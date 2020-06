Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2020 • 00:00

HACE TIEMPO ESTOY SOLA

Hola Kirón. Soy María. Nací el 20/10/1981 a las 11 am. Me gustaría saber cómo es el panorama en el amor y la pareja para mí. Hace tiempo estoy sola y me pone triste Gracias. María Florencia

Hola María ¿Cómo estás? No te pongas triste porque, al menos astrológicamente, todo parece indicar que el amor está muy cerca. Sos de Libra -con varios planetas también en Libra-, con Luna en Leo y Ascendente en Capricornio. Digamos que tu Sol y tu Luna marcan que el romance, la pasión, el deseo, la seducción son la madera de la que estás hecha pero. el Ascendente, que señala ese aprendizaje que debemos hacer en esta vida, indica que muchas veces tenés que "bancarte sola", pasar duras pruebas, ser tu propio sostén, tal vez porque no tuviste una figura de padre sostenedora de chica o porque, por el contrario, te rodearon fuguras severas, frías y autoritarias. Sea como sea, estar sola es parte del camino pero también es un indicador de alguien que se enamora a una edad madura o que se enamora de alguien mayor. Actualmente muchos planetas importantes ya están en tu Ascendente, por eso al estar conectada con quién sos y qué querés te comienza a resultar importante compartir. La tristeza tiene que ver con Saturno transitando frente a tu Luna en Casa VII, tristeza que será alegría y encuentro a comienzos del próximo año, cuando sea Júpiter, el Gran Benéfico, el que se ubique en el lugar en el que hoy está un planeta algo hostil. El 2021 será un buen año en lo afectivo, no pierdas la esperanza. Un beso. Kirón

MUCHA ILUSIÓN

Hola Kiron. Espero que estés bien. Quería preguntarte sobre mi futuro profesional, ya que empecé a trabajar hace poco en un laboratorio y estoy con mucha ilusión. Nací el 11- 12- 1990 a las 23.20 en San Luis. Saludos. Vanesa

Hola Vanesa. Sos de Sagitario y tenés Luna en Libra y Ascendente en Leo. Aventurera, sociable, amable, culta, inteligente. Júpiter en Capricornio, indica excelente momento de trabajo ya que incide en tu Casa VI. Y el año que viene las novedades serán en el área pareja. Buenas energías y felicitaciones por tu trabajo nuevo. Te deseo lo mejor. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com