Al terminar un lavado, cerrar enseguida la puerta del lavarropas puede dejar humedad dentro del tambor. Miele y Siemens recomiendan ventilar el aparato y prestar atención a la goma de la puerta para ayudar a evitar malos olores.

Miele aconseja retirar la ropa apenas termina el programa y dejar ligeramente abiertas la puerta y la gaveta del detergente para que puedan secarse. La marca incluye estas medidas entre sus recomendaciones para tratar olores desagradables en la ropa o el aparato.

Hay que tener cuidado de que no se resquebraje la goma del lavarropas

Siemens sugiere dejar abierta la puerta unos 30 minutos tras el lavado y secar la goma con un paño. También recomienda retirar restos u objetos que puedan quedar en sus pliegues y limpiarla periódicamente.

Las indicaciones generales no reemplazan el manual del modelo. La dosificación del detergente y la limpieza periódica también forman parte del mantenimiento que describen los fabricantes. Si el espacio o la seguridad del hogar hacen inconveniente dejar la puerta abierta, conviene consultar las instrucciones específicas del equipo.

La noticia en pocas líneas

¿Qué recomienda Miele después del lavado? Retirar la ropa y dejar la puerta y la gaveta ligeramente abiertas para que se sequen.

¿Qué recomienda Siemens para la puerta? Ventilar el lavarropas unos 30 minutos después de usarlo.

¿Qué hacer con la goma? Siemens aconseja secarla y retirar los residuos de sus pliegues.

¿Las indicaciones sirven para cualquier equipo? Es conveniente consultar el manual del modelo concreto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.