Diego Fernández, ingeniero químico: “Bicarbonato y agua caliente, las claves para limpiar la Airfryer; es lo más fácil”

Cada vez son más los trucos de cocina que apuestan por soluciones caseras para la limpieza, evitando el uso de productos agresivos y priorizando alternativas más prácticas para el hogar. En ese contexto, el ingeniero químico Diego Fernández dio a conocer un método profesional para higienizar las freidoras de aire, pensado para simplificar el mantenimiento y cuidar los materiales del equipo. La propuesta incluye el uso de una sustancia en particular que permite optimizar el proceso de limpieza y hacerlo de manera más eficiente en casa.

En este sentido, la acumulación de aceites y residuos de comida quemada suele convertirse en uno de los principales problemas a la hora de mantener la higiene en la cocina, especialmente en la freidora de aire. “Limpiar la olla freidora cuando está así, llena de grasa, es lo más fácil del mundo”, aseguró Fernández en un video que compartió en su cuenta de Instagram (@renovandoconideas), donde explicó que la clave está en combinar los componentes correctos con la temperatura adecuada del líquido para lograr una limpieza efectiva.

El experto recomendó el uso del percarbonato de sodio para realizar la limpieza del electrodoméstico (Foto: Freepik) mathias11

Paso a paso: cómo realizar el truco

En el video, el especialista explicó de manera clara cómo aplicar este truco para lograr una limpieza profunda y sin esfuerzo en la freidora de aire. A través de un paso a paso sencillo, mostró cómo aprovechar una reacción química para desprender la grasa acumulada sin necesidad de frotar ni recurrir a elementos que puedan dañar el electrodoméstico:

El especialista dio a conocer el paso a paso para limpiar la freidora de aire de la mejor manera (Captura: Instagram @renovandoconideas)

Colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la canasta de la Airfryer, distribuyéndolo sobre la base sin retirar la rejilla interna.

en la canasta de la Airfryer, distribuyéndolo sobre la base sin retirar la rejilla interna. Mantener la rejilla en su lugar para que la solución actúe sobre todas las superficies metálicas al mismo tiempo.

Verter agua muy caliente, casi en ebullición, sobre el polvo.

Observar cómo se genera una efervescencia inmediata, que ayuda a despegar la grasa y los restos de suciedad.

Dejar actuar la mezcla para que penetre en los orificios y zonas de difícil acceso, donde las esponjas comunes no llegan.

Este método permite evitar el uso de materiales abrasivos que pueden deteriorar el recubrimiento del aparato, al mismo tiempo que contribuye a mantener sus componentes en buen estado y garantizar una limpieza más efectiva.

Percarbonato de sodio: el aliado para limpiar la freidora de aire

La eficacia de este método, según explicó Diego Fernández, está directamente vinculada al producto elegido para la limpieza, y en ese punto hizo una aclaración clave ante una confusión frecuente: “Percarbonato no es bicarbonato”. Aunque sus nombres puedan parecer similares, el especialista remarcó que el percarbonato de sodio tiene un poder desengrasante mucho más intenso, sobre todo cuando se combina con altas temperaturas. Mientras que el bicarbonato puede servir para suciedad superficial, el percarbonato actúa sobre las capas de grasa más adheridas y difíciles de remover.

Se trata de una alternativa simple y casera que garantiza buenos resultados, según el experto

El proceso tiene una base química concreta: al entrar en contacto con el agua caliente, la sustancia libera oxígeno activo, lo que permite descomponer las grasas y desprenderlas de las superficies. Para que esto funcione correctamente, recomendó dejar actuar la mezcla durante unos 15 minutos, tiempo en el que el líquido comienza a oscurecerse debido a la suciedad que se va desprendiendo. En paralelo, el ingeniero aprovechó para limpiar la parte externa del aparato con un desengrasante aplicado sobre un paño, cuidando de no dañar el acabado y evitando que residuos ingresen al sistema de ventilación.

Una vez cumplido ese tiempo, el resultado se vuelve evidente. En el final del video, Fernández descartó el agua sucia y mostró cómo las piezas quedan libres de restos grasos, destacando: “El percarbonato de sodio corta y emulsiona la grasa”. Además, señaló que este compuesto también ayuda a eliminar los olores persistentes, logrando no solo una limpieza profunda, sino también una freidora sin rastros de aromas a fritura, lo que termina de completar un mantenimiento simple y efectivo en el hogar.