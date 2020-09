Horóscopo celta: ¿qué árbol te corresponde y cómo influirá en tu vida?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 00:17

Los árboles y los bosques fueron símbolos de vida y protección en la Astrología Celta y a su alrededor fue desarrollada su cultura. Los Druidas, sacerdotes celtas, inspirados por la magia estacional de los bosques, desarrollaron un horóscopo protector, y era tal la importancia del bosque y de los árboles, que cada uno de los caracteres del alfabeto Druida se corresponde con las iniciales de sus árboles protectores.

Descubrí cuál corresponde a la fecha de tu nacimiento y las tendencias que influirán en tu vida en esta etapa.

Aliso -18 de marzo al 14 de abril-

Este árbol resiste increíblemente al agua y, como consecuencia de ello, se emplea en las construcciones subterráneas, desde puentes hasta fundamentos de pilares para hogares situados cerca de los ríos. Esta cualidad describe de algún modo la naturaleza de quienes nacen bajo esta influencia, poseen una gran resistencia, valor frente a los obstáculos y gran poder para vencer cualquier dificultad que enfrenten. Deberás tener cuidado con tu tendencia a crear conflicto allí donde no existían y procurar no disipar tu fortaleza al participar en debates sin sentido. Con una personalidad aventurera y decidida, que hace que pases de la emoción a la acción en un solo momento, posees un carácter vigoroso, sos cariñoso, inquieto, competitivo y apasionado.

Tu energía en primavera

Contarás con mucho entusiasmo pero no deberás perder de vista tus objetivos. Fase productiva donde sentirás un fuerte deseo de acción y empuje. Confía en lo acertado de tus iniciativas y no te dejes combatir por las dudas. Las circunstancias provocarán cambios positivos e influirán sensiblemente en tu bienestar. Es momento de seguir adelante con los proyectos que tienes hace tiempo y no ceder en tu empeño por hacerlos realidad. Una energía positiva que te brindará la oportunidad de cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo en cuanto a tu vida afectiva. Nuevos contactos que estimulan y traen nuevos aires.

Sauce -15 de abril al 12 de mayo-

El Sauce busca el agua y, con frecuencia se encuentra cerca de las corrientes encima de pozos subterráneos naturales. Se halla asociado como ningún otro a la Luna en todas sus fases, por lo que simboliza el fluctuar de los estados de ánimo. Si naciste bajo este signo, sos muy perceptivo y tus reacciones están más relacionadas a tus instintos que al aspecto intelectual. Deberás prestar atención a tus percepciones y a tus sueños, que pueden ser muy reveladores. Esta naturaleza fluctuante hace que te adaptes con facilidad a las distintas situaciones y disfrutes de la vida con intensidad. Sumamente afectuoso y sensible, el amor es fundamental en tu vida, aunque necesitás tiempo para acercarte a una persona hasta lograr confiar plenamente.

Tu energía en primavera

Afrontarás nuevos desafíos con ganas y entrega. Apostarás al progreso y estarás dispuesto a tomar los riesgos que esto implica. Tu creatividad superará todas las barreras y te dará mejores resultados que seguir viejos caminos. Etapa plena de experiencias en donde florecerán los planes que estabas esperando. Buena etapa en todo lo referido a hogar, familia y refaccionar o renovar en la casa, cambios que benefician la convivencia. Días de realización y acciones que convertirán a la pareja en un buen equipo de trabajo. Los proyectos de a dos y los planes relacionados con la familia afianzan los lazos que exceden lo amoroso.

Espino -13 de mayo al 9 de junio-

Este árbol no es muy grande y se utiliza a menudo para formar cercos teniendo un significado ambiguo. Conocido por ser el signo tanto de la fertilidad como de la muerte, se dice de él que contiene el conocimiento tanto de la reproducción como de la transformación. Estos dos procesos necesitan tiempo y, si naciste bajo este signo, disponés de una comprensión innata sobre la importancia de los procesos y la necesidad de cambio. Tu desafío está en utilizar esta comprensión para guiarte cuando se trata de emprender nuevos ciclos, de modo de no precipitarte, esperar y prepararte cuidadosamente. Rebelde y con una actitud libre e independiente, vas siempre hacia delante sin dejarte amedrentar por nada, aunque debes cuidarte de idealizarlo todo.

