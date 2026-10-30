Qué actividades aportan mayor bienestar después de la jubilación, según la psicología

En Estados Unidos y Australia, distintos equipos de investigación siguieron a adultos antes y después de jubilarse para observar cómo cambiaban su uso del tiempo, su propósito y el disfrute de actividades cotidianas. Los resultados cuestionan la idea de que una jubilación valiosa deba estar llena de viajes, desafíos o experiencias extraordinarias.

La jubilación no tiene un único modelo satisfactorio

Para algunas personas, dejar el trabajo abre la posibilidad de concretar proyectos postergados. Otras prefieren una vida con horarios previsibles, lectura, cocina, caminatas, cuidado de familiares o encuentros cercanos. La evidencia disponible no establece una jerarquía entre esos estilos. Lo relevante es que las actividades resulten significativas y puedan sostenerse en las condiciones reales de cada persona.

Diversos estudios analizaron cómo cambian las prioridades y las actividades cotidianas de las personas después de jubilarse Unsplash

Un estudio con 2009 adultos de Estados Unidos encontró que la mayoría consideraba importante mantener propósito y dirección durante la jubilación. Esa valoración era incluso mayor entre los participantes de más edad. El hallazgo contradice la idea de que retirarse del empleo implica dejar de buscar sentido, pero no define qué actividad debe ocupar ese lugar.

El propósito puede aparecer en tareas grandes o pequeñas. Cuidar a un nieto, participar en un club, aprender una habilidad, acompañar a otra persona o mantener una huerta pueden ofrecer dirección. Su valor depende de la relación con la historia, los vínculos y las capacidades de quien las realiza.

Qué cambia en el uso del tiempo después de retirarse

Una investigación australiana analizó cómo se redistribuyeron las horas que antes estaban dedicadas al trabajo. Después de la jubilación, ese tiempo pasó principalmente a tareas domésticas, sueño, actividades tranquilas como leer y uso de pantallas. En promedio, la salud mental mejoró, aunque la magnitud de la mejora se relacionó con la composición completa del día.

Otro seguimiento de 124 adultos alrededor del momento de jubilarse registró el disfrute de actividades durante cuatro días en distintas etapas. El índice general de disfrute aumentó después del retiro y se mantuvo elevado durante doce meses. La actividad física y los encuentros sociales recibieron las puntuaciones más altas, mientras que el trabajo y las tareas domésticas quedaron más abajo.

La psicología sostiene que las pequeñas satisfacciones diarias pueden adquirir mayor importancia con el paso de los años Pexels

Esos promedios no significan que toda rutina sea beneficiosa. Un estudio publicado en 2026 con 253 adultos mayores encontró que las secuencias diarias extremadamente repetitivas se asociaban con más soledad, redes sociales menos diversas, limitaciones funcionales y menor rendimiento cognitivo. La relación no prueba que la rutina cause esos problemas, pero advierte que estabilidad y aislamiento no son lo mismo.

Cómo cambian las prioridades con la edad

La teoría de la selectividad socioemocional, desarrollada por Laura Carstensen en la Universidad de Stanford, propone que la percepción del tiempo futuro influye en las metas. Cuando el horizonte parece amplio, las personas suelen priorizar información y oportunidades para el futuro. Cuando perciben el tiempo como limitado, tienden a valorar más las experiencias emocionalmente significativas del presente.

Ese cambio puede ayudar a comprender por qué un plan sencillo se vuelve suficiente. Una conversación con alguien querido o una caminata habitual puede tener más importancia que completar una lista pública de objetivos. La teoría describe tendencias y no obliga a una persona mayor a reducir su mundo ni a abandonar la novedad.

Los vínculos aparecen como un componente relevante. Un estudio con adultos mayores halló que, en los días con interacciones sociales más positivas, los participantes informaban mayor sentido de propósito. La asociación era especialmente fuerte entre quienes estaban jubilados o no trabajaban. No se necesita una agenda multitudinaria: importa la calidad de la interacción.

Por lo antes mencionado, se puede decir que una jubilación satisfactoria puede combinar estructura y flexibilidad. Mantener horarios protege hábitos básicos, mientras incorporar movimiento, contacto social y actividades con sentido evita que la rutina se vuelva un encierro. No existe una lista universal. El criterio más útil es observar si el día conserva autonomía, vínculos y motivos que la persona reconoce como propios.

La noticia en pocas líneas

¿Es necesario cumplir grandes sueños para tener una jubilación satisfactoria? Una jubilación satisfactoria no exige grandes experiencias; el propósito también puede surgir de vínculos y actividades cotidianas con significado.

Una jubilación satisfactoria no exige grandes experiencias; el propósito también puede surgir de vínculos y actividades cotidianas con significado. ¿Qué cambió en el uso del tiempo después de jubilarse en un estudio australiano? El tiempo de trabajo pasó principalmente a tareas domésticas, sueño, pantalla y actividades tranquilas como la lectura.

El tiempo de trabajo pasó principalmente a tareas domésticas, sueño, pantalla y actividades tranquilas como la lectura. ¿Qué actividades se asociaron con mayor disfrute alrededor de la jubilación? La actividad física y las actividades sociales obtuvieron los mayores niveles de disfrute en un seguimiento de adultos antes y después de jubilarse.

La actividad física y las actividades sociales obtuvieron los mayores niveles de disfrute en un seguimiento de adultos antes y después de jubilarse. ¿Toda rutina es beneficiosa en la vejez? La rutina puede dar estructura, pero una repetición extrema se asoció con soledad, redes menos diversas y limitaciones en algunos estudios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.