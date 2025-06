Ida y vuelta

CONTACTO CON MIS RAÍCES

Hola Kirón. Soy Tracy. Nací el 5 de abril de 1999 en Wisconsin y a los 4 años mi mamá se volvió conmigo a Argentina. Estuve todo este tiempo separada de la familia de mi papá, no sabía nada de ellos y el año pasado una media hermana viajó para conocerme y volví a conectarme con mi papá que está muy enfermo. Mi mamá no dice nada pero sé que tiene miedo que yo me quiera ir a vivir allá, ya que tengo la nacionalidad. No es mi idea hacerlo, tengo acá un muy buen trabajo, una carrera, muchos amigos… ¡pero sí quiero tener algún contacto con mis raíces! Si ves algo en la carta natal me ayudaría mucho. Mil gracias. Tracy

Hola Tracy. Puede que la astrología te dé una pista que te oriente. Sos de Aries, con Luna en Sagitario y Ascendente en Capricornio. Sol y Luna de Fuego, ambos planetas en Casas de Aire vinculados con la comunicación, los viajes, las amistades y la vida social. O sea que de base sos una persona activa, positiva, alegre y sociable. Ahora bien, al tener el Ascendente en Capricornio la energía a desarrollar es la del signo Capricornio: la ambición, el realismo, el sostenerte a vos misma y también el tener una función importante en el mundo, ser reconocida y alcanzar el éxito profesional, el reconocimiento. Por lo que contás en ese sentido estás encaminada. Lo que sucede es que la figura por excelencia que suele servir de modelo a Capricornio es el padre y por eso es lógico que necesites conectarte con tu papá y así completar esa parte del rompecabezas energético que te falta. Tenés derecho a conectar con tus raíces, por supuesto. Saturno transitando por Aries, sobre tu Sol, señala que es el momento, aunque también es probable que la realidad con la que te encuentres esté muy lejos de resultarte ideal. Con esas energías en danza vas a tener que ser muy madura y objetiva,

aceptar los límites de la realidad y probablemente poner límites también. Va a ser enriquecedor. Buen viaje y mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com