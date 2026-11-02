Antonio Machado, escritor: “De la muerte, decía Epicuro, es algo que no debemos temer”

Antonio Machado nació en Sevilla, España, en 1875, desarrolló buena parte de su obra entre Madrid, Soria, Baeza y Segovia, y murió exiliado en Collioure, Francia, en 1939. En la obra, Juan de Mairena retomó una antigua idea de Epicuro sobre la muerte, pero no la presentó como una solución definitiva al miedo humano.

La frase pertenece a una reflexión sobre Epicuro

El pasaje empieza con una atribución explícita: “De la muerte decía Epicuro que es algo que no debemos temer”. Luego resume la paradoja del filósofo griego: mientras existimos, la muerte no está presente; cuando llega, nosotros ya no existimos para experimentarla.

En Juan de Mairena, Machado reflexiona de la muerte (Fuente: Biblioteca Miguel de Cervantes)

Epicuro desarrolló el argumento en la Carta a Meneceo. Su punto de partida es que el bien y el mal dependen de la sensación y que la muerte implica la ausencia de sensación. Por eso consideraba en vano sufrir por adelantado ante un estado que nunca se experimentará de manera consciente.

Por qué Machado no se conformó con la respuesta lógica

Juan de Mairena es un profesor ficticio creado por Machado. A través de ese personaje, el escritor ensaya ideas, ironiza y discute certezas. Después de recordar a Epicuro, Mairena se pregunta si el razonamiento basta para separar la muerte de la vida cotidiana.

La duda cambia el sentido del fragmento. Machado no se limita a repetir una máxima tranquilizadora. Examina la distancia entre comprender una idea y dejar de sentir temor. El personaje sostiene que no es fácil “saltarse la muerte a la torera”, una imagen que cuestiona cualquier consuelo demasiado rápido.

Para Machado la conciencia de la finitud acompaña a las personas antes del final (Fuente: Pexels)

La muerte puede no ser una sensación posterior a la vida, pero su posibilidad afecta decisiones, vínculos y recuerdos mientras una persona está viva. También existe el miedo al proceso de morir, al dolor o a la separación de otros. El argumento de Epicuro se concentra en la ausencia final y no resuelve necesariamente esas experiencias previas.

Qué es Juan de Mairena y cuándo se publicó

Los textos de Juan de Mairena aparecieron primero en publicaciones periódicas y fueron reunidos en 1936 bajo el título Juan de Mairena: sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes conserva una ficha de la obra y materiales de consulta sobre el autor.

La elección de un profesor apócrifo permite que Machado dialogue consigo mismo. Mairena formula sentencias y enseguida introduce preguntas o contradicciones. Esa estructura importa en este caso porque tomar únicamente la frase inicial transforma un debate en una afirmación cerrada.

Machado vivía entonces en Madrid y enseñaba francés. Tras el comienzo de la Guerra Civil española, se trasladó a Valencia y Barcelona. En enero de 1939 cruzó la frontera hacia Francia y llegó a Collioure, en el departamento de Pirineos Orientales, donde murió el 22 de febrero. Su biografía muestra que la reflexión sobre la muerte no fue escrita desde un único lugar ni debe confundirse con el escenario final de su exilio.

Cómo leer hoy la reflexión

La idea de Epicuro puede servir para distinguir la muerte como ausencia de experiencia del temor que se siente durante la vida. Machado agrega una cautela: una demostración lógica no elimina de manera automática la angustia, porque la conciencia de la finitud acompaña a las personas antes del final.

Epicuro reflexionó acerca de que el bien y el mal dependen de la sensación y que la muerte implica la ausencia de sensación (Fuente: Pexels)

Esa tensión explica la vigencia del pasaje. Una lectura fiel no necesita adjudicar a Machado una frase que él atribuyó a otro. Su aporte está en recuperar el argumento de Epicuro, colocarlo en boca de Mairena y exponer sus límites.

LA NACION publicó en julio de 2025 un perfil amplio por los 150 años del nacimiento de Machado.

La noticia en pocas líneas

⦁ ¿Dónde nació y murió Antonio Machado? Antonio Machado nació en Sevilla, España, en 1875, y murió en Collioure, Francia, en 1939.

⦁ ¿Quién formuló originalmente la idea de no temer a la muerte? Antonio Machado atribuyó la idea al filósofo griego Epicuro dentro de Juan de Mairena.

⦁ ¿Antonio Machado aceptó sin reservas el argumento de Epicuro? Antonio Machado puso en duda que un razonamiento lógico alcance para eliminar el miedo humano a la muerte.

⦁ ¿Cuándo se publicó Juan de Mairena? Los textos fueron reunidos en 1936 en Juan de Mairena: sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.