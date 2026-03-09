Un estudio reveló qué pasa con tu cuerpo si en el gimnasio tienen la música fuerte

Un estudio científico reciente desafió una de las costumbres más extendidas en los gimnasios: el uso de música a volúmenes elevados para motivar a las personas. La investigación, liderada por especialistas de la Universidad del Sur de California, determinó que aumentar el sonido en las salas de pesas no produce un beneficio real en el desempeño físico ni incrementa la intensidad del ejercicio. Por el contrario, la práctica constante en entornos ruidosos eleva el riesgo de sufrir lesiones en el sistema auditivo, advirtieron los especialistas.

Los investigadores analizaron el comportamiento de 189 personas durante sesiones de gimnasio en Los Ángeles. El experimento consistió en comparar dos escenarios auditivos distintos: en una parte de las sesiones, donde la música alcanzó un promedio de 91,4 decibeles, mientras que en otras ocasiones se redujo a 88,5 decibeles. Tras finalizar cada rutina, los participantes completaron encuestas para medir cuánto esfuerzo percibieron durante la actividad. Los datos fueron contundentes: no existió una diferencia significativa en la exigencia física entre quienes entrenaron con música fuerte y quienes lo hicieron con niveles más bajos.

No hubo diferencias en el rendimiento físico según el volumen de la música (Foto: Freepik)

Los autores, que publicaron sus hallazgos en la revista científica JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery, explicaron que “reducir el volumen de la música en las clases de fitness grupales no produjo reducciones significativas en el esfuerzo percibido y puede reducir el riesgo de pérdida de audición inducida por ruido”.

La organización británica RNID, entidad dedicada a la prevención de problemas auditivos, respaldó esta conclusión y advirtió que la exposición constante a sonidos fuertes causa daños permanentes, como la pérdida de audición y el tinnitus.

Franki Oliver, gerente de audiología de RNID, afirmó que “la exposición a niveles de sonido fuertes es una de las principales causas de pérdida auditiva y tinnitus, pero la buena noticia es que también es una de las más prevenibles”. Además, la especialista sugirió que, además de bajar el volumen, los usuarios deben mantener una distancia prudente respecto a los altavoces durante sus sesiones de entrenamiento.

La exposición a música fuerte durante mucho tiempo puede traer problemas auditivos (Foto: Freepik)

No obstante, los expertos aclaran que la música sí cumple una función psicológica vital. Las melodías ayudan a que el cerebro ignore las señales de cansancio, como el dolor muscular o la fatiga cardíaca, lo cual facilita el ejercicio de alta intensidad. En esta línea, el factor decisivo no es el volumen, sino el tempo.

Diversos estudios de psicología del deporte señalan que una frecuencia de entre 120 y 140 pulsaciones por minuto (BPM) resulta ideal para actividades cardiovasculares, ya que suele coincidir con el ritmo cardíaco del deportista. A su vez, el profesor de kinesiología Christopher Ballman sostiene que el disfrute personal de las canciones motiva más que cualquier estruendo.

Por último, los especialistas recomiendan consultar a un médico ante síntomas frecuentes como zumbidos, sensación de oído tapado o dificultad para escuchar conversaciones después de entrenar. Modificar el volumen en los gimnasios representa una medida sencilla para preservar la salud a largo plazo.

Ante esta nueva información, es recomendable no someterse a largas sesiones de música fuerte para proteger la audición, y en cambio hacer foco en los BPM de las canciones para motivarse al entrenar.