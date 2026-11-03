Hernán tiene 48 años, dejó el conurbano y construyó una casa de barro y botellas en las sierras de Córdoba: “Este lugar me cambió la vida”

Hernán es un hombre de 48 años que decidió dejar atrás su vida en el conurbano bonaerense para instalarse en las sierras de Córdoba, donde construyó una casa de barro y materiales reciclados con sus propias manos. Después de atravesar momentos difíciles, encontró en la naturaleza una oportunidad para comenzar de nuevo. Hoy vive en una pequeña vivienda al pie del cerro Champaquí, rodeado de montañas y lejos del ritmo de la ciudad.

En diálogo con el canal de YouTube Crónicas del Cambio - De Música Rutera, Hernán recordó cómo era su vida antes de tomar esta decisión y habló sobre la transformación que experimentó desde su llegada a Córdoba. “Yo era una persona que no tenía respeto hacia el otro, no me importaba la naturaleza, nada, consumía droga, tomaba alcohol”, reconoció. Sin embargo, aseguró que su encuentro con las sierras marcó un antes y un después: “Este lugar maravilloso me eligió a mí para estar acá, la tierra y el cielo”.

Cómo es la casa de barro y materiales reciclados que construyó en Córdoba

En el paraje Rodeo de Piedra, ubicado al pie del cerro Champaquí, Hernán dedicó cuatro años a levantar una vivienda de apenas 16 metros cuadrados. Para hacerlo, recurrió a una técnica de bioconstrucción conocida como construcción a lo criollo, que permite aprovechar elementos naturales y materiales recuperados, sin necesidad de realizar grandes inversiones.

El hombre cambió su vida en Merlo por la tranquilidad de las montañas cordobesas (Foto: YouTube / Crónicas del Cambio - De Música Rutera)

La estructura está formada por palets, cañas, piedras, paja y botellas plásticas rellenas con bolsas de residuos. Para mantener unidos estos elementos, utilizó una red de alambres, mientras que las paredes fueron revestidas con una mezcla de barro y paja. De esta manera, consiguió darle forma a un pequeño refugio que se integra con el paisaje de las montañas.

Según contó, prácticamente todos los materiales fueron reutilizados. Las únicas compras importantes que necesitó realizar fueron el machimbre y las chapas del techo, que pudo conseguir gracias a la ayuda económica de un amigo.

En el interior, la casa cuenta con una pequeña ventana orientada hacia el este, que permite el ingreso de aire fresco y favorece la ventilación natural. Además, incorporó una salamandra fabricada con los restos de una antigua cama de hierro, que utiliza para calefaccionar el ambiente durante los meses más fríos.

De Merlo a las sierras de Córdoba: la historia de Hernán y su cambio de vida

Antes de mudarse a Córdoba, Hernán había crecido en la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente se había instalado en Merlo. Su vida atravesó una etapa complicada, marcada por el consumo de sustancias y problemas laborales. A esto se sumó un accidente doméstico en el que una pileta de cemento le aplastó un pie, una experiencia que terminó de impulsarlo a buscar un nuevo comienzo.

Hernán tardó cuatro años en construir su casa de barro y materiales reciclados (Foto: YouTube / Crónicas del Cambio - De Música Rutera)

Su llegada a las sierras ocurrió casi por casualidad. Un amigo lo invitó a realizar un trabajo en la zona y, poco después, se enteró de que había un terreno disponible al pie del cerro Champaquí. Al conocerlo, sintió una conexión especial con el lugar y decidió quedarse.

Con el tiempo, comenzó a dedicarse a la bioconstrucción y a elaborar artesanías con cristales. También empezó a organizar encuentros comunitarios orientados a recuperar el contacto con el entorno natural y promover una vida más sencilla.

“Yo acá hago encuentros de conexión con la naturaleza, se llama volver a casa, volver al corazón, a la raíz, a lo simple, a que el viento te pegue en la piel, a sentir el monte y también a encontrarnos con nosotros mismos”, expresó.