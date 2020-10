Horóscopo árabe: ¿qué arma te corresponde y qué dice sobre tu forma de amar?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 21:09

Todas las civilizaciones antiguas se valieron de un método para conocerse a sí mismos y predecir el futuro. El pueblo árabe se valió de las armas que usaban para subsistir y develar los misterios de su destino, ya que debían luchar contra la silenciosa ferocidad del desierto: las ardientes y engañosas arenas de las dunas orientales escondían a cientos de enemigos y el fantasma de la sed o la tormenta que acechaba siempre al viajero. Con las armas venció al desierto y, con ellas, el hombre de este pueblo, regía su destino.

Según el arma que corresponde al día de tu nacimiento podrás transitar el horóscopo árabe como un mágico camino para develar los misterios más profundos de tu personalidad.

A través de la analogía con tu signo zodiacal descubrirás cómo utilizar tu arma en los embates de la vida, encontrar el camino del autoconocimiento, la felicidad y el progreso y tener una guía sobre las tendencias que influirán en tu vida en esta etapa.

Para los árabes la Astrología se divide en tres grupos:

· Las armas cortas · Las armas medias · Las armas largas

Armas cortas: las personas nacidas bajo la influencia de estas armas, siempre buscan y consiguen la estabilidad en el amor. No aceptan ni admiten las traiciones y en el sexo necesitan ser exclusivos. Los cuatro signos son:

Virgo - Machete

Aries - Puñal

Cáncer - Cuchillo

Escorpio - Daga árabe

Armas medianas: quienes hayan nacido bajo esta influencia, para ser feliz en el amor, necesitan de una persona que les brinde seguridad, tanto material como espiritual. En la vida sexual les agrada renovarse y cambiar. Los cuatro signos son:

Géminis - Maza

Tauro - Clava

Piscis - Hacha

Libra - Cadena

Armas largas: se entregan totalmente al amor y dan todo lo que tienen para conquistar a su alma gemela. Les gusta dominar y en el sexo son ardientes y apasionados. Los cuatro signos son:

Leo - Alfanje/Espada

Capricornio - Lanza

Acuario - Honda

Sagitario - Arco

Aries - Puñal

Se trata de un arma intimidatoria y muy rápida, de ahí que quienes nacen bajo su influencia, son todo vivacidad. Es el signo de los pioneros y de quienes se arriesgan por un ideal sin importarles las consecuencias de sus actos. Entusiasta y apasionado, vivís el presente y sos inmediatista, actuando siempre con impulso y espontaneidad. Tus motivaciones son guiadas por el instinto y el deseo, los cuales son seguidos sin mucha reflexión y con extremada energía. Tu inteligencia es intuitiva y simplificadora, haciendo conjeturas simples y primarias y sin dar la menor importancia al "qué dirán". De hecho, complicarte la vida no es tu fuerte y te agradan las personas que poseen una personalidad dinámica, cálida y una fe irrevocable en sus convicciones.

Predicciones

En esta etapa sentirás un notable repunte en la profesión y los negocios que dará un formidable empuje a tus intereses. Tendrás la osadía y el coraje para establecer tus propias reglas de juego y lograr dar un giro positivo que te colocará a la delantera. Las energías te invitan a indagar en tu interior, conectarte con lo que verdaderamente anhelas concretar, y darte un respiro antes de decidir y actuar. Contarás con influencias positivas que te permitirán terminar aquello que esté pendiente y organizar de manera efectiva ante las circunstancias cambiantes. Aprovecha todo lo aprendido y prepárate para afrontar estos cambios renovadores con flexibilidad, de este modo lograrás que tengan un efecto positivo. Marca el inicio de una etapa excelente para el amor y las relaciones en general.

Tauro - Clava

Es un arma para hacerse respetar, no para agredir, y confiere a quienes nacen bajo su regencia, un temperamento realista, práctico, trabajador, posesivo en el amor, tranquilo y algo pasivo, aunque cuando se enojan arrollan a su paso. Con un carácter más bien lento, bonachón y pacífico, no te agrada precipitarte ni improvisar. Por eso es importante en tu vida, tener todo bajo control para sentirte seguro y estable emocionalmente. Lucharás siempre en la vida por lograr seguridad y confort, tener tu casa propia y contar con los recursos necesarios para vivir bien. El esfuerzo y la perseverancia son tus mejores herramientas. Sensual y posesivo en todos los aspectos, difícilmente renuncias a aquello que deseas y posees, sean ideas, objetos o personas.