Tu energía en primavera

Tiempo de emprendimientos y éxitos. Si bien estarás particularmente sensible, esta energía bien utilizada te podrá guiar hacia las mejores opciones tanto en la vida personal como en la profesional. Una singular protección te alertará en el momento justo y te ayudará a prevenir errores. Los estudios, trámites, negocios y la comunicación en general, estarán beneficiados. Asumirás más responsabilidades y mejorará tu situación. El amor comenzará a brillar nuevamente; si pasaste por un momento de crisis y conflictos, conseguirás ahora llegar a buenos acuerdos en la pareja, encender nuevamente la pasión y compartir maravillosos momentos de intimidad.

Crédito: Shutterstock

Roble -10 de junio al 27 de julio-

El roble soporta lo que otros no pueden. Se mantiene fuerte a través de los desafíos y se lo considera casi inmortal. Posee una larga vida resistiendo al fuego, al rayo y la devastación. Si naciste bajo este signo, posees la fortaleza de carácter, el propósito y la determinación de resistir, sin importarte cuales puedan ser los desafíos. Deberás dirigir tus energías sabiamente, asegurarte de tener bien calculados los riesgos y superarás todas las pruebas que encuentres, por "imposibles" que parezcan. A pesar de parecer tierno y frágil, en tu interior existe una intensa pasión y amor por explorar la vida, aprender, conocer y descubrir todos los secretos. No soportas las cosas superficiales o mediocres y tu inquieta personalidad te hace muy atractivo y popular en tu entorno.

Tu energía en primavera

Aumenta el poder de convicción y conquista. Podrás hacer cosas divertidas y conectadas con tus verdaderas pasiones. Será en general una etapa favorable para hallar soluciones y oportunidades en muchos ámbitos, especialmente en lo económico y afectivo. Es tiempo de conectar con tus verdaderos propósitos, lo que anhela tu corazón. Dejar que la razón sólo cumpla estrictamente su papel, sin censuras. Prestar atención a tus intuiciones te permitirá alcanzar el éxito. Renovarás la esperanza y gracias a la buena influencia que recibirás lograrás el equilibrio y la tranquilidad que necesitas. En el amor, no te empeñes en mantener actitudes del pasado y todo saldrá bien.

Avellano -28 de julio al 30 de agosto-

El avellano produce sus frutos durante el otoño, luego de haberse pasado un ciclo anual acumulando fortaleza interior para protegerse. La cáscara del fruto es dura para proteger su tesoro interior. Nacido bajo el signo del avellano, también posees un tesoro interior. Tu sabiduría, creatividad y habilidad para comunicar te convierten en un ser fuera de lo común y capaz de transformar los pensamientos y opiniones de los demás. Dinámico y concentrado, siempre lográs destacarte y sobresalir. El amor impulsa tu vida, generoso, cálido y protector, siempre estás dispuesto a ayudar, aunque podés ser muy orgulloso, crítico y querer siempre salir primero. El gran espíritu y talento arriesgado generalmente conduce al triunfo de quienes nacen bajo esta influencia.

Tu energía en primavera

Comenzarás esta etapa ocupándote de la economía y realizando ciertos ajustes. Será beneficioso trabajar en proyectos en conjunto con otras personas. Tu responsabilidad se acentúa y te llevará a estar atento a cada detalle. En lo personal, te sentirás cómodo y pleno con las situaciones que te rodean. Buen momento para ponerte en movimiento y realizar actividades que beneficien tu bienestar y brinden placer. Las parejas se verán revitalizadas a través de novedosos proyectos en común. Los que estén solos, tendrán excelentes opciones de entablar nuevos contactos. Encuentro divertido y singular pero deberás ser más prudente con los celos y no querer dominarlo todo.

Parra -31 de agosto al 29 de septiembre-

Las parras contienen un fruto: la uva, utilizada para hacer vino, el elixir mágico conocido por sus capacidades para disolver las fronteras que existen entre nosotros y los demás. Lo cual nos permite relajarnos y relacionarnos más fácilmente. De ahí que si naciste bajo este signo, desplegarás en tu vida la habilidad perceptiva que te lleva a conocer las motivaciones y necesidades de los demás. Deberás confiar en ese instinto y atraer a tu vida relaciones estables y duraderas. No deberás temer el pasar algún tiempo a solas, a veces, es necesario. La fecundidad propia de éste árbol, convierte a las personas que nacen bajo su protección en seres constructivos, tradicionalistas y estructurados. Ordenado, atento y romántico, a veces te mostrás frío para protegerte ya que existe en tu interior un profundo miedo a sufrir.

