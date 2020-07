Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 29 de Julio de 2020

Renata Dossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 01:03

Libra Fuente: LA NACION

Libra es el signo de la calidez, el romanticismo y un profundo sentido de la justicia. Suelen ser personas refinadas e inteligentes. inteligente, cálida y social. La balanza simboliza el respeto por los valores éticos y su capacidad de mediación, campo propicio para lucir su excelente poder de comunicación.

Fechas: 23 de Septiembre al 22 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 29 de Julio

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Manténgase muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero, ya que podrían surgir algunos gastos que no tenía planeados hacer.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, repercutirá en su salud.

