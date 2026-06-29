Hoy, lunes 29, hay Luna llena en Capricornio: qué significa y que advertencias hay que tener en cuenta

Este lunes 29 de junio tiene una particularidad vinculada al escenario astrológico, debido a que en esta jornada hay Luna llena en Capricornio, y es preciso conocer cómo afecta este movimiento en la rutina y la vida cotidiana de cada persona, y las recomendaciones para atravesar esta transición.

Las características principales de la Luna llena en Capricornio

Qué significa que haya Luna llena en Capricornio

La Luna llena en Capricornio, con la salvedad de que se perfecciona en el grado 8 de este signo, es un evento astrológico de mucha madurez, balance y realismo.

En líneas generales, los momentos de Lunas llenas representan culminaciones, cierres de ciclos y momentos de máxima claridad, porque la Luna está totalmente iluminada por el Sol.

En particular, cuando esto ocurre en Capricornio, que es un signo de tierra, regido por Saturno, vinculado a la estructura, el trabajo, la responsabilidad y los objetivos a largo plazo, la energía se vuelve muy práctica.

Esta lunación invita a indagar no tanto en los sentimientos, sino en qué hacer con esos sentimientos y emociones, e invita a canalizarlo de forma constructiva y a tomar las riendas de lo que sucede.

Se trata de un momento para realizar un balance, y evaluar conscientemente cuáles son los esfuerzos que están dando frutos, cuáles son los aspectos que se sostienen por obligación, y en qué áreas de la vida es preciso cambiar de rumbo o reestructurar los objetivos planteados.

La Luna llena en Capricornio se relaciona con la responsabilidad de las personas, y deja en evidencia aquellas situaciones que se buscan esquivar o en las que se actuó irresponsablemente, y aquellas en las que hubo autoexigencia desmedida y es necesario abandonar.

La Luna en Capricornio representa el momento ideal para establecer límites firmes y sanos en pos de lo que se desea conseguir.

Esta fase astronómica puede que impulse una ligera sensación de presión, cansancio o confusión sobre el futuro. En este punto es indispensable no desanimarse y, a tono con las cualidades de Capricornio, poder avanzar despacio, con paciencia y persistencia.

Las implicancias de la Luna llena en Capricornio Pixabay

Estas son todas las fases de la Luna en julio

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Según detalla el Servicio de Hidrografía Naval, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en julio 2026:

Martes 7 de julio: cuarto menguante

Martes 14 de julio: Luna nueva

Martes 21 de julio: cuarto creciente

Miércoles 29 de julio: Luna llena

Por lo tanto, será en la segunda quincena del séptimo mes del año que se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá en la tercera semana de julio.