Tu energía en primavera

La buena predisposición con la que contarás irá a favor de tus emprendimientos. Podrás recibir novedades sobre propuestas laborales, ascensos profesionales o inversiones. Será un período de realizaciones aunque para ello deberás confiar en tus capacidades y tal vez hasta arriesgar algo que parece más seguro. No te resistas a la necesidad de cambio ya que serán para bien. El optimismo y el buen humor serán tu mejor medicina para superar algún tema de salud que podría estar más relacionado a lo anímico que a problemas orgánicos. Evita toda acción impulsiva o conflicto que se pueda presentar. En el plano afectivo manifestarás cierta actitud introspectiva para aclarar tus sentimientos.

Hiedra -30 de septiembre al 27 de octubre-

La hiedra viaja a todas partes, se extiende feliz y progresa en muchos lugares donde ninguna otra planta sobreviviría. También es conocida por su determinación por superar los obstáculos hacia la luz y la nutrición. Si naciste bajo este signo, tu capacidad para crear redes te permitirán avanzar hacia tus objetivos personales y tus más íntimos propósitos, sean éstos los que sean. Es importante que utilices este talento para extenderte hacia el exterior, como la hiedra, de una forma productiva. Contás con un gran sentido del humor, un incomparable optimismo y adorás jugar con la seducción. No deberás permitir que otros, o vos mismo, te vinculen con la culpabilidad, la preocupación o el temor al futuro.

Tu energía en primavera

Tiempo de vitalidad, recarga energética y armonía interior. Los asuntos económicos y laborales marcharán bien y comenzará éste período con alentadoras novedades. Serán días de decisiones y mucha iniciativa. Buen momento para fortalecer tu posición y orientarte hacia donde están la suerte y las oportunidades. La apertura en este momento será esencial, intenta abrirte a diferentes posibilidades y todo irá bien. Vida social activa. Tus metas se verán influenciadas por tus amistades por lo cual tendrás un contacto más constante y directo. Las energías que actúan en esta etapa marcan un tiempo de reparación y reconciliación en las parejas y encuentros inesperados.

Caña -28 de octubre al 24 de noviembre-

Las raíces de la caña se hunden profundamente en el agua de la que se nutre. Estas raíces constituyen de hecho la parte más fuerte del junco, de modo que su verdadera fuerza se halla oculta. Si has nacido bajo este signo, también disponés de una fortaleza secreta y tu desafío consiste en utilizar sabiamente tus dones para crecer siendo un ser perceptivo y compasivo que ayuda a otros a evolucionar y trascender. Tu personalidad magnética y apasionada es fuente de inspiración pero también podría crearte problemas si te vuelves una persona obstinada e indolente. Los inconvenientes no te asustan, por el contrario, te fortalecen, te interesas por los asuntos más complejos y misteriosos y posees una gran fortaleza de carácter.

Tu energía en primavera

Fiel a tus convicciones y objetivos profesionales, avanzarás por un camino de aciertos y novedades. Buen momento para el intercambio, la comunicación y toda actividad que tenga que ver con la palabra y la mente. Ideal para entrevistas, negocios o para adquirir alguna información que será útil en el futuro. Estás en un momento de gran entusiasmo, ideal para lucha por tus intereses y defender lo que intentas hacer. Procura planificar tus ocupaciones y aumentará tu eficacia. Podrás conocer personalidades dentro del campo universitario y cultural y será ideal para estrechar nuevos lazos con personas con quienes compartas los mismos gustos e intereses.

Saúco -25 de noviembre al 23 de diciembre-

El saúco es un árbol muy adaptable, perfectamente capaz de regenerarse a sí mismo de muchas formas. Puede echar raíces a partir de una rama y recuperarse con rapidez. Por lo cual, si naciste bajo este signo, también sos capaz de vivir y prosperar en cualquier condición. Vivirás muchas aventuras y nunca te cansarás de explorar y aprender. A lo largo de tu vida acumularás conocimientos y experiencias que constituirán tu verdadero tesoro y tu felicidad. Disfrutás mucho los viajes y te convertirás en un gran maestro de la vida. Capaz de aprender de tus propios errores, nunca bajás los brazos y tu mejor herramienta ante las diferentes circunstancias de la vida será tu poderosa fe y optimismo.

Tu energía en primavera

Necesitarás actuar con disciplina y concentración. Organizarte con sentido práctico será esencial en este período en donde podrás demostrar de lo que sos capaz. Tu perseverancia será la base para construir poco a poco un futuro de éxito en todos los campos de la vida. Nueva apertura de conciencia; vivirás un período de tranquilidad y buenos augurios en cuanto al trabajo y la salud. Un cambio de actitud y en la forma de comunicarte mejorará las relaciones en general. Aprovecha el momento para aclarar antiguos temas, lograr mayor acercamiento y afianzar los vínculos afectivos. Si estás solo, una amistad podrá transformarse en un importante romance con una base de afinidad, diálogo y sinceridad.

