Horóscopo del amor. ¿Qué trae la primavera para cada signo y sus ascendentes?

24 de septiembre de 2020

En el hemisferio sur, el inicio de la primavera coincide con el recorrido del Sol por la energía de Libra (este año, el Sol estará en Libra desde el 22 de septiembre hasta el 23 de octubre). Libra es el segundo signo de aire del zodíaco (por ser un signo de aire, es muy social y vincular), y está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza, cuya función es buscar la armonía y encantar para que se produzca el encuentro amoroso entre pares. En este sentido, el inicio de la primavera se puede asociar con el amor pensándolo desde lo que implica el despliegue de la energía de Libra. Libra es paradigmáticamente el signo de las relaciones de pareja, del vínculo de seducción y el placer compartido. A su vez, en el cielo, los demás planetas siguen su recorrido: con distintas interacciones y movimientos que también suman información energética. Entonces, ¿qué disponibilidad trae la estación del amor para los signos y los ascendentes?

Sol y ascendente en Aries

Para el Sol en Aries, es un momento de preguntas sobre la pareja, de hacer balance y ver cómo viene la dinámica entre los deseos individuales y los deseos compartidos. Para el Ascendente en Aries, sucede algo parecido: el Sol en Libra en la zona de su carta natal asociada a la pareja ilumina la importancia de las relaciones de complemento en estos días. En los dos casos, el recorrido de Venus en Leo suma brillo, romance y amor propio. Si estás a la conquista, adelante. Tip: primero conquistate a vos.

Sol y ascendente en Tauro

Para el Sol en Tauro, es un momento de revisión sobre la rutina de la pareja: ¿quién propone los planes? También es una buena oportunidad para probar citas distintas, ver qué pasa con nuevas propuestas. Para el Ascendente en Tauro, sucede algo parecido: el Sol en Libra en la zona de su carta natal asociada a lo cotidiano ilumina la importancia de organizar mejor el tiempo para poder hacerle lugar a la pareja. En los dos casos, el recorrido de Venus en Leo suma una confianza enorme en la propia sensualidad. Si estás pensando en cambio de look, adelante. Tip: probá algo distinto.

Sol y ascendente en Géminis

Para el Sol en Géminis, emerge el romance. No hay dudas: la estación del amor realza tu talento seductor y vuelve a tus palabras más atractivas, ingeniosas y divertidas. Incluso, potencia tu faceta más expresiva y cariñosa. Para el ascendente en Géminis, se activa la zona de la carta natal asociada a la extroversión y esto también puede ayudar para perder el pudor y decir qué y cómo te sentís. En ambos casos, el recorrido de Venus en Leo hace de la estación del amor un momento ideal para hablar sobre cómo perciben la pareja. Tip: escucharse y conversar más sobre la relación.

Sol y ascendente en Cáncer

Para vos, todo el 2020 ha sido un año con temática vincular. Por eso, la estación del amor pone de relieve la cosecha de todo el trabajo que le has dedicado a cómo pensás en tu pareja, cómo te relacionas y qué querés compartir amorosamente. Para el Sol en Cáncer, es momento de tomar una decisión con respecto a una situación de pareja, ya sea para entregarse al compromiso o definir una situación difusa. Para el Ascendente en Cáncer, se activa la zona de tu carta natal asociada a tus emociones más básicas y primarias, por eso, es una maravillosa oportunidad para conectar con tu pareja desde un lado más sensible y profundo. En ambos casos, Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio (el eje complementario) invitan a la madurez emocional en el amor.

Sol y ascendente en Leo

Para el Sol en Leo, la estación del amor viene con preguntas, con curiosidad y ganas de probar nuevas opciones de relación (puede ser incluso buscar alternativas de vincularse con una misma persona). Para el Ascendente en Leo, sucede algo similar: la disponibilidad energética pone foco en las ganas de experimentar, de buscar un cambio de perspectiva y dinámica en una relación ya consolidada, o repactar una relación, que sea más libre. A su vez, en ambos casos, el tránsito de Venus por Leo suma un esplendor y una autoestima sensacional, ideal para seducir por el placer de seducir. Tip: melena suelta. En vos no es un cliché.

