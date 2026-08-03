Hallazgo insólito: vieron un grupo de rayas nadando en uno de los canales más contaminados de Nueva York

Un grupo de rayas fue registrado nadando en Newtown Creek, entre Brooklyn y Queens, Nueva York. El canal, que durante décadas recibió millones de galones de petróleo y residuos industriales, es considerado uno de los cursos de agua más contaminados de Estados Unidos.

El hallazgo de rayas en Newtown Creek que llamó la atención en Nueva York

El avistamiento de rayas ocurrió a finales de julio y fue compartido en redes sociales por Newtown Creek Alliance. El video circuló masivamente en las plataformas desde su publicación.

El grupo de rayas en uno de los canales más contaminados de Nueva York

Según explicó Willis Elkins, director ejecutivo de la organización, a Gothamist, la presencia de varios ejemplares al mismo tiempo constituye un indicio mucho más alentador que la aparición aislada de un animal. Sin embargo, todavía no permite concluir que el ecosistema se haya recuperado por completo.

Ubicado entre Brooklyn y Queens y conectado con el East River, Newtown Creek fue durante décadas uno de los cuerpos de agua más degradados del país norteamericano.

En sus márgenes funcionaron numerosas refinerías que, según registros históricos, derramaron entre 17 y 30 millones de galones de petróleo (entre 64 y 114 millones de litros), un volumen superior al del desastre del Exxon Valdez, considerado uno de los peores derrames petroleros de la historia de EE.UU.

Como consecuencia de ese deterioro ambiental, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) incorporó el canal al programa Superfund en 2010 para impulsar un extenso proceso de saneamiento y recuperación ambiental.

Por qué aparecieron rayas en Newtown Creek

Elkins aseguró a Gothamist que nunca antes había recibido reportes de rayas dentro del canal. Aunque aclaró que un único episodio no demuestra por sí solo una recuperación ambiental definitiva, remarcó que observar un grupo desplazándose de manera coordinada sí representa una señal positiva.

Según explicó, estos animales suelen buscar sectores donde existe disponibilidad de alimento, por lo que su presencia podría indicar mejores condiciones ecológicas que en años anteriores. “Lo realmente impresionante fue ver a todo el grupo desplazándose como uno solo”, señaló.

Según los especialistas, la presencia de varios ejemplares de rayas al mismo tiempo constituye un indicio mucho más alentador que la aparición aislada de un animal Texas Hill Country

Además, otros especialistas citados por el medio remarcaron que se presentan avances graduales en la recuperación del ecosistema. Mientras tanto, el proceso de limpieza de Newtown Creek todavía continúa.

A pesar de que se trata de una noticia positiva en términos ambientales, los expertos enfatizaron que hay que mantener la cautela sobre el impacto de la aparición de rayas en las aguas del Newtown Creek.

Con respecto a casos similares, animales como un delfín que ingresó al canal Gowanus o la ballena conocida como “Sludgie” aparecieron en zonas urbanas porque estaban desorientados o enfermos y no por una mejora ambiental. Sin embargo, la diferencia es que en ese caso se trataba de ejemplares individuales.

Qué otras especies volvieron a aparecer en Newtown Creek

Las rayas no son los únicos animales registrados recientemente en el canal. De acuerdo con Newtown Creek Alliance, en los últimos años también fueron observados:

Ostras

Almejas

Lubinas

Peces luna

Cisnes

Garzas

Petirrojos

Anguilas

Cangrejos herradura

El Newtown Creek de Nueva York pasó por distintos procesos de saneamiento

Elkins explicó que 2026 fue uno de los mejores años para el registro de fauna, especialmente por la presencia de cangrejos herradura en sectores donde la calidad del agua aún es deficiente.