, el animal será sacrificado SALAHUDDIN AHMED - AFP

“El único lujo que disfruta es bañarse cuatro veces al día”, bromeó su dueño, mientras varios empleados refrescaban al animal con baldes de agua debido a las altas temperaturas.

¿Por qué los búfalos albinos son tan raros?

Una de las razones por las que gran cantidad de personas se congregaron a conocer al animal es porque el mismo es una especie poco usual en la región. Especialistas del Departamento de Ganadería de Bangladesh explicaron que su color blanco o rosado se debe a la ausencia de melanina, el pigmento responsable de dar color a la piel, el pelo y los ojos.

Precisamente esa rareza fue uno de los factores que ayudó a que se volviera tan popular en redes sociales y medios locales. Entre los visitantes más acaudalados estuvo Faisal Ahmed, un empresario de 30 años que viajó junto a familiares y amigos para conocer al búfalo en persona.

Su color blanco se debe a la falta de melamina SALAHUDDIN AHMED - AFP

“La verdad es que hay similitudes entre el búfalo y el presidente Donald Trump”, comentó entre risas tras conseguir fotografiarse con el animal. Incluso contó que uno de sus sobrinos hizo un viaje en barco de más de una hora solamente para poder ver al famoso búfalo rubio.

El triste destino del búfalo más famoso de Bangladesh

A pesar de la fama que alcanzó en internet, su destino ya estaría definido. El búfalo será sacrificado durante el próximo Eid al-Adha, una de las celebraciones religiosas más importantes del mundo musulmán. Durante esa festividad, millones de animales son sacrificados como parte de una tradición vinculada al acto de fe y la solidaridad con las familias más necesitadas.

Su dueño se lamentó por tener que despedirse del animal SALAHUDDIN AHMED - AFP

En Bangladesh, un país de mayoría musulmana con más de 170 millones de habitantes, se estima que más de 12 millones de cabezas de ganado serán sacrificadas durante la celebración este año. El propio dueño reconoció que le costará despedirse de él, después de tanto tiempo que pasaron juntos. “Voy a extrañar a Donald Trump, pero esa es la esencia del Eid al-Adha: hacer un sacrificio”, expresó.