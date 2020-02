Después de la calidad de la bebida, la composición del hielo y su estado más puro es la clave para un buen cóctel.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de febrero de 2020 • 00:33

Los hielos con forma de esfera, de diamante o cuadrados son los nuevos protagonistas de los cocteles y quienes renuevan la experiencia del cliente en las barras.La apuesta por estos hielos premium o el hielo de cristal es una moda en las mejores barras del mundo y a nivel local, algunos bares especializados en coctelería de autor, ya empezaron a imponer la tendencia de elaboración de hielos artesanales o hand made.

"Además de ser visualmente más atractivos, los hielos de cristal se diluyen lentamente y mantienen la temperatura correcta por más tiempo. Otra diferencia es que son completamente traslúcidos, lo que permite apreciar mejor los colores de la bebida vs. los hielos opacos", explica Juan Luciani Brand Ambassador de la Familia Carpano, Fratelli Branca.

Para mantener la temperatura y sabor ideal de una bebida, es importante agregar gran cantidad de hielo. Un típico error a la hora de elaborar un cóctel es colocar poco hielo para evitar que se diluya, y lo que muchos no saben, es que de esta manera el trago no sólo volverá a su temperatura natural si no que el hielo se diluirá rápidamente cambiando el sabor del cóctel.

El proceso del hielo de cristal es sencillo y no hace falta ser experto para realizarlo. Se puede fabricar en pequeñas cantidades en la heladera de tu casa o bien realizar un gran bloque de hielo en el que se debe seleccionar y utilizar la parte más cristalina.

La calidad de un hielo puede medirse por su claridad, densidad, tamaño y corte, que en su conjunto contribuyen a la estética del resultado. "Cuando se toma un whisky o un vermut premium o cualquier bebida de calidad on the rocks, no podemos prescindir de que el hielo no esté a la altura. Lo visual es muy importante, así como esperamos que un buen whisky llegue en un vaso premium ¿por qué no esperar lo mismo del hielo? es un detalle en el que no todos suelen detenerse, pero transforman por completo la experiencia con la bebida", destacó Luciani

Hoy en día existe una gran oferta de bares con excelente calidad en coctelería - como Presidente, Palacio Duhau, The Hole, Nicky Harrison, Trade Sky, Casa Cavia - en los que ofrecen la experiencia de disfrutar un rico y elegante cóctel con hielo cristalizado en bebidas premium como, Antica Formula y The Macallan.

A la hora de prepararlo, lo fundamental es la velocidad de congelación y su conservación, se recomienda utilizar hielos que no tengan más de 3 días o bien conservarlos en bolsas con cierre hermético para que no tome los aromas del freezer.

Técnica 1

La técnica que sugiere Juan:

Hervir el agua, y después, el secreto es que el freezer enfríe lento. Es decir, no que esté caliente, pero a la mayor temperatura posible, a 1 grado, para que el hielo se vaya congelando de a poco. Eso va a permitir que el oxígeno vaya migrando para una de las partes del bloque y se escape.

Una buena técnica para eso es meter el agua hervida en una heladerita de camping, y dejar que se vaya liberando y se enfríe lentamente en las paredes, eso va a hacer que el oxígeno se vaya a una de las puntas.

Cuando se saque el bloque de hielo, vas a tener una parte de ese hielo como un cubito chiquito pero en hielo, en donde vas a poder aprovechar el 50% del bloque de hielo. Y una vez que está hecho así, se corta y le das la forma que querés.

Lo ideal es conservarlo en una heladerita a frío lento, y que se vaya congelando de a poco. Esto puede tardar de 4 a 5 días.

Los hielo cuadrados, circulares, tallados o en forma de diamante son los que hacen la diferencia en la experiencia de la barra actual

Técnica 2

Martín Olivera, Brand ambassador de Branca, recomienda que primero debemos tener lugar en el freezer para poder meter un recipiente de aproximadamente 15 cm de alto, 20 cm de largo, 15 cm de ancho, esto es para que entre una buena cantidad de líquido.

Dejarlo en el freezer aproximadamente 3 hs.

Sacar el recipiente, se va a notar que las paredes están ya solidificadas pero en el centro aún sigue líquido.

Romper suavemente una de las paredes (la más frágil) y retirar el agua que este en el centro.

Volver a meter el recipiente en el freezer y dejarlo una noche entera.

Al día siguiente sacar el recipiente, dejarlo sobre la mesada 20 minutos hasta que se despegue el hielo de los costados del recipiente.

Con un cuchillo grande de cierra, cortar y empezar a tallar el hielo, hasta que quede un bloque rectangular. Tallar y cortar el hielo en la medida que uno desee, 5x5cm, 4x4cm etc.

Guardar esos hielos tallados en un nuevo recipiente hasta el momento de uso.