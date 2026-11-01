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LA NACION

Ida y vuelta

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PARA LA NACIONKirón
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UN 2027 EXCEPCIONAL

¡Hola, Kirón! Soy Rosa, de Escorpio con Ascendente Tauro (según creo). Hace mucho tiempo me hicieron una carta astral y quisiera conocer más sobre lo el Universo guarda para mí. Nací en San José, Costa Rica, el 17-11-1958 a las 23 h. Rosa

Hola Rosa, sos de Escorpio con Luna en Acuario y Ascendente en Leo. Además del Sol tenés varios planetas en Escorpio, así que tenés una personalidad intensa, apasionada, voluntarista, potente, y a la vez, en paralelo, emocionalmente “desconectás” para no sufrir. Si algo te hiere lo ignorás o te vas. El Ascendente en Leo es propio de alguien que brilla con luz propia con una gran necesidad de expresarse y divertirse. Como Júpiter, el planeta de la expansión y la fortuna está justamente en Leo, es momento de liberar ataduras familiares. De vivir en función de otros y de disfrutar de la existencia a tu manera. Si tenés algún problema de salud lo vas a superar. Plutón acercándose a tu Luna te ayudará a barrer con las limitaciones. Es un buen panorama, espero se cumpla y tengas un 2027 excepcional. Afectuosamente. Kirón

Por Kirón
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