Predicciones

Oportuno cambio positivo en cuanto a lo laboral y la salud y es posible que quienes estén buscando empleo, consigan algo estable en estos días. En ocasiones sentirás que debes lidiar con cierta resistencia o procesos encallados, hay una lentitud en la resolución que muchas veces no está vinculada a la propia responsabilidad. La perseverancia y determinación se pondrán a prueba, así que no deberás dudar y seguir avanzando, de esta firme postura dependerán los resultados. El trabajo y el amor ocuparán los lugares más destacados de tu vida. Un nuevo punto de partida en cuanto a las relaciones, ya que las energías movilizarán tu mundo emocional proponiendo un profundo cambio interior. La imagen que proyectes atraerá lo bueno. Obtendrás lo que mereces siempre y cuando seas capaz de hacerte valer.

Géminis - Maza

Es un arma versátil y defensiva que sirve para contraatacar. Quienes nacen bajo su influencia son estrategas natos y muy organizados. Presumen de individualistas pero en el fondo se ofenden si no les hacen caso. Muy sociable y comunicativo, te agrada el diálogo, los cambios y las discusiones. Representa al eterno estudiante que encuentra un excelente medio para satisfacer su curiosidad incansable. Con una gran elocuencia y audacia al hablar, eres brillante y posees una gran capacidad para persuadir y convencer a las personas. Tu amor por el cambio y el contacto humano te apartan de todos los trabajos rutinarios. Con grandes dotes para la improvisación, los riesgos y afrontar nuevos desafíos que jamás te asustan.

Predicciones

Advertirás en tu entorno un aire positivo y lleno de novedades que podrán implicarte personalmente. Tu habilidad y perspicacia te llevarán a trabajar persistentemente en tu profesión para lograr avanzar. El deseo de seguridad estará bien respaldado y no se te escapará ningún detalle a la hora de establecer objetivos y prioridades. La influencia que recibirás, te obligará a encontrar el equilibrio justo entre sentir y pensar; el punto de armonía en las contradicciones que puedas estar sintiendo. Buen momento para cerrar ciclos, liberar, limpiar, sanar y reflexionar sobre uno mismo. Novedades alentadoras en cuanto al hogar y la familia. La vida afectiva tomará un nuevo rumbo. Lograrás diferenciar entre un romance pasajero y el amor verdadero, actuando con mayor cautela y sin precipitarte.

Cáncer - Cuchillo

Es más un utensilio de cocina, pero puede provocar grandes destrozos como arma. Las personas de este signo tienden a autoprotegerse en exceso ya que poseen una gran sensibilidad e instinto protector. Si naciste bajo esta regencia, sos una persona emotiva que percibe todo lo que ocurre a tu alrededor. Tendrás muchas ilusiones y expectativas puestas en la vida, lo que a veces puede llevarte a sufrir decepciones. Uno de tus mayores anhelos será el construir un hogar armonioso, feliz y estable y sentirás sumo placer en aquellos lugares donde haya paz, equilibrio y seguridad. Poseedor de una gran intuición que te permite comprender el sufrimiento y el dolor ajeno, sos el apoyo moral de muchas personas. Reservado y sentimental en el amor, posees un gran temor al rechazo y al abandono, por lo cual sos capaz de dar amor de manera incondicional.

Predicciones

Cambios novedosos en el área laboral te permitirán organizar tu vida de un modo diferente y original. No habrá obstáculo que no puedas vencer ni meta que no puedas alcanzar. Los estudios, las publicaciones y lo concerniente a la comunicación traerán suerte y hasta ganancias económicas. Acercamiento cálido hacia la familia y los amigos, planear proyectos juntos o participar en grupos con quienes compartan los mismos intereses; marcando una etapa de mayor apertura en la comunicación y la vida social. Los niños requerirán de mayor atención y paciencia, pero también serán una fuente de diversión y alegrías. Tu intuición estará muy potente, aprovecha el momento que puede ser muy revelador. Una relación que parecía pasajera, podrá ahora transformarse en algo más comprometido.