Sol y ascendente en Virgo

Para el Sol en Virgo, el comienzo de la estación del amor viene con energía renovada tanto en términos personales como vinculares. Es un buen momento para animarse al disfrute compartido. Para el Ascendente en Virgo, se activa la zona de tu carta natal asociada al cuerpo y los placeres terrenales. ¿Hace falta decir algo más? En ambos casos, se suma el tránsito de Neptuno en Piscis, que envuelve toda la temática del amor de un halo de romanticismo y sensibilidad muy especial, ideal para entregarse al amor sin reparos. Tip: no lo pienses tanto, la energía acompaña para disfrutar una temporada romántica.

Sol y ascendente en Libra

Para el Sol en Libra, su temporada tiene una característica particular: pone el eje en otro lado, la primer pregunta es: ¿cómo está mi relación conmigo? Lo mismo sucede con el Ascendente en Libra, la primavera invita al balance para ver cuánta atención y entrega hay en el vínculo de pareja. Nada de esto significa que la estación de Libra y el amor, para vos, no sea un tiempo maravilloso de conexión vincular, simplemente, vale la pena encontrar el equilibrio entre el tiempo que te dedicás a vos y a tu pareja. El tránsito de Marte en Aries (tu eje complementario) y Venus en Leo, en ambos casos, subraya la pregunta por tu deseo más personal. Tip: no hay exclusión, la conexión con tu individualidad funciona como alimento de la pareja.

Sol y ascendente en Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la estación del amor viene con energía de encuentro y entrega al amor profundo y romántico, con intensidad y compromiso. Para el Ascendente en Escorpio, también, este momento prepara el terreno para un encuentro pasional, para la fusión. A su vez, el recorrido de Urano en Tauro (eje complementario de Escorpio) suma una perspectiva creativa y distinta en el ámbito del romance, incluso cierta libertad en cómo percibís el vínculo. Tip: apertura para animarse a un vínculo distinto de lo que venías imaginando o esperando para vos.

Sol y ascendente en Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la primavera viene con sensación de crecimiento y expansión en el ámbito de la pareja. Algo similar sucede para el ascendente en Sagitario, el Sol el Libra activa la zona de tu carta natal asociada a los proyectos compartidos, aparece la posibilidad de charlar sobre la relación y ver cómo viene el largo plazo. Para ambos, el recorrido de Venus por Leo añade una dimensión de entusiasmo y confianza para lo que viene, aunque no sea del todo claro el panorama, de a poco la relación adquiere fluidez. Tip: la maduración no implica necesariamente aburrimiento.

Sol y ascendente en Capricornio

Para el Sol en Capricornio, la estación del amor trae una interesante información que puede llevar a un cambio de percepción: ganas de bajar un cambio con el trabajo y poder hacerte el tiempo para prestarle mayor atención a tu pareja o retomar la búsqueda de un vínculo sexoafectivo. Para el Ascendente en Capricornio, también, es un momento valioso para recordar la faceta más seductora, para ver que además de los objetivos laborales (que seguramente ya estén cumplidos) hay otra parte tuya que quiere abrirse a nuevos aires. El recorrido de Venus en Leo en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad potencia tus ganas de nuevos e intensos encuentros. Tip: no te apures a juzgar o clasificar las condiciones del encuentro, que el vínculo te sorprenda.

Sol y ascendente en Acuario

Para el Sol en Acuario, esta primavera viene de la mano de un optimismo emocional y sentimental que puede hacer olvidar algunos de tus parámetros desapegados en términos afectivos. ¿Qué significa? Que el Sol en Libra pone foco en tu plano más entusiasta con el amor, sea cual sea tu situación vincular, es un momento para expresar tu encanto y belleza. Para el Ascendente en Acuario, sucede algo similar, una sensación de fluidez y confianza en la posibilidad de confirmar o encontrar un vínculo trascendente. A su vez, en ambos casos, el tránsito de Venus por Leo (eje complementario de Acuario) suma una vibración seductora y encantadora. Tip: bailar y sonreír, ahí está el secreto.

Sol y ascendente en Piscis

Para el Sol en Piscis, la estación del amor puede potenciar la entrega y la apertura al vínculo en una dimensión más profunda, es ideal para perder el miedo a expresar tu faceta más romántica y soñadora. Algo similar sucede para el Ascendente en Piscis, se activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad, y esto permite un encuentro amoroso más real, en contacto con la emoción. En ambos casos, el recorrido de Neptuno por Piscis puede traer una vibración de fantasía y cierta distorsión perceptiva. Tip: no confundas tus ganas de enamorarte con lo que te pasa. Puede haber otros tipos de vínculos muy nutritivos, no todo termina en matrimonio.