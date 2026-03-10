Qué significa que siempre dejes el bocado más rico para el final, según expertos de EE.UU.

Hay personas que comen primero las guarniciones, después la proteína y reservan el último bocado para lo que más les gusta del plato. Lo hacen sin pensarlo, como un ritual automático. Pero ese gesto aparentemente trivial esconde un mecanismo psicológico con nombre propio: gratificación retrasada, un concepto que la ciencia lleva más de seis décadas estudiando y que tiene implicaciones directas en la forma en que una persona toma decisiones, administra sus emociones y construye su futuro.

Qué es la gratificación retrasada y por qué importa

La gratificación retrasada, también llamada gratificación diferida, es la capacidad de resistir una recompensa inmediata a cambio de obtener un beneficio mayor en el futuro. En términos simples: elegir esperar.

La psicología la considera un indicador clave de autorregulación, una habilidad que abarca el autocontrol, la paciencia y la voluntad de postergar el placer presente.

El concepto se popularizó a partir del célebre test del malvavisco, diseñado por el psicólogo Walter Mischel en la Universidad de Stanford a finales de la década de 1960.

Mischel reunió a un grupo de niños de entre 4 y 5 años y les planteó una elección: podían comer un malvavisco de inmediato o esperar unos 15 minutos y recibir dos.

Algunos niños cedieron a la tentación en menos de un minuto. Otros desarrollaron estrategias para resistir: se tapaban los ojos, cantaban o miraban hacia otro lado.

Mischel reunió a un grupo de niños de entre 4 y 5 años y les planteó una elección: podían comer un malvavisco de inmediato o esperar unos 15 minutos y recibir dos shutterstock

Lo que hizo trascendente al experimento fue lo que vino después. En estudios de seguimiento realizados en las décadas de 1980 y 1990, Mischel y sus colegas encontraron que los niños que habían logrado esperar obtuvieron:

Puntajes más altos en las pruebas SAT

Reportaron mejores relaciones interpersonales

Mostraron menor tendencia a problemas de conducta durante la adolescencia

El cerebro detrás del último bocado: qué encontró la neurociencia

Cuarenta años después del experimento original, la neurocientífica B.J. Casey, directora del Instituto Sackler de Psicobiología del Desarrollo en Weill Cornell Medical College, localizó a 59 de los participantes originales, ahora en sus cuarenta, para estudiar qué ocurría en sus cerebros cuando debían resistir estímulos atractivos.

Los resultados, publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2011, fueron reveladores. Las personas que de niños habían logrado esperar mostraban mayor actividad en la corteza prefrontal, la región del cerebro asociada con la planificación, el juicio y el control de impulsos.

El hábito de reservar lo más sabroso para el final del plato funciona como un microejercicio de autocontrol

En cambio, quienes habían cedido a la tentación mostraban mayor actividad en el estriado ventral, un área vinculada con la búsqueda de recompensas inmediatas y las adicciones.

Casey señaló que este hallazgo fue la primera vez que se localizaron las áreas cerebrales específicas relacionadas con la gratificación diferida, y que las implicaciones podrían extenderse al tratamiento de la obesidad y las adicciones. Su investigación demostró que la diferencia en autocontrol observada a los 4 años se mantenía estable hasta la edad adulta.

¿Guardar el mejor bocado es señal de buena salud mental?

El hábito de reservar lo más sabroso para el final del plato funciona como un microejercicio de autocontrol . La persona evalúa las opciones disponibles, establece una jerarquía y diseña una estrategia de consumo. Es, en esencia, un acto de planificación .

. La persona evalúa las opciones disponibles, establece una jerarquía y diseña una estrategia de consumo. . Investigaciones sobre regulación emocional sugieren que estas prácticas cotidianas de autocontrol se acumulan como depósitos en una cuenta de resiliencia .

. Cada vez que una persona resiste un impulso menor, fortalece su capacidad para manejar desafíos emocionales más grandes.

para manejar desafíos emocionales más grandes. Además, guardar el mejor bocado requiere cierta confianza en que nada saldrá mal: que nadie tirará el plato, que la comida no se enfriará, que habrá tiempo para disfrutarlo.

en que nada saldrá mal: que nadie tirará el plato, que la comida no se enfriará, que habrá tiempo para disfrutarlo. Este tipo de pensamiento orientado al futuro se asocia con un perfil más optimista. Son personas que, según estudios sobre el tema, tienden a creer que las cosas saldrán bien, ya sea en una comida o en una decisión de vida.

El contraargumento: no siempre esperar es mejor

Es importante señalar que la capacidad de diferir la gratificación no es una virtud universal ni garantiza el éxito. Una réplica del test del malvavisco realizada en 2018 por Tyler Watts, Greg Duncan y Haonan Quan utilizó una muestra mucho más diversa y diez veces más grande que la del estudio original.

El análisis encontró que la correlación entre la capacidad de esperar a los 4 años y los resultados académicos posteriores era apenas la mitad de lo que se había reportado inicialmente. Además, la relación se reducía de forma significativa cuando se controlaban los factores socioeconómicos.

En otras palabras, parte de la capacidad de esperar refleja el entorno del niño: si creció en un contexto donde las promesas se cumplen, esperar tiene sentido.

El contraargumento: no siempre esperar es mejor Getty Images

Si creció en un entorno de escasez e incumplimiento, tomar la recompensa inmediata puede ser la decisión más racional.

Terrie Moffitt, investigadora de la Universidad de Duke que efectuó un estudio longitudinal con 1000 personas en Nueva Zelanda, confirmó la importancia del autocontrol para los resultados de vida, pero también que el contexto social es un factor determinante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.