Leo - Alfanje

Es el arma árabe por excelencia. La más empleada en la guerra y sólo aquellos que pertenecían a la nobleza tenían derecho a llevarla y utilizarla. Los Alfanje son entregados en la amistad y el amor y muy buenos estrategas. Aunque puedes cegarte con la adulación, sos leal, protector y con una fuerte tendencia a liderar. Te incomoda tener que depender de los demás ya que naciste para dirigir, demostrar, crear y proteger. Extremadamente franco y audaz, tus defectos se compensan con un intenso calor humano y una generosidad extraordinaria. Muchas veces la fuerte necesidad de brillar y ser reconocido puede volverte intolerante e irritable.

Predicciones

Una excelente predisposición para concretar negocios rentables moviliza el sector económico y podrás percibir alguna ganancia extra. Si logras equilibrar las entradas y salidas mejorará tu situación notablemente. Apertura en la forma de comunicarte. Progresarás espiritualmente aprendiendo a cooperar y estableciendo múltiples relaciones interpersonales. La innovación en el trabajo facilitará la concreción de nuevos objetivos profesionales. Aumentarán las responsabilidades, pero también las mejoras se harán notar. La oportunidad de hablar con personas de tu confianza te ayudará a ampliar tus puntos de vista y elegir correctamente. Contarás con una particular protección en los momentos de riesgo. Se movilizan tus anhelos, la necesidad de renovar objetivos y la forma de llevar adelante tu vida afectiva.

Virgo - Machete

Lo mismo vale para la guerra como para abrir caminos. Es un arma auxiliar que confiere a los de su signo un carácter perfeccionista, creativo y siempre dispuesto a ayudar. Necesitás vivir por un ideal y tu naturaleza básica es tímida e introvertida. Según el horóscopo Árabe, los nacidos bajo el signo del Machete son inteligentes, solidarios y formales. La tendencia a darse poco valor y titubear a la hora de reclamar lo que te corresponde, te inclina a estudiar y a avanzar a través del conocimiento, para así sentirte más seguro. Tu mejor cualidad es el discernimiento y la capacidad de análisis que muchas veces hace que los demás se te acerquen en busca de tus sabios e ingeniosos consejos.

Predicciones

Las energías del momento acentúan la intuición que te guiará hacia los mejores caminos. Sigue tus corazonadas a la hora de firmar acuerdos, conocer nuevas personas o analizar una situación. Habrá novedades en cuanto a las finanzas: cuestiones económicas que finalizan o la necesidad de realizar un cambio en cuanto a los recursos. Dejar de lado estructuras, ideas antiguas, para buscar un nuevo horizonte, será la consigna en este tiempo liberador. Por otro lado se acentúa tu naturaleza magnética y sensual, se revitaliza tu energía otorgando bienestar. El cuidado de cuerpo, mente y espíritu pasará a primer plano, sabrás claramente lo que necesitas para sentirte bien. Período ideal para vivir grandes pasiones y renovar el interés en la pareja. Los solteros podrán iniciar una nueva relación que transformará su vida.

Libra - Cadena

Los eslabones separados no son nada, pero unidos forman un arma que ataca y aprisiona. Los nobles sentimientos y la personalidad de los Cadena les hacen defensores de las causas nobles y de los más débiles. Partidario de la moderación, la injusticia es una de las pocas razones que puede sacarte de tu eje. Con una fuerte tendencia a luchar contra la violencia y los desequilibrios de las fuerzas, existe un gran sentido de justicia en tu interior. Sensible, emotivo e imaginativo, posees un buen humor constante y fundamentalmente sos sociable, inspirás simpatía y vivís construyendo paz y armonía a tu alrededor. La estética y la belleza son muy importantes en tu vida y para los afectos sos constante e idealista y capaz de sostener lo insostenible en pos del equilibrio y la armonía que tu naturaleza necesita.

Predicciones

En esta etapa, te plantearás cambios sustanciales a fin de darle a tu vida mayor bienestar y calidad. Un tiempo ideal para descubrir internamente qué aspecto de tu vida debe ser transformado para lograr mayor equilibrio. Será el comienzo de un período de mayor solidez con la gran oportunidad de conquistar nuevas metas. Aprenderás a concentrarte, enfocando las energías de manera más concreta y evitando dispersarlas o desaprovecharlas. Buen momento para resolver temas económicos, liberarte de viejos compromisos y acomodar tus finanzas. Posibilidad de realizar algunos cambios en el hogar que beneficien a todos. Oportunidad de cerrar un capítulo en tu vida que ya cumplió su cometido, fortalecer tu carácter y liberarte de viejas ataduras. Habrá estabilidad y mayor madurez en las relaciones.

