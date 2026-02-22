En Uruguay, dos reconocidos arquitectos ensayan una vida más pausada, entre el bosque y el mar

En este lugar, Claudio Ferrari y Nadia Franco tenían un refugio de fin de semana, que con el tiempo evolucionó a residencia permanente

Cuando mi familia vino de Italia, se instaló entre Montevideo y Buenos Aires. Así nació la posibilidad de vivir en Argentina con un pie del otro lado del río”, dice el arquitecto Claudio Ferrari, exdecano de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín, titular de una cátedra en la UBA y además conferencista en varias instituciones de América y Europa.

La casa está inmersa en un bosque nativo que se extiende a lo largo del frente costero de Rocha. Daniel Karp

Pasaron años de trabajo e idas y vueltas entre países hasta que Ferrari y su mujer, la arquitecta Nadia Franco, decidieran, en 2019, dejar su residencia en San Telmo y aventurarse a seguir sus obras desde un bosque del departamento uruguayo de Rocha, conectados con la naturaleza y con “tiempos más humanos”.

El proyecto tuvo su precuela: una pequeña casa cercana a esta, que nació como mero refugio de verano y se volvió imprescindible durante todo el año, aún sin ellos: “Amigos y conocidos nos la pedían prestada para venir a disfrutar del silencio de la zona. Eso nos hizo entender que necesitábamos otro lugar, íntimo, propio y cotidiano, para instalarnos de manera permanente. En otro terreno, construimos un primer bloque en madera a modo de laboratorio y, una vez instalados allí, avanzamos con los otros espacios”, cuentan, antes de repasar la pericia que les dio trabajar in situ: una experiencia de exploración tanto material y constructiva como sensible.

Los arquitectos Claudio Ferrari y Nadia Franco, dueños de casa. Daniel Karp

Construimos la casa viviendo en el actual taller, en pleno contacto con el entorno. Cada amanecer, cada ráfaga de viento, cada cambio de luz nos hizo repensar decisiones que venían atadas al manual arquitectónico urbano.” — Arqs. Claudio Ferrari y Nadia Franco, dueños de casa

La humedad del terreno (que los obligó a elevarse), el cambio de suelo entre invierno y verano (de arcilla arenosa y expansiva a roca dura y compacta) y el impacto de los vientos fueron algunos de los factores ambientales que los arquitectos tuvieron que entender en profundidad al diseñar su casa. Daniel Karp

Nadia le dio a la casa su identidad más íntima. Nacida en Bolivia, su herencia andina aparece en tejidos y objetos. Y también, claro, están sus pinturas: ventanas emocionales inspiradas en los horizontes que nos rodean”, dice Claudio con admiración.

Sofá de cuero (Divino). Silla ‘BKF’ (Manifesto Design Store). Daniel Karp

El color elegido para el microcemento y la irregularidad de la veta disimulan la arena en este contexto de viento constante.

Una vitrina estilo Art Nouveau, comprada en La Pedrera, acompaña el sector del comedor. Daniel Karp

Una premisa que se mantuvo firme fue trabajar con lo que la zona ofrecía. “Más de la mitad de la producción económica local gira en torno a aserraderos y carpinterías, así que aprovechamos el recurso y usamos pino para la estructura y eucalipto para los cerramientos y mobiliario fijo”.

Juego de comedor vintage (Mid Century, de Santiago del Campo). Daniel Karp

Los muebles de cocina son de eucalipto rojo y fueron hechos por un ebanista local. Daniel Karp

Banquetas de bar (La Ibérica). Daniel Karp

El piso es de microcemento, aplicado sobre las tablas de madera de la construcción. Daniel Karp

Resguardo productivo

Silla Eames ‘Aluminum’. La alfombra artesanal de cuero fue un hallazgo durante un paseo por el mercado del puerto de Montevideo. Daniel Karp

“El aislamiento, inesperadamente, se volvió una ventaja: trabajar aquí, en silencio y con el mar a unos pasos, nos ofrece un grado de concentración y claridad que nos resultaba imposible en la ciudad”.

Los muebles de baño también son de eucalipto rojo, al igual que los de la cocina. Daniel Karp

Para reforzar el concepto material que atraviesa toda la casa, la mayor parte del equipamiento móvil es de madera.

En el dormitorio, un juego de cama y mesas de luzvde estilo Art Déco tardío, comprado en la tienda de subastas montevideana Castells. Daniel Karp

La galería principal

El comedor exterior se acondicionó con una larga mesa acompañada por sillas de director y colgantes metalizadas. Daniel Karp

Junto al comedor, un fogonero improvisado para pasar las previas y los posts de las comidas. Daniel Karp

“Al pensar en esta casa, vuelvo al filósofo estadounidense Henry David Thoreau y a su frase en Walden: ‘Fui al bosque porque quería vivir deliberadamente’. Algo de eso hicimos aquí: construir un lugar donde arquitectura, arte y vida diaria se entrelazan con la naturaleza hasta volverse inseparables”.

La galería, con techo traslúcido, es el espacio bisagra: comedor, taller, extensión del estar o pasaje hacia el exterior, según la época del año. Daniel Karp

Por más que parezca idílico, hemos confirmado que es muy difícil vivir frente al mar fuera de temporada: se siente como estar todo el día arriba de un barco. Por eso, aunque la playa está a 500 metros, elegimos el resguardo de los árboles. También responde a la zona, más vinculada a lo rural que al turismo”.

Casa-taller

Este bloque es un cubo perfecto: tiene seis metros de lado por seis de altura. Afuera, comienzan a trepar jazmines criollos que irradian perfume hacia toda la casa. Daniel Karp

Este espacio fue testigo de infinidad de pruebas y errores. “Tomamos la exploración con la madera como un ensayo pedagógico, para nutrir tanto nuestro conocimiento como el de los trabajadores locales, a quienes incentivamos para que materialicen ideas que nunca habían ejecutado, como las estructuras en doble altura, que desafían los límites de las escuadrías y los largos de vigas y tablas convencionales”.

A media altura, el recorte del árbol nativo parece una obra en sí misma: inspiración constante para este búnker creativo. Daniel Karp

Ahora, el taller donde solíamos vivir es donde Nadia pinta y hace cerámica. “Paso más de la mitad del día aquí. Es lindo y sorprendente poder ensamblar nuestras actividades dentro de la casa”.

Las tablas de surf: el recuerdo de que el mar está tan solo a unos pasos... Daniel Karp

Nadia practica distintas disciplinas artísticas. Entre ellas, pintura, cerámica y escultura. Daniel Karp

Más recursos locales

Hacia el norte, una segunda galería más privada. Daniel Karp

“A la pared oscura la hicimos con mampostería revocada con tierra del lugar, que le dio gran inercia térmica para calefaccionar los interiores y, también, para aprovechar la galería en invierno: sentarte afuera, cerca del calor de ese muro, es muy agradable”.

Por encima del muro térmico, una solución para los fuertes rayos del norte: ventanas en altura que aprovechan la luz, al tiempo que esquivan el exceso de exposición. Daniel Karp

Pileta de agua salada

La arquitecta e interiorista Nadia Franco, dueña de casa. Daniel Karp