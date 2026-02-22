Ida y vuelta

REGALO DE CUMPLEAÑOS

Querida Kirón, te escribo esta vez, para saber sobre mi año 2026. Soy de Piscis, con Luna en Géminis y Ascendente en Capricornio. Como cumplo los años el 20 de febrero voy a tomar tus predicciones como un importante regalo de cumpleaños. Gracias por tu generosidad de siempre. P.D.: Nací el 20 de febrero de 1948 a las 4. Graciela.

Hola Graciela. Espero que sea un lindo cumpleaños y un año especial, seguramente feliz en tus vínculos ya que Júpiter en 6 casi entrando en tu Casa 7 indica que después de haber resuelto para bien algunos desajustes de salud en este ciclo la consigna es compartir con alguien cercano y querido los momentos de alegría. Saturno en tu Casa 3 puede haberte dificultado un poco la comunicación con los demás pero debés haber aprendido mucho el año pasado. Es un buen momento para concretar negocios o hacer viajes con un destino cercano. Y en unos meses tal vez debas ocuparte de temas de familia o de vivienda que al principio serán fastidiosos pero muy útiles a la larga. En definitiva: será una etapa de expansión. Que disfrutes este regalo de cumpleaños que te hacen los astros. Kirón

Para conectarte con Kirón escribile a kiron.astros@facebook.com o a astrokiron@hotmail.com