Escorpio - Daga

Su filo es sinuoso y afilado y sus cortes suelen ser profundos. Es un arma para arremeter con fuerza y sus nativos son siempre pasionales y fuertes. Tu nobleza de corazón está fuera de duda y te atrae todo lo complicado. Si naciste bajo este signo sentís una gran fascinación por lo misterioso y complejo. Lo inmediato, aparente y evidente no te atrae, más bien tu motivación se moviliza sólo a través de los desafíos que estén a la altura de tu extrema y resistente energía vital. Tu vida está signada por una sucesión de cuestionamientos existenciales y por instantes de una profunda aridez, durante los cuales no conseguís evitar cavar certezas y destruir las más estables estructuras. En la amistad como en el amor, sos apasionado, exclusivista, capaz de rechazar cualquier relación que te parezca poco emocionante o tibia prefiriendo la abstinencia al tedio.

Predicciones

Comenzarás un nuevo ciclo vital y sanador. Renovarás tus intereses profundizando en una tarea nueva o desarrollando seguridad en las actividades actuales, ya que tu capacidad estará acentuada por una fuerte predisposición al progreso y el trabajo. Las influencias que recibirás en esta etapa, señalan el momento de ampliar la consciencia, hacer una especie de balance interior y obtener claridad sobre muchos aspectos de tu vida. Percibir el mundo con una nueva mirada te ayudará a entender cuestiones del pasado y sentir una gran liberación con respecto a algo que te tenía confundido. Una nueva etapa en la que podrás ver todo desde una perspectiva más real y positiva. Dejarás atrás antiguas ataduras y transformarás viejas actitudes. Nuevos replanteos que podrían transformar profundamente tu vida de relación.

Sagitario - Arco

Esta arma se tensa con esfuerzo para llegar cada vez más lejos. Quienes nacen bajo esta influencia están dispuestos a todo, son osados, sinceros, difíciles de manejar y con una tendencia a abarcar más de lo que pueden. Si tu arma es el Arco, sos sociable y abierto, con una particular necesidad de sentirte apreciado, de formar parte de grupos, con gran capacidad para organizar, motivar y reunir. Más bien independiente y a veces un poco rebelde, sobre todo en la primera mitad de la vida, ya que en la segunda aprenderás a ser más estable y respetuoso de los códigos e instituciones. Desenvuelto y desenfadado, cuando algo te interesa te lanzás hacia ello sin medir las consecuencias. En el amor sos comprensivo, protegés mucho a tu pareja y valorás por sobre toda las cosas, la sinceridad y la franqueza.

Predicciones

En esta etapa habrá movimiento y mucho amor. Sabrás aprovechar todo lo que has aprendido para poner en marcha proyectos con renovada creatividad y confianza, asumiendo mayores responsabilidades sobre una nueva iniciativa. Mejoras en el trabajo y la economía, es posible que recibas un dinero que esperabas o un trabajo extra que traiga alivio al bolsillo. Se trata de una etapa de mayor armonía y conexión que te permitirán percibir de manera más clara lo que se está gestando en tu interior. En la vida familiar habrá unión y armonía que te hará fuerte a la hora de afrontar cualquier dificultad. La influencia marcará un nuevo punto de partida en tu vida amorosa. Habrá replanteos y acuerdos positivos que mejorarán la convivencia. Quién esté solo, tendrá grandes oportunidades de iniciar un nuevo romance.

Capricornio - Lanza

Arma de distancias intermedias y espacios abiertos. Enseña a sus nativos a mantener las distancias. Según el horóscopo Árabe, los nacidos bajo este signo son obstinados, sensibles, tímidos, exigentes y poco sociables, no les agradan los lugares cerrados ni con mucha gente. Con una gran capacidad extrasensorial, si naciste bajo este signo, vas en busca de la autenticidad y la calidad. Tu gran motivación es descubrir la verdad oculta bajo la apariencia de las cosas y detrás de las mentiras. En esa búsqueda serás capaz de manifestar mucha obstinación y rigidez. Debido a tu timidez, temes desagradar y por eso muchas veces te mostrás frío y distante. Más bien desconfiado, te cuesta establecer lazos importantes rápidamente, necesitás tiempo para abrirte y confiar. La tendencia a ser vulnerable hace que busques sentirte protegido, valorando mucho la fidelidad y la lealtad.

