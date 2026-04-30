El té anti-arrugas: cómo produce colágeno y transforma el cuidado de la piel

El colágeno representa la proteína más abundante en el organismo humano y cumple un rol central en la estructura de la piel, los huesos, los músculos y el cabello. Con el transcurso de los años, su producción natural disminuye, lo que genera una pérdida de firmeza y la aparición de arrugas en el rostro. Ante este escenario, la búsqueda de métodos efectivos para fomentar su síntesis ocupa un lugar relevante en la rutina de cuidado personal, donde la alimentación y los tratamientos externos aparecen como las herramientas principales. Entre las opciones disponibles, el consumo de un té se posiciona como una alternativa sencilla, económica y versátil para complementar los niveles de esta proteína de forma constante a lo largo de la jornada.

En la vejez, es el momento más común para tener poco colágeno Pexels

La revista Vogue analizó recientemente el impacto de ciertas infusiones en la salud cutánea y detalló cuatro variedades de té que facilitan la producción de colágeno. Dentro de este catálogo, el té blanco destaca como una opción poco conocida, pero con propiedades superiores para el cuidado de la dermis.

Según la publicación, “una taza de té blanco equivale a 12 vasos de jugo de naranja”. Este producto deriva de los brotes de las hojas verdes cosechados antes de su apertura total, lo que garantiza una concentración elevada de antioxidantes vitales para la estructura facial. Además, los expertos calcularon que esta variedad conserva sus cualidades protectoras hasta tres veces más que el resto de las infusiones, gracias a la presencia de polifenoles, moléculas que potencian la protección contra el envejecimiento prematuro y la formación de líneas de expresión.

El colágeno es fundamental para no envejecer tan rápido Pexels

El mercado ofrece otras alternativas eficaces para estimular la síntesis proteica. El té negro, obtenido a través de hojas fermentadas que alcanzan su máximo nivel de oxidación, representa una de las opciones más frecuentes. Por otro lado, el té rojo emplea hojas semifermentadas, mientras que el té verde utiliza brotes desarrollados y tiernos que omiten el proceso de fermentación por completo. Cada una de estas infusiones aporta beneficios específicos que ayudan al organismo a mantener su capacidad funcional frente al paso del tiempo.

El té negro combate la pérdida de colágeno Unsplash

Más allá de las infusiones, la dieta juega un papel determinante en la producción de colágeno. Alimentos como las patas de pollo, las carnes rojas y pescados como las sardinas funcionan como pilares en el aporte de nutrientes necesarios para el cuerpo. No obstante, la estrategia para preservar la salud de la piel abarca un espectro más amplio.

El té aporta beneficios específicos que ayudan al organismo a mantener su capacidad funcional frente al paso del tiempo

Especialistas en dermatología sugirieron el uso constante de protector solar para evitar el daño causado por la radiación ultravioleta, factor que acelera la degradación de las fibras colágenas. Asimismo, algunas corrientes nutricionales proponen la incorporación de bicarbonato de sodio en la dieta con fines similares, mientras que otros pacientes optan por acudir a centros de estética especializados que ofrecen tratamientos técnicos diseñados para reforzar la estructura cutánea desde el exterior. El cuidado integral resulta, en última instancia, el método más eficaz para contrarrestar la reducción natural de esta proteína esencial para la firmeza y elasticidad de todo el sistema muscular y dérmico del ser humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA