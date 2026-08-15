Hallazgo de dientes de Megalodón en el Pacífico revela detalles sobre el temido monstruo marino

En una expedición reciente, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) realizaron un hallazgo de dientes de Megalodón, el tiburón más grande que haya existido, en el océano Pacífico. Mediante un análisis posterior, encontraron detalles que refuerzan el conocimiento sobre el monstruo marino que se extinguió hace más de 3 millones de añosy podrían aportar información sobre el pasado del océano.

La NOAA halla siete grandes dientes que podrían pertenecer a megalodones en el Pacífico

Mediante el uso de vehículos operados por control remoto, los científicos de la NOAA hallaron varios dientes de megalodón en el fondo del océano durante la expedición “2026 Cook Islands ROV Exploration”. Lejos de ser simples fósiles, estos dientes consisten en herramientas cruciales para diferentes estudios.

Los dientes del megalodón fueron hallados durante la expedición "2026 Cook Islands ROV Exploration" mediante el uso de vehículos operados por control remoto NOAA

Los investigadores consideraron que probablemente pertenecían a megalodones debido a su tamaño, ya que muchos medían más de siete centímetros (tres pulgadas) de largo.

“Los megalodones, o ‘megs’ en la cultura popular, son considerados los tiburones y peces más grandes que jamás hayan existido. Si bien se extinguieron hace más de 3 millones de años (salvo en las películas), sus dientes siguen proporcionándonos valiosas pistas sobre el medio ambiente oceánico”, explicó la NOAA en un comunicado.

Al momento de revelar las imágenes, los científicos indicaron que el diente más grande que recolectaron medía aproximadamente 13 centímetros (cinco pulgadas) de largo.

Todos los tiburones, incluido el megalodón, tienen varias hileras de dientes en la mandíbula. A diferencia de los humanos, que cuentan con un número limitado a lo largo de su vida, estos animales mudan constantemente sus piezas dentales y las reemplazan por otras nuevas, de acuerdo con el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian.

Qué pueden revelar los dientes fósiles sobre el antiguo océano Pacífico

Debido a que los dientes de peces fosilizados absorben oligoelementos y tierras raras (REE) de la columna de agua y del fondo marino al hundirse, los análisis posteriores del material atrapado allí pueden servir “como herramienta para rastrear patrones de circulación oceánica del pasado”, señalaron desde la agencia.

Los dientes de peces también suelen ser el núcleo alrededor del cual se forman nódulos polimetálicos, donde minerales como el manganeso y el hierro se acumulan lentamente alrededor del diente, capa por capa, a lo largo de millones de años.

El hallazgo de los dientes del megalodón permite a los científicos estudiar más sobre su composición y refuerza el conocimiento sobre el depredador NOAA

Los hallazgos refuerzan el conocimiento sobre este antiguo depredador. Según la NOAA, alcanzaba aproximadamente 60 pies (18 metros) de largo y pesaba unas 50 toneladas, lo que equivale al tamaño y peso de un vagón de tren.

Junto con su gran tamaño, el animal poseía una fuerte mordida y mandíbulas llenas de dientes tan grandes como una mano humana adulta. Por este motivo, era capaz de arrancar trozos de carne incluso de las ballenas más grandes de su época. En la era en que el tiburón vivía, varias zonas de Estados Unidos, como Washington D.C., estaban sumergidas y eran lo suficientemente cálidas para que pudiera habitarlas.

Qué analizará la NOAA en los dientes hallados durante la expedición a las Islas Cook

De cara al futuro, el descubrimiento servirá como base para diversas líneas de investigación y variados estudios sobre el pasado del planeta, en especial en lo que se refiere al océano y el fondo marino. El análisis proporciona pistas fundamentales sobre el ecosistema marino de hace millones de años.