Predicciones

Los negocios y las finanzas serán favorecidos. Deberá prevalecer un sentido práctico al pensar en el futuro laboral. Encontrarás puertas abiertas y más posibilidades de desarrollo si mantienes una actitud positiva. Tu economía crecerá marcando una etapa muy constructiva. Podrás resolver asuntos importantes que estaban pendientes, organizarte y recomponer tus finanzas. Se renovará tu energía y tomarás las riendas en el trabajo y vida personal. Buena etapa para construir relaciones románticas, porque no sentirás que debas refrenarte. Cualquier romance que comiences en éste período, te enseñará más de lo que hubieras soñado. Mejora la vida en pareja, crece el erotismo y la sensualidad con la posibilidad de vivir momentos de intensa intimidad. Novedades que llegan desde lejos.

Acuario - Honda

Más que un arma de guerra, es un utensilio de caza. Es el arma de resistencia de los débiles contra los poderosos, como en la leyenda de David y Goliat. Aparentemente parece inofensiva pero con la fuerza adecuada es temible. Las personas Honda son audaces, pero saben medir bien el riesgo, son ingeniosas y lo explotan. Se trata de personas entusiastas, energéticas, generosas y pacíficas. El mundo de este signo es el de la comunicación a nivel superior. Solidario, siempre dispuesto a dar una mano a la familia y los amigos, eres idealista al extremo, aspiras siempre al progreso a través de actividades pacíficas y generosas. Evitás las presiones de cualquier tipo, tanto en lo profesional como en lo personal. Te mostrás eficaz y audaz cuando estás animado por el entusiasmo, pero preferís no hacer nada a tener que asumir tareas que no te agradan. Transgresor, irreverente, creativo y espontáneo, quien nace bajo el signo árabe Honda, en el amor es inmensamente generoso y libre.

Predicciones

Obtendrás reconocimiento y recompensas al finalizar un buen trabajo. Contarás con las cualidades para conquistar tus objetivos materiales y darle forma definida a tus ideas. Encontrarás nuevas formas de impulsar tu progreso en el ámbito profesional y social. Habrá retos en el área laboral, por lo que deberás mantener mucho orden y ser práctico en el modo de llevar a cabo tus asuntos. Tus amistades estarán muy próximas y muchas de ellas serán un puntal muy importante para tu trabajo o alguna ayuda o gestión que necesites. Un viejo anhelo podría concretarse ahora y tus emociones encontrarán el equilibrio y la estabilidad que estás buscando. La incidencia del momento te alejará de todo lo que signifique apariencia y frivolidad, pudiendo desarrollar espiritualidad, sabiduría y amor.

Piscis - Hacha

Es herramienta, arma de guerra e instrumento para hacer justicia. Según el horóscopo árabe las personas del signo del Hacha, son demasiado vulnerables, indecisas, anárquicas y hasta miedosas. Les cuesta enfrentar lo cotidiano ya que les falta sentido práctico. Son insondables y misteriosos, idealistas y a menudo contradictorios. Si naciste bajo este signo eres muy sociable, demostrativo, afectuosa y la lealtad es fundamental, por ello nunca estarás solo. La extrema emocionalidad que posees, te hace vulnerable, adaptable, flexible y muy sensible porque te influyen los acontecimientos de los demás y vivís al ritmo de las sensaciones e impresiones que te rodean. Muy sensible al arte, el misticismo y la espiritualidad. En el amor, según el horóscopo Árabe, te dejas llevar por tus sentimientos y sos un excelente amante. La persona nacida bajo el signo del Hacha, es expresiva y sensible. Le gusta llamar la atención, complacer a su pareja siempre y necesita que le demuestren amor.

Predicciones

La benévola influencia con la que contarás otorgará convicción y confianza a tus ideas y acciones. Etapa de gran movilización interna. Las circunstancias influirán en tu parte más inconsciente, por lo que podrás percibir cambios importantes en tu forma de sentir. Oportunidad de descubrir aspectos propios que hasta ahora permanecían ocultos. Tal vez un asunto del pasado se reactive a fin de resolverlo definitivamente. Es tiempo de dejar atrás aquello que ya no va más. Toda actividad que comiences en este tiempo estará destinada a un crecimiento lento, pero firme y duradero. En el amor, sabrás encontrar la solución a problemas que desde hace tiempo son causa de inestabilidad en tu relación de pareja. Contarás con un don especial para atraer lo bueno, la alegría y el amor.