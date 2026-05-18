Hallazgo histórico: salió con un detector de metales y encontró un tesoro de la Edad de Bronce

Un buscador recorría el este de Polonia con un detector de metales cuando identificó un hallazgo histórico: 18 tobilleras de bronce de hasta casi nueve libras (cuatro kilogramos).

Qué se sabe del hallazgo histórico de la Edad de Bronce

El hecho ocurrió en un campo cerca del pueblo de Śniatycze, Komarów. Allí, un buscador de metales con licencia encontró 18 objetos de bronce, que pesan en conjunto de 3,6 a 4 kilogramos, según Popular Mechanics.

Las piezas se encuentran en perfectas condiciones para su exhibición Facebook/Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Las piezas, en su mayoría, se tratan de tobilleras en pares idénticos, lo que sugiere que se utilizaban como juegos para ambas extremidades. Habrían sido elaboradas por artesanos de la cultura lusaciana con bronce macizo.

De igual modo, están fabricadas a partir de varillas de bronce con secciones transversales circulares, ovaladas o en forma de “C” (cóncavas por dentro). Algunas presentan nódulos o relieves en la parte externa, creados presionando el metal desde el interior cóncavo.

Cuál sería el contexto histórico y cultural

El análisis arqueológico atribuye el tesoro al periodo Hallstatt D, datándolo entre los años 550 y 400 a. C., la fase final de la cultura lusaciana. Esta cultura era conocida por su agricultura, ganadería y avanzados trabajos en bronce y cerámica.

El análisis arqueológico atribuye el tesoro al periodo Hallstatt D, datándolo entre los años 550 y 400 a. C. Facebook/Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Este descubrimiento se considera sensacional debido a su rareza en la región de Zamość, donde anteriormente solo se habían hallado piezas sueltas o fragmentos. Los expertos sugieren dos teorías sobre su origen:

Tesoro personal: enterrado por un individuo de alto estatus para preservarlo.

enterrado por un individuo de para preservarlo. Ofrenda ritual: colocado de manera intencional bajo tierra como parte de una ceremonia.

Dónde se encuentran los hallazgos

El hallazgo fue inspeccionado por arqueólogos de Zamość y Cracovia, quienes destacaron su gran importancia para comprender el asentamiento de la cultura lusaciana en la región de Lublin.

En la actualidad, las piezas van a trasladarse al Museo de Zamość, donde se someterán a estudios especializados sobre la composición del bronce y a análisis cronológicos exhaustivos.

Las piezas fueron elaboradas por artesanos de la cultura lusaciana utilizando bronce macizo Facebook/Puesto de Conservador de Monumentos del Voivodato de Lublin

“Los monumentos descritos serán transferidos de forma formal al Museo de Zamość, que probablemente encargará su conservación profesional, una investigación especializada sobre el bronce y un análisis tipológico y cronológico de estos monumentos”, dijo el comunicado del Conservador de Monumentos del Voivodato de Lublin en Facebook.

Preguntas y respuestas sobre el hallazgo

¿Qué encontró el buscador de metales?

Encontró 18 objetos de bronce, sobre todo tobilleras antiguas.

¿Qué cultura elaboró las tobilleras?

Fueron elaboradas por artesanos de la cultura lusaciana.

¿Dónde ocurrió el hallazgo histórico?

Ocurrió en un campo cerca del pueblo de Śniatycze, en el este de Polonia.

¿Qué actividades caracterizaban a la cultura lusaciana?

La agricultura, la ganadería y el trabajo avanzado en bronce y cerámica.