Abedul -24 de diciembre al 20 de enero-

Este árbol esbelto es un tanto engañoso. Parece frágil y delicado, pero es capaz de vivir allí donde no pueden otros árboles "más duros". Si naciste bajo este signo, también puedes mostrarte suave y, sin embargo, posees una gran fortaleza interior que te convierte en un ser inquebrantable. La pureza de pensamiento y la habilidad para la evaluación realista de las cosas y los hechos, hacen que los demás se te acerquen buscando tu apoyo y buen consejo. Tu serena determinación para alcanzar el éxito siguiendo un camino honrado es la materia con la que nacen los héroes y las heroínas. Responsable al extremo, pensativo y emprendedor, no es difícil lograr la confianza de los demás ya que demostrás ser responsable y comprometido.

Tu energía en primavera

El aspecto financiero presentará condiciones de gran dinamismo y movilización de dinero. Podrás aumentar tus ingresos, aunque también se presentarán gastos, por lo que deberás ser prudente. Manifestarás tu personalidad de manera fuerte e influyente, recuperarás energía y no habrá problemas si no abusa de tus fuerzas. Oportunidad de aclarar situaciones conflictivas en el hogar que han quedado pendientes y encontrarás el tiempo necesario para ocuparte de ciertos pedidos de tu pareja o hijos y encarar los arreglos de la casa que hasta ahora no ha podido realizar. El amor llamará a la puerta de los más solitarios mientras que facilitará el entendimiento de las parejas.

Serbal -21 de enero al 17 de febrero-

Denominado a veces "el árbol susurrante", la magia del serbal fue bien conocida entre los celtas. Su fruto está configurado como una estrella de cinco puntas que es, antes que nada, el símbolo de la protección mágica contra hechizos y encantamientos. Si naciste bajo este signo posees también una naturaleza mágica, capaz de utilizar tu intuición y una comprensión superior tanto para encantar como para proteger. Deberás aprender a confiar en tus percepciones y actuar de acuerdo con ellas, incluso aunque los demás te vean como una persona insólita o impredecible. Tu capacidad para adelantarte inconscientemente al futuro es una gran arma que siempre te ayuda en los momentos difíciles. El fuerte sentido de amistad y gran humanismo que posees,son tu fortaleza, aunque podés ser un poco caprichoso y errático emocionalmente.

Tu energía en primavera

Entrarás en una etapa decisiva en cuanto al futuro laboral y profesional. Tus motivaciones tendrán efectos sorprendentes y pondrás revertir situaciones negativas, llevando adelante cualquier empresa que te propongas. Desarrollarás la vena creativa que posees y disfrutarás frente a los cambios que se vienen. Podrás contar con la fuerza para expresar tu individualidad, con habilidad para realizar aquello que te es propio y singular. Oportunidad de resolver cuestiones caseras, temas inmobiliarios, arreglos o bien planificar una mudanza. En el amor, el sentido de la exploración dominará el juego amoroso con una intensa búsqueda de lo novedoso. Encuentro efusivo.

Fresno -18 de febrero al 17 de marzo-

El fresno es famoso, aunque anónimo, ya que es el árbol del que aparece suspendido el hombre colgado del Tarot, en el Arcano 12. Las raíces del fresno penetran profundamente en la tierra y éste árbol se destaca por la velocidad con la que crece. Su energía, también crece rápidamente, aunque se dispersa con la misma rapidez. Si naciste bajo este signo, posees un "conocimiento" natural de todas las cosas, una conexión con el universo que te convierte en una persona muy sensible y especial. Con una gran capacidad para sentir el dolor y la alegría de todas las demás criaturas, que da a tu personalidad un sentido de compasión incomparable. Más bien silencioso e introvertido, tu capacidad de entrega es admirable, aunque deberás evitar ser demasiado ingenuo o negador y vivir constantemente en un mundo de ilusión.

Tu energía en primavera

Habrá mejoras y es posible que durante estos días recibas un ingreso extra de dinero que te permitirá saldar deudas y sentir alivio y mayor optimismo. Si actúas con determinación y coraje, las influencias que recibirás te llevarán a la cumbre de tus aspiraciones. Solo deberás controlar los vaivenes emocionales que muchas veces te juegan en contra. Tu empatía aumentará y te sentirás más cerca de las personas queridas compartiendo inquietudes y sentimientos. Tendrás la oportunidad de salir de tu habitual tendencia a encerrarte y podrás disfrutar de nuevos contactos superando resistencias y teniendo una vida social más dinámica así como momentos románticos únicos.